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- Rakul Preet Singh: రామాయణంలో శూర్పణఖగా రకుల్ ని మాత్రమే ఎందుకు తీసుకున్నారో తెలుసా? షాకింగ్ విషయాలు
Rakul Preet Singh: రామాయణంలో శూర్పణఖగా రకుల్ ని మాత్రమే ఎందుకు తీసుకున్నారో తెలుసా? షాకింగ్ విషయాలు
Rakul Preet Singh: రామాయణం సినిమాలో శూర్పణఖ పాత్రకు రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ను ఎందుకు ఎంచుకున్నారు? ఈ పాత్రకు ఆమెను మాత్రమే తీసుకోడానికి కారణం ఏంటి? శూర్పణఖ గురించి మనకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు మీకోసం.
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Image Credit : others
శూర్పణఖ విలన్ గా చిత్రీకరించారా?
వందల ఏళ్లుగా మనం వింటున్న రామాయణ కథల్లో శూర్పణఖను ఒక విలన్గా చిత్రీకరించారు. రామాయణ యుద్ధానికి ఆమె దురాశే కారణమని చెబుతారు. కానీ, పురాణ గ్రంథాలు, పండితుల విశ్లేషణలు మరో కథను చెబుతున్నాయి. శూర్పణఖ పాత్రకు చాలా కోణాలున్నాయి. ఆమె భావాలు, తనకు జరిగిన అవమానం, తిరస్కారం గురించి ఎవరూ పెద్దగా మాట్లాడరు.
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Image Credit : Rakulpreet/instagram
అత్యంత అందమైన స్త్రీలలో ఆమె కూడా..
శూర్పణఖ కథ కేవలం ఆమె రూపానికే పరిమితం కాదు. అందులో భావోద్వేగాలు, తిరస్కారం, అవమానం అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ సంఘటనలే రామాయణ కథను పెద్ద మలుపు తిప్పాయి. చాలా సాంప్రదాయ గ్రంథాలు ఆమెను అసాధారణ సౌందర్యవతిగా వర్ణించాయి. భారతీయ పురాణాల్లోని అత్యంత అందమైన స్త్రీలలో ఆమె ఒకరని కూడా కొన్ని కథలు చెబుతాయి. కానీ, రామాయణ మహా యుద్ధంలో ఆమె కథ వెనక్కి వెళ్లిపోయింది. ఇప్పటి తరం పండితులు, పాఠకులు శూర్పణఖను కేవలం విలన్గా కాకుండా, పురాణాల్లోని అత్యంత సంక్లిష్టమైన మహిళా పాత్రల్లో ఒకటిగా చూస్తున్నారు.
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Image Credit : insta
శూర్పణఖ' అంటే అర్ధం ఏంమిటి?
శూర్పణఖ ఒక రాక్షసి. హిందూ ఇతిహాసం రామాయణంలో లంకాధిపతి రావణుడి చెల్లెలు. 'శూర్పణఖ' అంటే 'చేటలాంటి గోళ్లు ఉన్నది' అని అర్థం. ఆమె తల్లిదండ్రులు ఋషి విశ్రవసు, రాక్షసి కైకసి. రావణుడు, కుంభకర్ణుడు, విభీషణుడు ఆమె సోదరులు.
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Image Credit : Asianet News
ఆమె పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అంటున్నారు..
ప్రేక్షకులు 'రామాయణం' సినిమా కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో, శూర్పణఖగా కనిపించిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్కు మంచి మార్కులు పడుతున్నాయి. ఈ పాత్రకు ఆమె పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చాలామంది అంటున్నారు. తన అందం, నటన, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో రకుల్ అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. చాలా కథలు శూర్పణఖను కురూపిగా చూపించినా, వాల్మీకి రామాయణం వంటి గ్రంథాలు ఆమెను అందమైన రాజకుమారిగా వర్ణించాయి. ఈ పాత అభిప్రాయానికి రకుల్ ఎంపిక ఒక సవాల్ విసురుతోంది.
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Image Credit : Asianet News
రకుల్ పై సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్..
ఈ నేపథ్యంలో, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఎంపిక చాలా సరైనది. ఆమె అందం, నటన ఈ సంక్లిష్ట పాత్రకు న్యాయం చేస్తుందనిపిస్తోంది. 'రామాయణం' నుంచి రకుల్ చిన్న గ్లింప్స్ చూసినప్పటి నుంచి ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. "శూర్పణఖ పాత్రకు చాలా అందమైన నటిని ఎంచుకున్నారు" అని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పెడుతున్నారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే, సినిమాలో రకుల్ నటన మోస్ట్ అవైటెడ్ పెర్ఫార్మెన్స్లలో ఒకటిగా నిలవడం ఖాయం.
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