- Home
- Entertainment
- Sangeetha Vijay: విజయ్ కంటే సంగీత ఆస్తి ఎక్కువా? ఆమె వద్ద ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయో తెలిస్తే ఫ్యూజులు ఔట్
Sangeetha Vijay: విజయ్ కంటే సంగీత ఆస్తి ఎక్కువా? ఆమె వద్ద ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయో తెలిస్తే ఫ్యూజులు ఔట్
Sangeetha Vijay: దళపతి విజయ్ నుంచి విడాకులు కోరుతూ ఆయన భార్య సంగీత కోర్ట్ లో పిటిషన్ వేసింది. దీంతో ఇది కోలీవుడ్ లో చర్చనీయాంశం అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో సంగీత కి ఉన్న ఆస్తులు వివరాలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
విజయ్తో విడాకులకు సంగీత పిటిషన్
స్టార్ హీరో, రాజకీయ నాయకుడు దళపతి విజయ్ భార్య సంగీత విడాకుల కోసం కోర్టును ఆశ్రయించడం ఇప్పుడు తమిళనాట హాట్ టాపిక్గా మారింది. చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో ఆమె విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ కేసు ఏప్రిల్ 30న విచారణకు రానుంది. విజయ్కు మరో నటితో వివాహేతర సంబంధం ఉందని, దాన్ని తాను రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నానని సంగీత ఆరోపించారు. కొన్నేళ్లుగా విజయ్కు దూరంగా ఉంటున్నట్లు కూడా ఆమె తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో సంగీత ఆస్తి విలువ వివరాలు బయటకు వచ్చాయి.
సంగీత విజయ్ నేపథ్యం
విజయ్, సంగీత ప్రేమ నుంచి పెళ్లి వరకు
సంగీత ఆస్తి విలువ
విజయ్కి భార్య రూపంలో ఎదురుదెబ్బ
సంగీత విడాకుల కోసం పిటిషన్ వేయడమే కాకుండా, విజయ్పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. మరో నటితో ఉన్న అక్రమ సంబంధాన్ని ప్రశ్నించినందుకు తనను గృహ నిర్బంధం చేశారని ఆమె ఆరోపించారు. ఈ విడాకుల కేసు విజయ్ రాజకీయ జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుందని నెటిజన్లు అంటున్నారు. ముఖ్యంగా, రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మహిళా ఓటర్లను ఆకట్టుకోవడం విజయ్కు కష్టమవుతుందనే చర్చ మొదలైంది. మరి దీన్ని ఎలా ఫేస్ చేస్తారో చూడాలి.