- Home
- Entertainment
- Trisha: త్రిషని స్టార్ హీరోయిన్ చేసిన సినిమాలు ఇవే.. ఈ 5 మూవీస్ లేకపోతే ఆమెకి కెరీర్ లేదు
Trisha: త్రిషని స్టార్ హీరోయిన్ చేసిన సినిమాలు ఇవే.. ఈ 5 మూవీస్ లేకపోతే ఆమెకి కెరీర్ లేదు
దళపతి విజయ్ తమిళ రాజకీయాల్లో సంచలనం సృష్టించారు. ఆయన టీవీకే పార్టీ తమిళనాడు ఎన్నికల్లో విజయం సాధించింది. ఈ తరుణంలో హీరోయిన్ త్రిష సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ అవుతున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో త్రిష ట్రెండింగ్
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో దళపతి విజయ్ టీవీకే పార్టీ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. అనూహ్యంగా టీవీకే పార్టీ తమిళనాడు ఎన్నికల్లో విజయం సాధించింది. విజయ్ విజయం సాధించడంతో త్రిష ఈ ఉదయం నుంచి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ లో ఉన్నారు. కొంత కాలంగా విజయ్, త్రిష రిలేషన్ గురించి అనేక వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ వార్తల కారణంగా విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితం కూడా సమస్యల్లో చిక్కుకుంది. గెలుపు బాటలో టీవీకే పార్టీ పయనిస్తుండడంతో త్రిష స్వయంగా దళపతి విజయ్ ఇంటికి వెళ్లారు. దీనితో వీరిద్దరి రిలేషన్ పై ఊహాగానాలు మరింతగా పెరిగాయి. ఈ క్రమంలో త్రిష సినీ కెరీర్ గురించి అభిమానులు ఆసక్తికరంగా చర్చించుకుంటున్నారు. తెలుగులో త్రిష నటించిన సూపర్ హిట్ సినిమాలు ఏంటో చూద్దాం.
వర్షం
త్రిషకి తెలుగులో దక్కిన తొలి బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ వర్షం. ప్రభాస్ కి కూడా ఇదే ఫస్ట్ పెద్ద హిట్. ఈ సినిమాతో త్రిష యువతలో విపరీతమైన క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. ముఖ్యంగా ఎన్నాళ్లకు గుర్తొచ్చానే వాన అనే పాట అప్పట్లో మారుమోగింది.
నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా
హీరో సిద్దార్థ్, త్రిష జంటగా నటించిన నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా చిత్రం మ్యూజికల్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఎన్నారై యువకుడిగా సిద్దార్థ్, పల్లెటూరి అమ్మాయి త్రిష ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ అద్భుతంగా కుదిరింది. ఈ మూవీతో త్రిష తెలుగులో స్టార్ హీరోయిన్ గా మారిపోయింది.
అతడు
త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు, త్రిష జంటగా నటించిన మూవీ అతడు. పొలిటికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కథకి ఫ్యామిలీ అంశాలు జోడించి అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు త్రివిక్రమ్. ఈ మూవీలో మహేష్, త్రిష జోడి చూడ ముచ్చటగా ఉంటుంది.
ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే
విక్టరీ వెంకటేష్, త్రిష జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీగా ఆకట్టుకుంది. పాటలు కూడా చాలా బావుంటాయి. ఈ మూవీలో వెంకీ, త్రిష మధ్య ఎమోషనల్ సీన్స్ బాగా వర్కౌట్ అయ్యాయి.
కృష్ణ
రవితేజ సరసన త్రిష నటించిన ఈ మూవీ మంచి విజయం సాధించింది. వివి వినాయక్ ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు. వీటితో పాటు త్రిష నటించిన మరికొన్ని సినిమాలు యావరేజ్ గా నిలిచాయి. ఇప్పటికీ త్రిష తమిళ తెలుగు భాషల్లో క్రేజీ హీరోయిన్ అనే చెప్పాలి.