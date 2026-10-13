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- Villains Turned Comedians: ఒకప్పుడు టెర్రర్ విలన్లు.. ఇప్పుడు కామెడీ స్టార్స్! రూటు మార్చిన 5గురు నటులు
Villains Turned Comedians: ఒకప్పుడు టెర్రర్ విలన్లు.. ఇప్పుడు కామెడీ స్టార్స్! రూటు మార్చిన 5గురు నటులు
Villains Turned Comedians: ఒకప్పుడు సినిమాలో తమ విలనిజంతో భయపెట్టిన నటులు.. ఇప్పుడు కామెడీ రోల్స్తో కడుపుబ్బా నవ్విస్తున్నారు. అలా రూటు మార్చి సక్సెస్ అయిన టాప్ 5 నటులు ఎవరో చూద్దాం.
విలన్ల నుంచి కమెడియన్లుగా మారిన టాప్ 5 నటులు
తమిళ సినిమాలో ఒక నటుడు ఏదైనా పాత్రలో హిట్టయితే, వరుసగా అలాంటి అవకాశాలే వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా 80, 90వ దశకాల్లో విలన్లుగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన చాలా మంది నటులు తమ భయంకరమైన నటనతో ప్రేక్షకులను వణికించారు. వాళ్ల ముఖం చూస్తేనే సినిమాలో ఏదో ఘోరం జరగబోతోందని ఆడియన్స్ ఫిక్స్ అయ్యేంతలా విలనిజంలో ముద్ర వేశారు.
కానీ, కాలక్రమేణా అదే నటులు తమ రూటు మార్చుకుని కామెడీ, క్యారెక్టర్ రోల్స్లో అదరగొట్టడం మొదలుపెట్టారు. ఒకప్పుడు హీరోలకే సవాల్ విసిరిన వీళ్లు, ఇప్పుడు తమ కామెడీ డైలాగ్స్, బాడీ లాంగ్వేజ్తో ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్విస్తున్నారు. అలా విలన్లుగా కెరీర్ మొదలుపెట్టి, ఆ తర్వాత కామెడీ, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులుగా మెప్పించిన ఐదుగురు తమిళ నటుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మన్సూర్ అలీ ఖాన్
90వ దశకంలో తమిళ సినిమాలో విలన్ అనగానే ప్రేక్షకులకు ముందుగా గుర్తొచ్చే పేర్లలో మన్సూర్ అలీ ఖాన్ ఒకరు. తన రఫ్ లుక్, పవర్ఫుల్ డైలాగ్ డెలివరీ, డిఫరెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్తో ఆయనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ముఖ్యంగా విజయకాంత్ హీరోగా వచ్చిన 'కెప్టెన్ ప్రభాకరన్' సినిమాలో వీరభద్రన్ అనే విలన్ పాత్రలో నటించి అందరినీ భయపెట్టారు. ఆ సినిమాలో ఆయన నటనకు మంచి పేరొచ్చాక వరుసగా విలన్ అవకాశాలు క్యూ కట్టాయి. ఆయన తమిళంతోపాటు పలు తెలుగు చిత్రాల్లోనూ నటించారు.
కానీ, రానురాను రెగ్యులర్ విలన్ పాత్రల నుంచి బయటపడి, కామెడీ టచ్ ఉన్న రోల్స్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. తనదైన డైలాగ్ డెలివరీ, న్యాచురల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ను కామెడీకి వాడి ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచారు. ఒకప్పుడు తెరపై భయపెట్టిన మన్సూర్ అలీ ఖాన్, ఆ తర్వాత తన కామెడీ టైమింగ్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.
ఆనంద్ రాజ్
విలనిజం అనగానే ఆనంద్ రాజ్కు ఎప్పుడూ ఒక స్పెషల్ ప్లేస్ ఉంటుంది. 90ల్లో స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో విలన్గా నటించి మెప్పించిన ఆయన, తన గంభీరమైన రూపం, పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్తో బాగా పాపులర్ అయ్యారు. రజనీకాంత్ 'బాషా' సినిమాలో ఇంద్రన్ పాత్రలో ఆయన పండించిన విలనిజాన్ని ప్రేక్షకులు ఇప్పటికీ మర్చిపోలేరు. అలాగే శరత్కుమార్ నటించిన 'సూర్యవంశం', 'సింహరాశి', 'పాట్టాళి' లాంటి సినిమాల్లోనూ తన భయంకరమైన నటనను చూపించారు. తెలుగులోనూ అనేక చిత్రాల్లో విలన్గా చేసి మెప్పించారు.
కానీ, అదే ఆనంద్ రాజ్ ఆ తర్వాత కామెడీ పాత్రల్లో నటించి ప్రేక్షకులకు స్వీట్ షాక్ ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా 'నానుమ్ రౌడీదాన్', 'మరగద నాణయం', 'సిలుక్కువాార్పట్టి సింగం', 'జాక్పాట్' లాంటి సినిమాల్లో ఆయన కామెడీ యాక్టింగ్కు సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. విలనిజానికి కామెడీని జోడించి తనకంటూ ఒక స్టైల్ క్రియేట్ చేసుకున్న ఆనంద్ రాజ్, ఎలాంటి పాత్రలోనైనా ప్రేక్షకులను మెప్పించగలనని నిరూపించుకున్నారు.
మొట్టై రాజేంద్రన్
బొంగురు గొంతు, గుండు, భయపెట్టే లుక్.. తమిళ సినిమాలో ఈజీగా గుర్తుపట్టే నటుల్లో మొట్టై రాజేంద్రన్ ఒకరు. బాలా దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'నాన్ కడవుల్' సినిమాలో క్రూరమైన విలన్గా నటించి ప్రేక్షకులను వణికించారు. ఆ సినిమాలో ఆయన పాత్ర, నటన అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. కానీ, ఆ తర్వాత ఆయన సినీ ప్రయాణం పూర్తిగా వేరే దారిలోకి వెళ్లిపోయింది. 'బాస్ ఎంగిర భాస్కరన్' లాంటి సినిమాల్లో కామెడీ రోల్స్ చేసిన ఆయన, ఆ తర్వాత కమెడియన్గా బాగా పాపులర్ అయ్యారు.
ముఖ్యంగా 'ఇదర్కుతానే ఆసైపట్టాయ్ బాలకుమారా' సినిమాలో మధుమితతో కలిసి ఆయన చేసిన కామెడీ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఒకప్పుడు ప్రేక్షకులను భయపెట్టిన ఆయన బొంగురు గొంతే, ఆ తర్వాత కామెడీ సీన్లకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్గా మారింది. విలన్గానే కాకుండా కామెడీ నటుడిగానూ ఆయనకంటూ ఒక సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. కమెడియన్గా ఇప్పుడు తెలుగులోనూ బిజీ అయ్యారు.
పశుపతి
తమిళ సినిమాలో ఏ పాత్ర ఇచ్చినా దానికి తగ్గట్టుగా తనను తాను మార్చుకుని నటించే టాలెంటెడ్ యాక్టర్లలో పశుపతి ఒకరు. కెరీర్ మొదట్లో చాలా సినిమాల్లో విలన్గా నటించిన ఆయన, కమల్ హాసన్ 'విరుమాండి' సినిమాలో కొత్తాళ తేవర్గా అదరగొట్టారు. అలాగే విక్రమ్ 'ధూల్', విజయ్ 'తిరుప్పాచి' సినిమాల్లోనూ తన విలనిజాన్ని చూపించారు. కానీ, విలన్ అనే ఒకే ముద్రలో ఇరుక్కుపోకుండా తన నటనా ప్రతిభను రకరకాల కోణాల్లో చూపించడం మొదలుపెట్టారు.
'వెయిల్', 'ఈ', 'వెడిగుండు మురుగేశన్' లాంటి సినిమాల్లో విభిన్నమైన పాత్రలు చేసిన ఆయన, 'సార్పట్టా పరంపరై' సినిమాలో రంగన్ వాత్తియార్గా నటించి ప్రేక్షకుల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు. భయపెట్టే విలన్, కమెడియన్, ప్రేమను పంచే మనిషి, కఠినమైన కోచ్.. ఇలా ఏ పాత్ర అయినా అందులో న్యాచురల్ యాక్టింగ్ చూపించడమే పశుపతి స్పెషాలిటీ. ఈయన తెలుగు ఆడియెన్స్ కి కూడా సుపరిచితమే.
లివింగ్స్టన్
తమిళ సినిమాలో విలన్గా మొదలై హీరోగా, ఆ తర్వాత కమెడియన్గా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా సక్సెస్ అయిన నటుడు లివింగ్స్టన్. 1988లో వచ్చిన 'పూంతోట్ట కావల్కారన్' సినిమాలో నెగెటివ్ రోల్ చేయడం ద్వారా ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాల్లో విలన్ పాత్రలు చేసిన ఆయన, ఆ తర్వాత హీరోగానూ తన టాలెంట్ నిరూపించుకున్నారు. 'సుందర పురుషన్', 'సొల్లామలే', 'విరలుక్కేత్త వీక్కం', 'ఎన్ పురుషన్ కుళందై మాదిరి', 'ఎంగళుక్కుం కాలం వరుం' లాంటి సినిమాలు ఆయన కెరీర్లో ముఖ్యమైనవి.
ముఖ్యంగా 90ల చివర్లో కామెడీ, క్యారెక్టర్ రోల్స్పై ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టారు. 'తిల్లాలంగడి', 'కావలన్', 'ఇదర్కుతానే ఆసైపట్టాయ్ బాలకుమారా', 'మగళిర్ మట్టుం' లాంటి సినిమాల్లోనూ తన విభిన్నమైన నటనను చూపించారు. విలన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చి, హీరోగా ఎదిగి, ఆ తర్వాత కామెడీలోనూ అదరగొట్టిన లివింగ్స్టన్ సినీ ప్రయాణం ఆయన మల్టీ టాలెంట్కు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. వీళ్లే కాదు, ఇంకా చాలా మంది ఆర్టిస్ట్ లు విలన్ నుంచి ఇప్పుడు కామెడీ చేస్తూ రాణిస్తున్నారు.