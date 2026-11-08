Sreeleela: ధనుష్ సర్ నడిచొస్తుంటే విభూది వాసన వస్తోంది.. శ్రీలీలకు వింత అనుభవం
నటుడు ధనుష్ వ్యక్తిత్వాన్ని భిన్నంగా వర్ణించింది నటి శ్రీలీల. 'ధనుష్ సర్ నడిచొస్తే విభూతి వాసన వస్తుంది' అని ఆమె అన్న మాటలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
Sreeleela
'ఓం: చాప్టర్ 1 - ఉధిరం' చిత్ర ప్రీ రిలీజ్, ఆడియో లాంచ్ వేడుక గ్రాండ్గా జరిగింది. స్టేజీపై ఎన్నో ప్రత్యేక క్షణాలు అభిమానులను ఆకట్టుకున్నాయి. అందులోనూ నటి శ్రీలీల మాట్లాడిన మాట ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. తమిళ నటుడు ధనుష్తో పనిచేసిన అనుభవాన్ని పంచుకున్న శ్రీలీల, ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రత్యేకంగా వర్ణించింది. అంతేకాదు, ధనుష్ చుట్టూ ఒక రకమైన దైవిక వాతావరణం ఉంటుందని చెప్పి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
ధనుష్ నడిచొస్తే విభూతి వాసన వస్తుంది!
కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన శ్రీలీల, ధనుష్తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకునే అవకాశం రావడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. సాధారణంగా నటుల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వారి నటన, ప్రతిభ లేదా వ్యక్తిత్వాన్ని పొగడటం సహజం. అయితే శ్రీలీల ధనుష్ను వర్ణించిన విధానం కాస్త భిన్నంగా ఉంది. ధనుష్ ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆయన చుట్టూ ఓ విభిన్నమైన ప్రశాంత వాతావరణం ఉంటుంది.
ఆయనతో ఉన్నప్పుడు మనసుకు ఒక రకమైన ప్రశాంతత, దైవిక భావన కలుగుతుందని శ్రీలీల చెప్పింది. అంతేకాదు, 'ధనుష్ సర్ నడుచుకుంటూ వస్తుంటే మాకు విభూతి వాసన వస్తుంది. ఆయన చుట్టూ నిజంగానే ఒక దైవిక అనుభవం ఉంటుంది' అన్నట్లుగా మాట్లాడింది. శ్రీలీల అన్న ఈ మాటలు కార్యక్రమంలో ఉన్న వారిని ఆకట్టుకున్నాయి. హాలులో చప్పట్లు, కేరింతలు మారుమోగాయి.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన శ్రీలీల మాటలు!
ధనుష్ గురించి శ్రీలీల చేసిన ఈ ప్రత్యేక వ్యాఖ్యల వీడియో క్లిప్పులు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అభిమానులు ఈ క్షణాన్ని షేర్ చేస్తూ నటి మాటలపై చర్చిస్తున్నారు. ధనుష్ తన సాధారణ వ్యక్తిత్వం, ఆధ్యాత్మిక నమ్మకాలు, సినిమా బయట జీవనశైలితోనూ అభిమానుల మెప్పు పొందారు. ఇప్పుడు శ్రీలీల మాటలు ధనుష్ వ్యక్తిత్వం గురించి మరో విభిన్న కోణాన్ని ఆవిష్కరించాయి.
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ఓం: చాప్టర్ 1 - ఉధిరం'పై పెరిగిన అంచనాలు!
ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీలీల, ధనుష్ మధ్య ఉన్న పరస్పర గౌరవం, సాన్నిహిత్యం కూడా ఆకట్టుకుంది. చిత్ర ప్రీ రిలీజ్ వేడుక సంబరాల మధ్య ఈ ప్రత్యేక మాటలు సినిమాపై ఆసక్తిని కూడా పెంచాయి. 'ఓం: చాప్టర్ 1 - ఉధిరం' చిత్ర స్టేజీపై శ్రీలీల మాట్లాడిన విభూతి వాసన మాట ఇప్పుడు అభిమానుల్లో హాట్ టాపిక్ అయింది. ధనుష్ గురించి నటి వ్యక్తపరిచిన ఈ విభిన్న అభిప్రాయమే ఇప్పుడు చిత్ర ప్రచార ప్రధాన ఆకర్షణల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.