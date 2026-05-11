Trisha: ఎట్టకేలకు అధికారికంగా హింట్ ఇచ్చిన త్రిష.. విజయ్ సీఎం అయ్యాక ఫస్ట్ పోస్ట్.. నెట్టింట రచ్చ
నటుడు విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత, ఆ వేడుకకు హాజరైన నటి త్రిష ఒక ఆసక్తికరమైన పోస్ట్ పెట్టారు. ప్రేమ గురించి ఆమె హింట్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడిది రచ్చ రచ్చ అవుతోంది.
విజయ్ సీఎం ప్రమాణం తర్వాత త్రిష పోస్ట్
ప్రేమపై త్రిష ఆసక్తికర పోస్ట్
విజయ్పై ప్రేమతోనే ఈ పోస్ట్ పెట్టిందా?
విజయ్ సీఎం అయ్యాక, త్రిష ఇలాంటి పోస్ట్ పెట్టడం.. వాళ్లిద్దరి మధ్య స్నేహం, ప్రేమ గురించి పాత చర్చలను మళ్లీ రేపింది. 'గిల్లీ', 'తిరుపాచి', 'లియో' వంటి ఎన్నో సినిమాల్లో కలిసి నటించిన ఈ జంట, తమిళ సినిమా ఫేవరెట్ ఆన్-స్క్రీన్ జోడీలలో ఒకటి. విజయ్కు విడాకులు అంటూ వార్తలు రావడం మొదలైనప్పటి నుంచి, త్రిష పేరును కూడా కలిపి చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు. కొందరు రాజకీయ నాయకులు కూడా ఈ బంధం గురించి మాట్లాడారు. కానీ, ఈ వదంతులపై విజయ్, త్రిష ఇద్దరూ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా స్పందించలేదు. ఇటీవల జరిగిన ఏజీఎస్ కుటుంబ వివాహ వేడుకలో ఇద్దరూ కలిసి పాల్గొనడం పెద్ద వార్త అయింది. ఇప్పుడు పెట్టిన పోస్ట్ వీరి మధ్య ప్రేమని తెలియజేస్తుందా? ఆ ఉద్దేశ్యంతోనే ఆమెఈ పోస్ట్ పెట్టిందా అనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే నిన్నటి ఈవెంట్కి త్రిష వెళ్లినప్పుడు అభిమానులు అరుపులతో హోరెత్తించారు. విజయ్ వచ్చినప్పటి కంటే త్రిష వచ్చినప్పుడే ఎక్కువ అరుపులు వినిపించడం విశేషం. దీంతో తనపై అభిమానులకు ఉన్న ప్రేమని ఈ రకంగా వ్యక్తం చేసిందా అనే టాక్ కూడా వినిపిస్తోంది.