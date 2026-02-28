- Home
Trisha Post: విజయ్, సంగీత విడాకుల వ్యవహారం కోలీవుడ్లో పెద్ద దుమారం రేపుతోంది. ఈ సమయంలో, నటి త్రిష ప్రేమ గురించి పెట్టిన పోస్ట్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో మళ్లీ మంట రేపుతోంది.
వెండితెరపై బెస్ట్ జోడీ అనిపించుకున్న విజయ్, త్రిష
తమిళంలోనే కోలీవుడ్లో త్రిష స్టార్ హీరోయిన్గా రాణిస్తుంది. టాప్ హీరోయిన్లలోనూ ఒకరిగా రాణిస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. కోలీవుడ్లో ఆమెకు సరైన జోడీ ఎవరంటే విజయ్ అనే చెబుతారు. వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ స్క్రీన్పై బాగా వర్కవుట్ అవ్వడంతో, గత 20 ఏళ్లలో 5 సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. వాటిలో 'గిల్లి', 'తిరుపాచి', 'లియో' వంటి బ్లాక్బస్టర్ హిట్లు కూడా ఉన్నాయి. వీరి సినిమాలు ఎంత పెద్ద హిట్టయ్యాయో, అన్ని వివాదాలను కూడా వీరు ఎదుర్కొన్నారు. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం విజయ్, త్రిష విదేశాలకు విహారయాత్రకు వెళ్లారంటూ కొన్ని ఫోటోలు వైరల్ అయి సంచలనం సృష్టించాయి.
విజయ్, సంగీత మధ్య దూరానికి త్రిషనే కారణమా?
విజయ్తో విడాకులకు కోర్ట్ కి వెళ్లిన సంగీత
ప్రేమే గెలుస్తుంది-త్రిష
ఆ పోస్ట్లో త్రిష 'ప్రేమ ఎప్పటికీ గెలుస్తుంది' అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. పట్టుచీర కట్టుకుని, తలలో మల్లెపూలు పెట్టుకున్న ఫోటోను కూడా పోస్ట్ చేశారు. ఆ సమయంలో త్రిషకు నిశ్చితార్థం జరిగిందా అని చాలామంది అడిగారు. ఆ పోస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో 'అలైపాయుదే' సినిమాలోని 'రహస్య స్నేహితనే' పాటను కూడా పెట్టారు. ఇప్పుడు ఆ పోస్ట్ చూసిన నెటిజన్లు, 'ఓహో రహస్య స్నేహితుడా... ఇప్పుడర్థమైంది' అంటూ ప్రస్తుత పరిస్థితులతో పోలుస్తూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇది కాకుండా, విజయ్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ త్రిష పెట్టిన పోస్టులు కూడా బయటకు తీస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఇప్పుడు కోలీవుడ్ నాట మరింత చర్చనీయాంశంగా మారుతున్నాయి. మరి ఈ మంట ఎలాంటి పరిణామాలకు దారితీస్తుందో చూడాలి.