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- Rajinikanth Villain Movies: రజనీకాంత్ విలన్గా విశ్వరూపం చూపించిన టాప్ 5 మూవీస్.. సూపర్ స్టార్ కావడానికి ముందు
Rajinikanth Villain Movies: రజనీకాంత్ విలన్గా విశ్వరూపం చూపించిన టాప్ 5 మూవీస్.. సూపర్ స్టార్ కావడానికి ముందు
Rajinikanth Villain Movies: తమిళ ఇండస్ట్రీలో హీరోగా ఎన్నో సినిమాల్లో మాస్ చూపించిన రజనీకాంత్, తన కెరీర్ ప్రారంభంలో విలన్గా నటించి అదరగొట్టారు. మరి విలన్ ఆయన విశ్వరూపం చూపించిన టాప్ 5 సినిమాలేంటో చూద్దాం.
రజనీకాంత్ విలన్గా నటించిన టాప్ 5 సినిమాలు
ఎలాంటి సినీ నేపథ్యం లేకుండా, కేవలం టాలెంట్, కష్టపడే తత్వంతో సూపర్ స్టార్ స్థాయికి ఎదిగారు రజనీకాంత్. బెంగళూరులో బస్ కండక్టర్గా జీవితం మొదలుపెట్టిన ఆయన, ఈరోజు ఇండియన్ సినిమాలో ఒక పెద్ద ఐకాన్. ఆయన స్టైల్, డైలాగ్ డెలివరీ, నడక, నటన అన్నీ అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటాయి.
అయితే, ఇప్పుడు కోట్ల మంది అభిమానులు ఆరాధించే రజనీకాంత్, సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో హీరోగా మాత్రమే నటించలేదు. ఎక్కువగా నెగెటివ్ రోల్స్లోనే కనిపించారు. ముఖ్యంగా కమల్ హాసన్ హీరోగా నటించిన చాలా సినిమాల్లో రజనీ విలన్గా నటించి మెప్పించారు.
డైరెక్టర్ కె. బాలచందర్ పరిచయం చేసిన రజనీకాంత్, మొదట్లో విలన్ పాత్రల ద్వారానే తన అద్భుతమైన నటనతో నిరూపించుకున్నారు. కమల్ - రజినీ కలిసి నటించిన సినిమాల్లో, రజనీ విలనిజం చూసి అభిమానులు షాక్ అయిన ఐదు ముఖ్యమైన సినిమాల గురించి తెలుసుకుందాం.
1. అపూర్వ రాగంగళ్ (1975)
రజనీకాంత్ లాంటి గొప్ప నటుడిని తమిళ సినిమాకు పరిచయం చేసిన క్రెడిట్ డైరెక్టర్ కె. బాలచందర్కే దక్కుతుంది. ఆయన డైరెక్షన్లో 1975లో వచ్చిన 'అపూర్వ రాగంగళ్' సినిమాతోనే రజనీ తొలిసారిగా స్క్రీన్ మీద కనిపించారు.
ఈ సినిమాలో కమల్ హాసన్ మెయిన్ రోల్ చేయగా, రజనీకాంత్ 'పాండియన్' అనే చిన్న నెగెటివ్ షేడ్ ఉన్న పాత్రలో నటించారు. స్క్రీన్ మీద కనిపించే సమయం తక్కువే అయినా, ఆయన ఇంట్రడక్షన్ సీన్, డిఫరెంట్ లుక్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి.
మొదటి సినిమాలోనే హీరోగా కాకుండా విభిన్నమైన పాత్రలో పరిచయమైన రజనీ, ఆ తర్వాత తమిళ సినిమాలో తిరుగులేని స్టార్గా మారతారని అప్పట్లో ఎవరూ ఊహించి ఉండరు.
2. మూండ్రు ముడిచ్చు (1976)
కె. బాలచందర్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన ‘మూండ్రు ముడిచ్చు’ రజినీకాంత్ కెరీర్ స్టార్టింగ్లో ఆయన యాక్టింగ్ స్కిల్స్ను బయటపెట్టిన ముఖ్యమైన సినిమా. కమల్ హాసన్, శ్రీదేవితో కలిసి నటించిన ఈ సినిమాలో, రజనీ 'ప్రసాద్' అనే నెగెటివ్ రోల్ చేశారు. తన స్నేహితుడి లవర్ను దక్కించుకోవాలనుకునే స్వార్థపరుడైన యువకుడిగా ఆయన నటన అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా, పడవలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు స్నేహితుడికి ప్రమాదం జరిగితే ప్రసాద్ చూపించే స్వార్థం, ఆ క్యారెక్టర్ క్రూరత్వాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తుంది. కమల్ క్యారెక్టర్ పాజిటివ్గా ఉంటే, రజనీ నటన సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్గా మారింది. ఈ సినిమా విలన్గా ఆయనకు మరింత గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది.
3. అవర్గళ్ (1977)
రజనీకాంత్ సినీ ప్రయాణంలో చాలా బలమైన నెగెటివ్ క్యారెక్టర్స్లో ఒకటి 'అవర్గళ్' సినిమా. కె. బాలచందర్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా, ఒక మహిళ జీవితంలోకి వచ్చే ముగ్గురు పురుషులు, వాళ్ల వల్ల వచ్చే ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఇందులో సుజాత భర్త 'రామనాథన్' పాత్రలో రజనీకాంత్ నటించారు. భార్య ఫీలింగ్స్ను అర్థం చేసుకోకుండా, అనుమానం, ఆధిపత్యంతో ఆమెను మానసికంగా టార్చర్ చేసే భర్తగా ఆయన భయపెట్టారు.
భర్త పెట్టే బాధలు తట్టుకోలేక సుజాత విడిపోయిన తర్వాత కూడా, ఆమె జీవితంలో మళ్లీ ఎంటర్ అయి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసే క్యారెక్టర్లో రజనీ నటించారు. మరోవైపు, సుజాతను వన్ సైడ్గా ప్రేమించే 'జనార్ధనన్' పాత్రలో కమల్ హాసన్ నటించారు. రజనీ విలనిజం, కమల్ సాఫ్ట్ యాక్టింగ్ సినిమా కథకు బలాన్నిచ్చాయి.
4. 16 వయదినిలే (1977)
తమిళ సినిమాలో రజనీకాంత్ విలన్ క్యారెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు 'పరట్టై' అనే పేరును అంత ఈజీగా మర్చిపోలేం. డైరెక్టర్ భారతీరాజా డెబ్యూ మూవీ '16 వయదినిలే'లో, రజనీకాంత్ 'పరట్టై' అనే రఫ్ విలేజ్ కుర్రాడిగా నటించారు. ఇదే సినిమాలో కమల్ హాసన్ 'చప్పాణి' అనే అమాయకపు పాత్రలో తన డిఫరెంట్ యాక్టింగ్ను చూపించారు.
ఊర్లో తన పవర్, రౌడీయిజం చూపిస్తూ తిరిగే పరట్టై, చప్పాణిని, మయిల్ (శ్రీదేవి)ని ట్రీట్ చేసే విధానం ఆడియన్స్కు విపరీతమైన కోపం తెప్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా, రజనీ బాడీ లాంగ్వేజ్, డైలాగ్ డెలివరీ ఆ క్యారెక్టర్ను ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా చేశాయి. సినిమాలో ఆయన చెప్పిన డైలాగ్స్ ఇప్పటికీ అభిమానులు గుర్తుచేసుకుంటారు. బాలచందర్ డైరెక్షన్లో కాకుండా భారతీరాజా డైరెక్షన్లో నటించినా, రజనీ కెరీర్లో పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఇచ్చిన సినిమాల్లో ఇది కూడా ఒకటి.
5. ఆడు పులి ఆట్టం (1977)
కమల్ హాసన్, రజనీకాంత్ కలిసి నటించిన మరో ముఖ్యమైన సినిమా 'ఆడు పులి ఆట్టం'. ఎస్.పి. ముత్తురామన్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఈ సినిమా, క్రైమ్ బ్యాక్డ్రాప్లో తెరకెక్కింది. పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనే కలతో ఉండే యువకుడిగా కమల్ హాసన్ నటించారు. అనుకోని పరిస్థితుల వల్ల క్రైమ్ వరల్డ్తో కాంటాక్ట్ ఏర్పడటం, ఆ తర్వాత ఆయన జీవితంలో జరిగే మార్పులే ఈ కథలో మెయిన్ పాయింట్.
ఇందులో రజనీకాంత్ నెగెటివ్ షేడ్ ఉన్న క్యారెక్టర్లో తన రెగ్యులర్ స్టైల్తో నటించారు. కమల్ క్యారెక్టర్ చివరకు క్రిమినల్స్ను చట్టం ముందు నిలబెట్టేలా స్క్రీన్ప్లే రాశారు. ఈ సినిమాలో కూడా ఇద్దరికీ పూర్తిగా భిన్నమైన క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వడం విశేషం. రజనీకాంత్ చాలా నెగటివ్ రోల్స్ చేసినా ఇందులో మాత్రం ఆయన నటన అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. ఇదిలా ఉంటే ఇప్పుడు రజనీకాంత్ జైలర్ 2 లో నటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇది ఈ నెల 15న విడుదల కానుంది.