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- Trivikram Srinivas: హీరోయిన్ కాళ్లపై పడబోయిన త్రివిక్రమ్.. షాక్లో శ్రీనిధి.. అసలేం జరిగిందంటే?
Trivikram Srinivas: హీరోయిన్ కాళ్లపై పడబోయిన త్రివిక్రమ్.. షాక్లో శ్రీనిధి.. అసలేం జరిగిందంటే?
వెంకటేష్ హీరోగా నటించిన 'ఆదర్శ కుటుంబం' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఓ ఆసక్తికర ఘటన జరిగింది. డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ హీరోయిన్ శ్రీనిధి శెట్టి కాళ్లు మొక్కబోవడం అందరినీ ఆకర్షించింది. అసలు ఆయన ఎందుకు ఇలా చేశాడు. కారణం ఏంటి?
శ్రీనిధి కాళ్లు మొక్కబోయిన త్రివిక్రమ్!
టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, కేజీఎఫ్ బ్యూటీ శ్రీనిధి శెట్టి మధ్య జరిగిన ఓ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. వెంకటేష్ హీరోగా వస్తున్న 'ఆదర్శ కుటుంబం' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఈ ఘటన జరిగింది. శ్రీనిధి శెట్టి.. త్రివిక్రమ్కు నమస్కారం చేసేందుకు వెళ్లగా, ఆయన సరదాగా ఆమె కాళ్లు మొక్కేందుకు కిందకు వంగారు. దీంతో ఒక్కసారిగా షాక్ అయిన శ్రీనిధి.. వెంటనే ఆయన్ని ఆపి, త్రివిక్రమ్ కాళ్లకు నమస్కరించారు. ఈ క్యూట్ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది.
వెంకటేష్ హీరోగా నటించిన 'ఆదర్శ కుటుంబం' సినిమా రిలీజ్కు రెడీ అయింది. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాలో శ్రీనిధి శెట్టి, నివేదా పేతురాజ్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. మంగళవారం సాయంత్రం హైదరాబాద్లోని శిల్పకళా వేదికలో ఈ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను గ్రాండ్గా నిర్వహించారు.
ఈ ఈవెంట్కు హీరో వెంకటేష్, డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్తో పాటు మూవీ టీమ్ అంతా హాజరైంది. అయితే, ఫంక్షన్కు కాస్త లేటుగా వచ్చిన శ్రీనిధి శెట్టి.. నేరుగా త్రివిక్రమ్ దగ్గరకు వెళ్లి పలకరించారు. అప్పుడు కుర్చీలోంచి లేచిన త్రివిక్రమ్.. ముందుగా ఆమెకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత సడెన్గా కిందకు వంగి ఆమె కాళ్లు మొక్కేందుకు ట్రై చేశారు. డైరెక్టర్ చేసిన ఈ పనికి శ్రీనిధి ఒక్కసారిగా కంగుతిన్నారు.
త్రివిక్రమ్ పనికి షాక్.. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే?
త్రివిక్రమ్ సరదాగా తన కాళ్లు మొక్కబోతుంటే శ్రీనిధి శెట్టి వెంటనే ఆయన్ని ఆపేశారు. ఆ తర్వాత ఆమె స్వయంగా త్రివిక్రమ్ కాళ్లకు నమస్కరించారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ నవ్వుకుంటూ ఒకరికొకరు దండం పెట్టుకోవడం అక్కడున్న వాళ్లందరినీ ఆకట్టుకుంది. స్టేజ్ మీద ఉన్న యాంకర్ సుమ కూడా ఈ సీన్ చూసి.. 'ఏంటి, అక్కడ ఏం జరుగుతోంది?' అంటూ సరదాగా కామెంట్ చేశారు.
ఈ ఫన్నీ మూమెంట్కు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. డైరెక్టర్, హీరోయిన్ మధ్య ఉన్న ఈ బాండింగ్ చూసి నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. త్రివిక్రమ్ ఎందుకు ఆమె కాళ్లు మొక్కబోయారు? వీళ్లిద్దరి మధ్య ఇంత మంచి చనువు ఉందా? అంటూ ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా చర్చించుకుంటున్నారు.
త్రివిక్రమ్ డైరెక్షన్లో చేయాలని శ్రీనిధి కోరిక!
'కేజీఎఫ్' సినిమాతో పాన్ ఇండియా రేంజ్లో క్రేజ్ తెచ్చుకున్న శ్రీనిధి శెట్టికి.. త్రివిక్రమ్ డైరెక్షన్లో నటించాలని ఎప్పటినుంచో కోరిక ఉందట. 'ఆదర్శ కుటుంబం' కథ విన్న వెంటనే ఆమె ఈ సినిమా చేయడానికి ఓకే చెప్పేశారని త్రివిక్రమ్ ఈవెంట్లో చెప్పారు.
'నాకు ఓకే, మరి మీకు నేను ఓకేనా?' అని శ్రీనిధి తనను అడిగినట్లు త్రివిక్రమ్ గుర్తుచేసుకున్నారు. డైరెక్టర్పై ఆమెకున్న నమ్మకానికి, సినిమాపై ఉన్న ఆసక్తికి ఈ మాటే నిదర్శనం. ఇదే ఈవెంట్లో మరో హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ గురించి కూడా త్రివిక్రమ్ మాట్లాడారు. ఆమెను తమ ఫ్యామిలీ మెంబర్లా ఫీల్ అవుతామని, కథ వినకుండానే ఈ సినిమాలో నటించేందుకు నివేదా ఒప్పుకుందని ఆయన చెప్పారు.
రిలీజ్కు రెడీ అయిన 'ఆదర్శ కుటుంబం'
వెంకటేష్, శ్రీనిధి శెట్టి జంటగా నటించిన 'ఆదర్శ కుటుంబం' సినిమా షూటింగ్ దాదాపు పూర్తయింది. రిలీజ్ దగ్గర పడుతుండటంతో ప్రమోషన్స్ స్పీడ్ పెంచారు. ఒకపక్క సినిమా కోసం ఆడియన్స్ వెయిట్ చేస్తుంటే.. మరోపక్క ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో త్రివిక్రమ్, శ్రీనిధి మధ్య జరిగిన ఈ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ వీడియోతో 'ఆదర్శ కుటుంబం' సినిమాపై జనాల్లో మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.