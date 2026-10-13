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- Serial Killer Movies: లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఉత్కంఠ రేపే టాప్ 5 సీరియల్ కిల్లర్ మూవీస్ ఇవే!
Serial Killer Movies: లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఉత్కంఠ రేపే టాప్ 5 సీరియల్ కిల్లర్ మూవీస్ ఇవే!
Serial Killer Movies: మీకు సైకో థ్రిల్లర్ సినిమాలు ఇష్టమా? అయితే వెన్నులో వణుకు పుట్టించే సస్పెన్స్, అదిరిపోయే ఇన్వెస్టిగేషన్తో సాగే టాప్ 5 సౌత్ సీరియల్ కిల్లర్ మూవీస్ చూసేయండి.
ఉత్కంఠ రేపే 5 సీరియల్ కిల్లర్ సినిమాలు
మర్డర్ మిస్టరీలు, ఊహించని మలుపులు, పోలీసుల ఇన్వెస్టిగేషన్.. థ్రిల్లర్ సినిమాలకు ఎప్పుడూ సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తర్వాతి హత్య ఎప్పుడు జరుగుతుంది? కిల్లర్ ఎవరు? వాడి టార్గెట్ ఏంటి? లాంటి ప్రశ్నలతో సాగే సీరియల్ కిల్లర్ సినిమాలు ప్రేక్షకులను సీటు అంచున కూర్చోబెడతాయి. ఇండియాలో వచ్చిన బెస్ట్ 5 సీరియల్ కిల్లర్ సినిమాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. రాక్షసన్ (Ratsasan) – IMDb రేటింగ్: 8.3/10
తమిళ సినిమాలో సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చే సినిమా 'రాక్షసన్'. రామ్ కుమార్ డైరెక్షన్లో విష్ణు విశాల్, అమలాపాల్ నటించిన ఈ సినిమా 2018లో రిలీజ్ అయింది.
సినిమా డైరెక్టర్ కావాలనే కలతో ఉన్న అరుణ్, పరిస్థితుల ప్రభావంతో పోలీస్ అవుతాడు. స్కూల్ అమ్మాయిలను టార్గెట్ చేసి వరుస హత్యలు చేసే ఓ సైకో కిల్లర్ను పట్టుకునేందుకు అతను రంగంలోకి దిగుతాడు.
ప్రతి ఆధారం కొత్త ప్రశ్నలు రేకెత్తించేలా రాసుకున్న స్క్రీన్ప్లే, భయం పుట్టించే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకు హైలైట్. IMDbలో 8.3/10 రేటింగ్ తెచ్చుకున్న ఈ సినిమాను క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఫ్యాన్స్ అస్సలు మిస్ కావొద్దు.
2. పోర్ తొళిల్ (Por Thozhil) – IMDb రేటింగ్: 8.0/10
విఘ్నేష్ రాజా డైరెక్షన్లో 2023లో వచ్చిన సినిమా 'పోర్ తొళిల్'. అశోక్ సెల్వన్, శరత్కుమార్ నటించిన ఈ సినిమా పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చుట్టూ తిరిగే గ్రిప్పింగ్ థ్రిల్లర్. అనుభవం లేని ఓ కుర్ర పోలీస్ ఆఫీసర్, సీనియర్ ఆఫీసర్తో కలిసి వరుస హత్యల కేసును దర్యాప్తు చేస్తాడు. మొదట్లో భయపడే ఆ కుర్ర ఆఫీసర్, కేసు విచారణలో తన టాలెంట్, ధైర్యం చూపిస్తాడు.
కిల్లర్ను పట్టుకునే క్రమంలో దొరికే ఆధారాలు, అనుమానితులు, ఊహించని మలుపులు సినిమాను పరుగులు పెట్టిస్తాయి. పక్కా స్క్రీన్ప్లే, నటీనటుల పర్ఫార్మెన్స్తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈ సినిమాకు IMDbలో 8.0/10 రేటింగ్ ఉంది.
3. మెమరీస్ (Memories) – IMDb రేటింగ్: 8.0/10
జీతూ జోసెఫ్ డైరెక్షన్లో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటించిన మలయాళ సినిమా 'మెమరీస్' 2013లో రిలీజ్ అయింది. పర్సనల్ లైఫ్లో తీవ్ర విషాదాన్ని ఎదుర్కొన్న మాజీ పోలీస్ ఆఫీసర్ సామ్ అలెక్స్, ఒకే ప్యాట్రన్లో జరుగుతున్న వరుస హత్యల కేసును విచారించాల్సి వస్తుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్ ముందుకు సాగేకొద్దీ, ఆ హత్యల వెనక ఉన్న మిస్టరీ మరింత కాంప్లెక్స్గా మారుతుంది.
కథలో అడుగడుగునా కొత్త విషయాలు బయటపడటం, లాస్ట్ వరకు కిల్లర్ ఎవరనే సస్పెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఈ సినిమా స్పెషాలిటీ. మలయాళ థ్రిల్లర్ మూవీస్ ఇష్టపడేవాళ్లు కచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమా ఇది. దీని IMDb రేటింగ్ 8.0/10.
4. అంజామ్ పతిరా (Anjaam Pathiraa) – IMDb: 7.9/10
మిథున్ మాన్యువల్ థామస్ డైరెక్షన్లో 2020లో వచ్చిన మలయాళ సినిమా ఇది. కుంచాకో బోబన్ లీడ్ రోల్ చేసిన ఈ సినిమా, పోలీసులనే టార్గెట్ చేసే ఓ మిస్టీరియస్ కిల్లర్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. వరుస హత్యలతో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉలిక్కిపడుతుంది. కిల్లర్ మోటివ్ ఏంటి? నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఎవరు? వాడిని ఎలా పట్టుకోవాలి? అనే ప్రశ్నలతో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉత్కంఠగా సాగుతుంది.
కిల్లర్ వేసే ప్లాన్స్, పోలీసుల ఎత్తుగడల మధ్య నడిచే మైండ్ గేమ్, సస్పెన్స్ను క్యారీ చేసే స్క్రీన్ప్లే ఈ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్స్. క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఫ్యాన్స్కు బెస్ట్ ఛాయిస్ అయిన ఈ సినిమా IMDbలో 7.9/10 రేటింగ్ సాధించింది.
5. వేట్టైయాడు విళైయాడు (Vettaiyaadu Vilaiyaadu) – IMDb: 7.9/10
గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ డైరెక్షన్లో కమల్ హాసన్, జ్యోతిక, ప్రకాష్ రాజ్ నటించిన 'వేట్టైయాడు విళైయాడు' (తెలుగులో రాఘవన్) 2006లో రిలీజ్ అయింది. తమిళ సినిమాలో బెస్ట్ కాప్ థ్రిల్లర్స్లో ఒకటిగా ఈ సినిమా ఇప్పటికీ నిలిచిపోయింది. పోలీస్ ఆఫీసర్ రాఘవన్, వరుస హత్యలకు పాల్పడుతున్న కిల్లర్స్ను పట్టుకునేందుకు రంగంలోకి దిగుతాడు. కేసు విచారణలో ఆ హత్యల వెనక ఉన్న షాకింగ్ నిజాలు బయటపడతాయి.
కమల్ హాసన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టైల్, రియలిస్టిక్ పోలీస్ ప్రొసీజర్, రేసీ స్క్రీన్ప్లే ఈ సినిమాకు బలం. పాత సినిమానే అయినా, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అభిమానులు మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనుకునే సినిమాల్లో ఇదొకటి. దీనికి IMDbలో 7.9/10 రేటింగ్ ఉంది.
సీరియల్ కిల్లర్ సినిమాలు ఇష్టపడేవాళ్లకు ఈ 5 సినిమాలు డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తాయి. ఊహించని మలుపులకు 'రాక్షసన్', పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డీటెయిల్స్కు 'పోర్ తొళిల్', మిస్టీరియస్ స్టోరీకి 'మెమరీస్', వరుస హత్యల విచారణకు 'అంజామ్ పతిరా', పవర్ఫుల్ కాప్ క్యారెక్టర్కు 'వేట్టైయాడు విళైయాడు'.. ఇలా ప్రతి సినిమాకు ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది.