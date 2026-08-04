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- KTR: మహేష్ బాబుతో పోలికపై మాజీ మంత్రి హాట్ కామెంట్.. తనకు అలాంటి వ్యామోహాలు లేవంటూ స్టేట్మెంట్
KTR: మహేష్ బాబుతో పోలికపై మాజీ మంత్రి హాట్ కామెంట్.. తనకు అలాంటి వ్యామోహాలు లేవంటూ స్టేట్మెంట్
మహేష్ బాబుతో తనకు పోలిక లేదని, ఆయన అందగాడు, మంచి నటుడు అని తెలిపారు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్. ఆయనకంటే తాను చిన్న వాడిని అని తెలిపారు. ఆయన కామెంట్స్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.
మంచి స్నేహితుగా రాణిస్తోన్న కేటీఆర్, మహేష్బాబు
టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, తెలంగాణ మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మంచి స్నేహితులనే విషయం తెలిసిందే. చదువుకునే రోజుల నుంచి వీరిద్దరు ఫ్రెండ్స్ గా ఉన్నారు. ఇప్పటికీ ఆ స్నేహం కొనసాగుతుంది. అప్పట్లో వీరిద్దరు ఒకే స్టేజ్పై పాల్గొని తమ మధ్య బాండింగ్ని కూడా తెలిపారు. అదే సమయంలో ఒకరు చేసే పనులు మరొకరికి నచ్చకపోతే నిర్మొహమాటంగా చెప్పేస్తారట. ఓ సినిమా విషయంలో అది తనకు నచ్చలేదని మొహం మీదే మహేష్కి చెప్పినట్టు తెలిపారు కేటీఆర్.
ఏజ్లో మహేష్ కంటే చిన్నవాడిని
తాజాగా మహేష్ బాబుపై మరోసారి స్పందించారు కేటీఆర్. మహేష్ పై ప్రశంసలు కురిపించారు. అందగాడు అని, ఫిజిక్ని, లుక్ ని కాపాడుకుంటూ సూపర్ స్టార్ గా రాణిస్తున్నాడని తెలిపారు. ఒక ఫంక్షన్లో మహేష్ని నీకంటే చిన్నవాడిని అన్నారు. ఎందుకలా అని ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్ యాంకర్ ప్రశ్నించగా, అది తాను వయసులో చిన్నవాడిని అని చెప్పినట్టు తెలిపారు కేటీఆర్. ఆయన తనకంటే పెద్దవాడు కానీ తనని సర్ సర్ అంటున్నాడు, నేను ఆయన్ని మహేష్ అంటున్నా, ఆ కోణంలోనే తాను నీకంటే చిన్నవాడిని అని అన్నట్టు తెలిపారు కేటీఆర్. అంతేకాని మోడలింగ్ లాంటి వ్యామోహాలు తనకు లేవని చెప్పాడు.
అందాన్ని కాపాడుకుని సూపర్ స్టార్ అయ్యాడు
`ఏజ్ గురించే నేను అలా మాట్లాడాను, కానీ వేరే ఉద్దేశం లేదు, మోడలింగ్ వంటి పిచ్చి బ్రమలు అసలే లేవు, ఆయన మహేష్ బాబు ఆయనతో పోల్చితే నేనెవడిని, ఆయన చాలా అందగాడు, ఆయనతో నాకేం పోలిక, ఆయన సినిమా హీరో, నేను పొలిటీషియన్ని, ఆయన గ్లామర్ కాపాడుకొని, కష్టపడి ఆస్థాయికి వచ్చాడు. ఆయనకు నాకు పోలికలేదు, పోల్చుకోను` అని కేటీఆర్ తెలిపారు. మొత్తంగా మహేష్ బాబుకి, తనకు పోలిక లేదని, తనకు మోడలింగ్ లాంటి ఇంట్రెస్ట్ లు లేవని చెప్పాడు కేటీఆర్. కేసీఆర్ తనయుడిగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన కేటీఆర్.. తెలంగాణ వచ్చాక ప్రభుత్వంలో రెండు సార్లు మంత్రిగా పనిచేశాడు. ఐటీ మంత్రిగా పాపులర్ అయ్యాడు.
వారణాసితో రాబోతున్న మహేష్ బాబు
ఇక మహేష్బాబు ప్రస్తుతం రాజమౌళి దర్శకత్వంలో `వారణాసి` అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. ఇది గ్లోబల్ ఫిల్మ్ గా రూపొందుతుంది. ఫారెస్ట్ బేస్డ్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్గా ఈ మూవీ రూపొందుతుంది. గ్లోబల్ ట్రోటర్, టైమ్ ట్రోటర్గా తెరకెక్కిస్తున్నారు జక్కన్న. అంటే గతంలోకి కూడా వెళ్తుంది. రామాయణ ఎపిసోడ్ కూడా ఇందులో చూపించబోతున్నారు. ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్గా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నెగటివ్ రోల్లో నటిస్తున్నారు. చిత్రీకరణ దశలో ఉన్న ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది.