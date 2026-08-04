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- Trisha Udhayanidhi: ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఆఫర్ని రిజెక్ట్ చేసిన త్రిష.. అరెస్ట్ వేళ దుమారం రేపుతున్న వార్త, నిజం ఏంటంటే?
Trisha Udhayanidhi: ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఆఫర్ని రిజెక్ట్ చేసిన త్రిష.. అరెస్ట్ వేళ దుమారం రేపుతున్న వార్త, నిజం ఏంటంటే?
Trisha Udhayanidhi: ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఆకస్మిక అరెస్టు, దాని వెనుక త్రిష పేరు వినిపిస్తున్న నేపథ్యంలో.. ఉదయనిధి సినిమాలో నటించేందుకు త్రిష నిరాకరించారంటూ మరో వార్త ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. దీని వెనుక ఉన్న నిజానిజాలేంటో చూద్దాం.
ఉదయనిధి స్టాలిన్ని త్రిష రిజెక్ట్ చేసిందా?
ఉదయనిధి స్టాలిన్ వ్యాఖ్యలపై రేగిన వివాదం, అరెస్టు, ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న చర్చల కారణంగా తమిళనాడు రాజకీయ, సినీ వర్గాల్లో ఉదయనిధి, త్రిష పేర్లు మారుమోగుతున్నాయి. ఈ టైమ్లో, `ఉదయనిధి సినిమాలో నటించడానికి త్రిష ఒప్పుకోలేదా?`, `₹12 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ ఆఫర్ను రిజెక్ట్ చేశారా?` అనే పాత వార్తలు మళ్లీ ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. అసలు ఏం జరిగింది? ఆ వార్తల వెనుక ఉన్న నిజాలేంటి? చూద్దాం.
ఉదయనిధి - త్రిష కాంబో వార్తలు ఎలా మొదలయ్యాయి?
2018లో, డైరెక్టర్ కే.ఎస్. అధియమాన్ దర్శకత్వంలో ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఒక రొమాంటిక్-హారర్ సినిమాలో నటించబోతున్నారని వార్తలొచ్చాయి. ఇందులో ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఉంటారని, వారిలో ఒకరిగా త్రిషను తీసుకున్నారని చాలా మీడియా సంస్థలు రాశాయి. ఆ సినిమాకు 'ఏంజెల్' అనే పేరు కూడా ప్రచారంలోకి వచ్చింది. కానీ, కొన్ని గంటల్లోనే చిత్ర బృందం క్లారిటీ ఇచ్చింది. త్రిష ఆ సినిమాలో నటించడం లేదని, 'ఏంజెల్' అనేది సినిమా టైటిల్ కాదని తేల్చి చెప్పింది. దీంతో, ఉదయనిధి-త్రిష కాంబోపై వచ్చిన మొదటి వార్త కేవలం పుకారుగానే మిగిలిపోయింది.
₹12 కోట్ల ఆఫర్ను త్రిష తిరస్కరించారా?
ఇటీవల వీరిద్దరి కాంబోపై మరో వార్త వైరల్ అయింది. రెడ్ జెయింట్ మూవీస్ నిర్మించబోయే కొత్త సినిమాలో నటించడానికి త్రిషకు ₹12 కోట్లు ఆఫర్ చేశారని, కానీ ఆమె ఆ అవకాశాన్ని తిరస్కరించారని ప్రచారం జరిగింది. ఈ వార్త రాజకీయ, సినీ వర్గాల్లో కలకలం రేపింది. అయితే, ఈ ఒప్పందంపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. త్రిష వైపు నుంచి గానీ, రెడ్ జెయింట్ మూవీస్ లేదా ఉదయనిధి స్టాలిన్ వైపు నుంచి గానీ ఎవరూ దీన్ని ధృవీకరించలేదు. చాలా మీడియా సంస్థలు కూడా దీన్ని "రిపోర్ట్స్", "స్పెక్యులేషన్", "రూమర్స్" అనే కోణంలోనే ప్రచురించాయి. కాబట్టి, త్రిష ఆ ఆఫర్ను తిరస్కరించారని చెప్పడానికి ప్రస్తుతం ఎలాంటి అధికారిక ఆధారం లేదు.
ఉదయనిధి నిర్మాణంలో త్రిష ఆల్రెడీ నటించారు!
ఉదయనిధి స్టాలిన్ నిర్మాణ సంస్థ రెడ్ జెయింట్ మూవీస్ నిర్మించిన రెండు కీలక చిత్రాల్లో త్రిష ఇదివరకే నటించారు. అవి: * కురువి (Kuruvi) - విజయ్కి జోడీగా నటించారు. * మన్మథన్ అంబు (Manmadhan Ambu) - కమల్ హాసన్తో కలిసి నటించారు. కాబట్టి, ఉదయనిధి నిర్మాణంలో త్రిష అసలు నటించలేదనే వాదన తప్పు. నిర్మాతగా ఉదయనిధి సంస్థతో ఆమెకు మంచి అనుబంధమే ఉంది. అయితే, ఉదయనిధి హీరోగా, త్రిష హీరోయిన్గా మాత్రం ఇప్పటివరకు ఒక్క సినిమా కూడా రాలేదు. 2018లో వచ్చిన వార్తను అధికారికంగా ఖండించారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన ₹12 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ వార్తకు కూడా ఎలాంటి నిర్ధారణ లేదు. అందుకే, "త్రిష ఉదయనిధి సినిమాలో నటించడానికి నిరాకరించారు" అనే వార్తను నిజమని చెప్పలేం.