- Home
- Entertainment
- Suma Kanakala: రాజీవ్ కనకాల రొమాంటిక్ సీన్స్ చేస్తే.. సుమ కనకాల రియాక్షన్ ఏంటి? క్లారిటీ ఇచ్చిన రాజీవ్!
Suma Kanakala: రాజీవ్ కనకాల రొమాంటిక్ సీన్స్ చేస్తే.. సుమ కనకాల రియాక్షన్ ఏంటి? క్లారిటీ ఇచ్చిన రాజీవ్!
Suma Kanakala: ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ఫుల్ కపుల్స్లో సుమ కనకాల, రాజీవ్ కనకాల జంట కూడా ఒకరు. పెళ్లై చాలా ఏళ్లవుతున్నా.. ఇద్దరూ అంతే ప్రేమతో తమ లైఫ్ను కొనసాగిస్తున్నారు. మరి సినిమాల్లో రాజీవ్ కనకాల రొమాంటిక్ సీన్స్ పై సుమ అభిప్రాయం ఎంటి?
టాలీవుడ్ బెస్ట్ కపుల్
తెలుగు బుల్లితెరపై స్టార్ యాంకర్గా సుమ కనకాల, వెండితెరపై నటుడిగా రాజీవ్ కనకాల తమకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఎంతో అనుబంధంతో సాగిపోతున్న ఈ జంట గురించి ఏ వార్త వచ్చినా.. ఆడియన్స్ ఎప్పుడూ ఆసక్తిగా గమనిస్తుంటారు. అయితే, ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న రాజీవ్ కనకాల.. సినిమాల్లో తను చేసే కొన్ని ఇబ్బందికరమైన, రొమాంటిక్ సీన్స్ చూసినప్పుడు భార్య సుమ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో ఓపెన్గా షేర్ చేసుకున్నారు.
రాజీవ్ కనకాల రొమాంటిక్ సీన్స్ పై సుమ అభిప్రాయం..
ఇంటర్వ్యూలో హోస్ట్ "మీరు చేసే కొన్ని రొమాంటిక్ సీన్స్, ఇబ్బందికరమైన సీన్స్ చూసినప్పుడు సుమ రియాక్షన్ ఏంటి?" అని ప్రశ్నించగా.. రాజీవ్ కనకాల నవ్వుతూ స్పందించారు. "ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆమె ఆ సీన్స్ అసలు చూడదు. చూడడానికి ఇష్టపడదు కూడా. భాగస్వామికి ఆ మాత్రం బాధ, ప్రేమ ఉండడం సహజం. ప్రేమ లేకపోతే అది ఉండదు కదా! పైగా అది కేవలం యాక్టింగ్ మాత్రమే. నిజంగా జరిగిపోతుందని అనుకుంటే కష్టం. 'ఫిల్మ్ మై లవర్' లేదా ఇతర సినిమాల్లో అలాంటివి కేవలం స్క్రిప్ట్ డిమాండ్ బట్టి చేసినవి మాత్రమే" అని అన్నారు.
మంచి మెసేజ్ వదిలేసి నెగిటివిటీనే చూస్తున్నారు
ఇంటర్నెట్, సోషల్ మీడియాలో వ్యూస్ కోసం సీన్లను ఎలా పోర్ట్రేట్ చేస్తారో చెబుతూ రాజీవ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నటులుగా తాము కథలోని సందేశం (Message) చూసి మాత్రమే పాత్రలను ఒప్పుకుంటామని చెప్పారు. "ఉదాహరణకు 'రాజుగారి గది' సినిమాలో నేను చేసిన డాక్టర్ క్యారెక్టర్ ద్వారా నేత్రదానం, అవయవ దానం (Organ Donation) గురించి చాలా అద్భుతమైన సందేశం ఉంది. కానీ దాన్ని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. ఎంతసేపూ సినిమాలోని కామెడీ, భయపెట్టే సీన్స్ గురించే మాట్లాడారు" అని రాజీవ్ బాధపడ్డారు.
మంచిని చూడండి ప్లీజ్..
అలాగే 'ప్లీజ్ నాకు పెళ్లయింది' వంటి సినిమాల్లో సమాజానికి ఉపయోగపడే మంచి మెసేజ్ ఉన్నప్పటికీ, ప్రేక్షకులు, యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు కేవలం నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్ లేదా క్లిక్బైట్ హెడ్లైన్స్ను మాత్రమే ఎక్కువగా హైలైట్ చేసి చూస్తున్నారని రాజీవ్ కనకాల స్పష్టం చేశారు. సినిమా అనేది ఒక కళా రూపమని, సమాజానికి మంచి చెప్పాలనే ఉద్దేశంతోనే తాము విభిన్న పాత్రలు చేస్తామని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.