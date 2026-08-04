Rashmika Injury: నొప్పిగా ఉంది కానీ... మైసా గాయంపై స్పందించిన రష్మిక మందన్న
Rashmika Mandanna: సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉన్న రష్మిక మందన్న ఎట్టకేలకు తన గాయంపై స్పందించింది. తన రాబోయే యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'మైసా' చిత్రీకరణలో తుంటికి గాయమైందని, ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నానని అభిమానులకు అప్డేట్ ఇచ్చింది.
గాయంపై స్పందించిన రష్మిక మందన్న..
కొన్ని రోజులుగా తన ఆరోగ్యంపై వస్తున్న ఊహాగానాలకు రష్మిక మందన్న ఫుల్స్టాప్ పెట్టింది. తన కొత్త సినిమా 'మైసా' షూటింగ్లో గాయపడినట్లు ఆమె ధృవీకరించింది. కొద్దిరోజుల విరామం తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి తిరిగి వచ్చిన రష్మిక, తాను కోలుకుంటున్నానని, అభిమానులు ఆందోళన చెందవద్దని చెప్పింది.
ఇంట్లో రికవరీ అవుతున్న ఫొటోలను ఆమె షేర్ చేసింది. నవ్వుతూ సెల్ఫీలు, పజిల్స్ ఆడుతున్న క్షణాలు, తన పెంపుడు కుక్కలతో గడిపిన సమయం, స్నేహితులు పంపిన గిఫ్ట్లు, తిన్న డెజర్ట్ల ఫొటోలను పోస్ట్ చేసింది. తక్కువ సమయంలో ఇది మూడో గాయమని, ఇకపై తన ఆరోగ్యంపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు రష్మిక చెప్పుకొచ్చింది.
డ్యాన్స్ సీక్వెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు గాయపడిన హీరోయిన్..
'మైసా' సినిమాలోని ఓ డ్యాన్స్ సీక్వెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు, కుడి తుంటిని కాలికి కలిపే టెండన్ (కండర బంధనం) తెగిపోయిందని రష్మిక తెలిపింది. అది మళ్లీ అతుక్కోవడానికి కొంత సమయం పడుతుందని, అప్పటివరకు కాలు పైకి ఎత్తడం కష్టమని వివరించింది.
గాయం నొప్పిగా ఉన్నా, భరించలేనిది ఏమీ కాదని, కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదని రష్మిక ఫ్యాన్స్కు భరోసా ఇచ్చింది. దీన్ని 'బలవంతపు సెలవు'గా అభివర్ణించింది. తాను ఎప్పుడూ బ్రేక్ తీసుకోనని, అందుకే బహుశా దేవుడే ఇలా విశ్రాంతి ఇచ్చాడేమోనని సరదాగా వ్యాఖ్యానించింది. ఈ రికవరీ టైమ్లో పజిల్స్ ఆడుతూ కాలక్షేపం చేస్తున్నట్లు కూడా చెప్పింది.
డెజర్ట్ మాన్స్టర్ గా మారాను..
గాయం వల్ల కొంతకాలం వ్యాయామం, రన్నింగ్ చేయలేనని, ఫిట్గా ఉండలేకపోతున్నాననేది తన పెద్ద ఆందోళన అని రష్మిక చెప్పింది. రికవరీ సమయంలో తాను 'డెజర్ట్ మాన్స్టర్'గా మారిపోయానని తనపై తానే నవ్వుకుంది. తన ప్రోగ్రెస్ గురించి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ ఇస్తానని అభిమానులకు హామీ ఇచ్చింది.
మైసా ఎలా ఉండబోతోంది?
రవీంద్ర పుల్లే దర్శకత్వం వహిస్తున్న మైసా సినిమాను అన్ఫార్ములా ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తోంది. గిరిజన ప్రాంతాల నేపథ్యంలో సాగే ఈ ఎమోషనల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్, రష్మిక మందన్న కెరీర్లో తొలి ఫీమేల్-లెడ్ పాన్-ఇండియా యాక్షన్ చిత్రంగా రాబోతోంది.
భారత్లోనే తొలిసారిగా ఓ హీరోయిన్తో నీటి అడుగున ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఈ సినిమాలో ఉందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. ఇటీవలే రష్మిక ఈ ఇంటెన్స్ అండర్వాటర్ యాక్షన్ సీన్ను పూర్తి చేసింది. ఒంటినిండా రక్తంతో, చేతిలో ఆయుధంతో ఉన్న ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్, సినిమా ఎంత గ్రిట్టీగా ఉండబోతోందో సూచిస్తోంది.
రష్మిక సినిమాలు..
'మైసా' 2026లో థియేటర్లలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. అధికారిక విడుదల తేదీ, టీజర్ను త్వరలో ప్రకటించవచ్చు. ఇక రష్మిక చివరిగా షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్లతో కలిసి 'కాక్టెయిల్ 2' అనే హిందీ చిత్రంలో కనిపించింది. ఈ రొమాంటిక్ డ్రామాకు మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద ₹140 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.