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- Naga Chaitanya: నాగార్జున మొదటి భార్య ఇప్పుడేం చేస్తోంది? నాగ చైతన్య తల్లి లక్ష్మి రెండో పెళ్లి చేసుకున్నది ఎవరినో తెలుసా?
Naga Chaitanya: నాగార్జున మొదటి భార్య ఇప్పుడేం చేస్తోంది? నాగ చైతన్య తల్లి లక్ష్మి రెండో పెళ్లి చేసుకున్నది ఎవరినో తెలుసా?
Naga Chaitanya: నాగచైతన్య తల్లి లక్ష్మి దగ్గుబాటి ఇప్పుడేం చేస్తోంది? నాగార్జునతో విడాకుల తర్వాత ఆమె ఎవరిని పెళ్లాడింది? ఎక్కడ ఉంటోంది? ఆమె రెండో భర్త ఏం చేస్తాడో తెలుసా?
టాలీవుడ్ కు స్టార్స్ ను అందించిన కుటుంబాలు
తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అక్కినేని, దగ్గుబాటి కుటుంబాలు చాలా పెద్దవి. ఈ రెండు ఫ్యామిలీలకు ఎంతో ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. ఈ కుటుంబాల నుంచి ఎంతో మంది నటీనటులు, నిర్మాతలు టాలీవుడ్ను ఏలుతున్నారు. ఇక మూవీ మొఘల్ దగ్గుబాటి రామానాయుడు కుమార్తె లక్ష్మి దగ్గుబాటి, అక్కినేని నాగార్జున వివాహం 1984లో జరిగింది.
ఈ దంపతులకు నాగచైతన్య పుట్టిన తర్వాత కొన్ని వ్యక్తిగత కారణాలు, మనస్పర్థల మూలంగా 1990లో నాగార్జున, లక్ష్మి దగ్గుబాటి విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత నాగార్జున నటి అమలను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోగా.. మరోవైపు లక్ష్మి దగ్గుబాటి కూడా రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. ఇంతకీ ఆమె పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా? ఆయన ఎవరో కాదు, కార్పొరేట్ వ్యాపారవేత్త శరత్ విజయరాఘవన్.
శరత్ విజయరాఘవన్ ఎవరు? ఆయన బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏమిటి?
శరత్ విజయరాఘవన్ ఆటోమొబైల్ రంగానికి చెందిన ప్రముఖ కార్పొరేట్ వ్యాపారవేత్త. చెన్నైలోని సుందరం మోటార్స్ (Sundaram Motors) సంస్థలో ఉన్నతాధికారిగా విధులు నిర్వర్తించిన ఆయన, వ్యాపార రంగంలో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును సంపాదించుకున్నారు. లక్ష్మి దగ్గుబాటితో వివాహం తర్వాత వారు కొన్నాళ్లు చెన్నైలో నివసించారు.
శరత్ వ్యాపార రీత్యా ఆ తర్వాత వారి కుటుంబం అమెరికాకు (USA) మకాం మార్చింది. శరత్ విజయరాఘవన్ మీడియాకు, సినీ హడావుడికి ఎప్పుడూ దూరంగా ఉంటారు. ఆయన సోషల్ మీడియాలో కూడా పెద్దగా యాక్టివ్గా ఉండకపోవడమే కాకుండా, పబ్లిక్ ఈవెంట్లలో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంటారు.
నాగ చైతన్యతో అనుబంధం ఎలా ఉంటుంది?
నాగార్జునతో విడాకుల అనంతరం నాగ చైతన్య తన చిన్నతనంలో ఎక్కువ భాగం తల్లి లక్ష్మితో కలిసి చెన్నైలోనే పెరిగారు. శరత్ విజయరాఘవన్ నాగ చైతన్యను సొంత కొడుకులా భావించి ఎంతో ప్రేమగా పెంచారని, వారిద్దరి మధ్య మంచి అనుబంధం ఉందని చెబుతారు. చైతన్య సైతం తన సవతి తండ్రి (Step-father) శరత్ను ఎంతో గౌరవిస్తారు. లక్ష్మి దగ్గుబాటి - శరత్ విజయరాఘవన్ దంపతులకు ఒక కుమారుడు కూడా ఉన్నాడు. నాగ చైతన్యతో అతను చాలా ఆప్యాయంగా ఉంటాడు. అక్కినేని, దగ్గుబాటి కుటుంబాలతో పాటు శరత్ కుటుంబంతోనూ చైతన్య మంచి సంబంధాలను కొనసాగిస్తున్నారు.
లక్ష్మి దగ్గుబాటి వ్యాపారాలు
కేవలం అగ్ర నిర్మాత కుమార్తెగా మాత్రమే కాకుండా, లక్ష్మి దగ్గుబాటి తన సొంత గుర్తింపును ఏర్పరచుకున్నారు. ఆమె 'లక్ష్మి ఇంటీరియర్స్' (Lakshmi Interiors) అనే ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ సంస్థను విజయవంతంగా నడుపుతున్నారు. చెన్నై, అమెరికా వ్యాప్తంగా ప్రముఖ ఇళ్ల డిజైనింగ్లో ఆమె ప్రతిభ చాటారు. లైమ్లైట్కి దూరంగా ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడిపేందుకు ఇష్టపడే లక్ష్మి దగ్గుబాటి - శరత్ విజయరాఘవన్ దంపతులు, కుటుంబ వేడుకలు మరియు ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో మాత్రమే కనిపిస్తుంటారు. నాగ చైతన్య వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ, ఆయన ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లోనూ తల్లి లక్ష్మితో పాటు శరత్ విజయరాఘవన్ మద్దతు ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది.