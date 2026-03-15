Trisha Krishnan: వివాదానికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిన త్రిష.. ముంబై పెళ్లిలో వైరల్ ఫోటో సంగతేంటి?
నటుడు పార్తీబన్తో వివాదం తర్వాత, ఆయన కూతురు కీర్తనతో నటి త్రిష కలిసి దిగిన ఫోటో ఒకటి ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతోంది. దీంతో వీరి మధ్య గొడవ సద్దుమణిగినట్లేనని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
Image Credit : Amutha Bharathi X Page
వివాదానికి ఫుల్ స్టాప్? వైరల్ అవుతున్న సెల్ఫీ
నటుడు పార్తీబన్తో వివాదం తర్వాత, తాజాగా ముంబైలో జరిగిన ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఏకా లఖానీ పెళ్లిలో త్రిష, పార్తీబన్ కూతురు కీర్తన పార్తీబన్ చాలా క్లోజ్గా కనిపించారు. కలిసి దిగిన ఈ ఫోటోలు ఇప్పుడు వైరల్ అయ్యాయి.
Image Credit : Amutha Bharathi X Page
ముంబైలో జరిగిన మీటింగ్
ముంబైలో జరిగిన ఈ గ్రాండ్ వెడ్డింగ్కు మణిరత్నం, త్రిష, సిద్ధార్థ్ వంటి చాలా మంది సెలబ్రిటీలు హాజరయ్యారు. అక్కడే పార్తీబన్ కూతురు కీర్తన కూడా ఉన్నారు. ఇద్దరూ నవ్వుతూ ఫోటో దిగారు. త్రిష తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో "The Gen Z's and I" అనే క్యాప్షన్తో ఈ ఫోటోను షేర్ చేసింది.
Image Credit : Radhakrishnan Parthiban, X
ఊపిరి పీల్చుకున్న అభిమానులు..
పార్తీబన్తో గొడవ జరిగినప్పటికీ, ఆయన కూతురితో త్రిష చాలా సరదాగా ఉండటం చూసి అభిమానులు సంతోషిస్తున్నారు. "గొడవ మొత్తం ముగిసినట్లే ఉంది!" అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. తండ్రి చేసిన తప్పునకు కూతురిపై కోపం చూపని త్రిష పెద్ద మనసును అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు.
Image Credit : Amutha Bharathi X Page
మళ్లీ మణిరత్నం సినిమాలో త్రిష:
మణిరత్నం సినిమాలో త్రిషకు మరో అవకాశం వచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా, 'కన్నత్తిల్ ముత్తమిట్టాల్' సినిమాతో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా పరిచయమైన పార్తీబన్ కూతురు కీర్తనతో త్రిష దిగిన ఫోటో ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
Image Credit : Trisha
చిరంజీవ జోడీగా..
ప్రస్తుతం త్రిష నటిస్తున్న సినిమాల్లో సూర్య హీరోగా, ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'కరుప్పు' ఒకటి. ఈ సినిమా మే నెలలో విడుదల కావచ్చని అంటున్నారు. దీనితో పాటు త్రిష మరిన్ని సినిమాలకు కూడా సైన్ చేస్తోంది. తెలుగులో ఆమె చిరంజీవి సరసన విశ్వంభర సినిమాలో నటించింది. ఈ ఏడాది ఆ సినిమా రిలీజ్ కాబోతోంది.
