రామ్ చరణ్.. అల్లు అర్జున్ కు పోటీ ఇవ్వబోతున్నాడా? కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్న మెగా పవర్ స్టార్.. ?
ఇటు పాన్ఇండియా స్టార్ గా సినిమాలు.. అటు వ్యాపారాలు రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ.. దూసుకుపోతున్నాడు మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్. తాజాగ ఆయన మరో కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నట్టు వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ ఎంటా వ్యాపారం.
సినిమాలు, వ్యాపారాలతో రామ్ చరణ్ బిజీ..
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా హీరోగా వరుస సినిమాలతో అభిమానులను అలరిస్తున్నాడు. ఆర్ఆర్ఆర్ తో ఆస్కార్ రేంజ్ కు వెళ్లిన ఈ హీరో.. అటు సినిమాలు చేస్తూ.. ఇట వ్యాపార రంగంలో కూడా దూసుకుపోతున్నాడు. బిజినెస్ ను విస్తరించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే పలు వ్యాపారాలలో భాగస్వామ్యంగా ఉన్న ఆయన ఇప్పుడు మరో కొత్త ప్రాజెక్ట్పై దృష్టి సారించినట్లు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
రామ్ చరణ్ స్టూడియో నిర్మించబోతున్నాడా?
తాజా సమాచారం ప్రకారం రామ్ చరణ్ ఒక కొత్త స్టూడియోను నిర్మించే ప్లాన్ లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ప్రముఖుల కుటుంబాలకు ఇప్పటికే తమ సొంత స్టూడియోలు ఉన్నాయి. అక్కినేని కుటుంబానికి అన్నపూర్ణ స్టూడియో, నిర్మాత రామానాయుడు కుటుంబానికి రామానాయుడు స్టూడియోలు, గతంలో కృష్ణకు పద్మాలయా స్టూడియో ఉంది, నందమూరి కుటుంబం రామకృష్ణ స్టూడియో ను నడిపించింది. అలాగే రీసెంట్ గా ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ కూడా ‘అల్లు స్టూడియో’ పేరుతో ఒక స్టూడియోను నిర్మించే పనుల్లో ఉన్నారు.
హాలీవుడ్ రేంజ్ కు ఎదిగిన టాలీవుడ్..
ఈ నేపథ్యంలో రామ్ చరణ్ కూడా ఒక స్టూడియోను నిర్మించి దాన్ని చిత్రీకరణల కోసం అద్దెకు ఇవ్వాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. గతంలోనే చిరంజీవి స్టూడియో కట్టాలని ప్రయత్నాలు కూడా చేశారట. వైజాగ్ లో స్టూడియో కట్టాని చూసినట్టు సమాచారం. సినిమా రంగంలో స్టూడియోలు వ్యాపార పరంగా కూడా మంచి అవకాశాలను అందిస్తాయని భావించి ఈ ప్రణాళికను రూపొందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ హాలీవుడ్ రేంజ్ లో సత్తా చాటుతోంది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఉండటం... షూటింగ్స్ కోసం హాలీవుడ్ వాళ్లు కూడా ఇక్కడికి వస్తుండటంతో.. రామ్ చరణ్ పెద్ద స్టూడియో ప్లాన్ చేశారట.
అల్లు అర్జున్ కు చరణ్ పోటీ ఇవ్వబోతున్నాడా?
ప్రస్తుతం సినిమానే ఒక పెద్ద పరిశ్రమగా మారిన ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ రంగానికి సంబంధించిన వ్యాపారాలు కూడా మంచి స్థాయిలో సాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రామ్ చరణ్ కూడా సినిమాతో పాటు సినిమా సంబంధిత వ్యాపారాల్లోకి అడుగుపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్టూడియో ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆయన భారీ స్థాయిలో పెట్టుబడులు పెట్టుతున్నట్లు సమాచారం.
అదేవిధంగా ఈ ప్రాజెక్ట్లో రామ్ చరణ్తో పాటు మరికొంత మంది భాగస్వాములు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఆ భాగస్వాములు ఎవరు అనే విషయాన్ని త్వరలోనే అధికారికంగా వెల్లడించే అవకాశం ఉందని టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈయితే రామ్ చరణ్ స్టూడియోతో అల్లు అర్జున్ కు పోటీ ఇవ్వబోతున్నాడా అన్న చర్చ కూడా జరుగుతోంది. ఇందులో నిజమెంతో తెలియాల్సి ఉంది.
అధికారికంగా ప్రకటించలేదు..
అయితే రామ్ చరణ్ స్టూడియోపై ఇప్పటి వరకూ ఎటువంటి అఫీషియల్ అప్ డేట్ లేదు. ఇందులో నిజం ఎంతో కూడా తెలియదు. ఇక రామ్ చరణ్ సినిమాల విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతం ఆయన దర్శకుడు బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో ‘పెద్ది’ అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా భారీ అంచనాల మధ్య తెరకెక్కుతోంది.
ఈ చిత్రం వచ్చే నెల 30వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మెగా ఫ్యామిలీ సత్తా మరోసారి చూపించాలని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. పెద్ది తరువాత సుకుమార్ తో సినిమా చేయడానికి రెడీ అవుతున్నాడు రామ్ చరణ్. ఈమూవీకి సబంధించిన భారీ అప్ డేట్ ఈ నెలలో రామ్ చరణ్ బర్త్ డే అయిన 27న వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.