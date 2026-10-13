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- Comrade Kalyan 4 Days Collections: సోమవారం పడిపోయిన శ్రీవిష్ణు మూవీ.. కామ్రేడ్ కళ్యాణ్కి టోటల్ కలెక్షన్లు
Comrade Kalyan 4 Days Collections: సోమవారం పడిపోయిన శ్రీవిష్ణు మూవీ.. కామ్రేడ్ కళ్యాణ్కి టోటల్ కలెక్షన్లు
శ్రీవిష్ణు హీరోగా నటించిన `కామ్రేడ్ కళ్యాణ్` మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద వీకెండ్లో సత్తా చాటింది. టాక్తో సంబంధం లేకుండా మంచి వసూళ్లని రాబట్టింది. కానీ సోమవారం మాత్రం డీలా పడింది.
కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ బాక్సాఫీసు రిపోర్ట్
ఎంటర్టైన్మెంట్కి కేరాఫ్గా నిలిచే శ్రీవిష్ణు తాజాగా `కామ్రేడ్ కళ్యాణ్`తో సందడి చేస్తున్నారు. ఈ శుక్రవారం విడుదలైన ఈ సినిమాలో మహిమా నంబియార్ హీరోయిన్గా నటించగా, జానకీరామ్ మారెళ్ల దర్శకత్వంతో రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని కోన వెంకట్ సమర్పణలో స్కంధ వాహన మోషన్ పిక్చర్స్, కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ పతాకాలపై వెంకటకృష్ణ కర్నాటి, సీత కర్నాటి నిర్మించారు. రాధికా శరత్ కుమార్, షైన్ టామ్ చాకో, ఉపేంద్ర లిమయే, సత్య, సుదర్శన్, వెన్నెల కిశోర్, శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్, సాయి చంద్, శత్రు కీలక పాత్రలు పోషించారు. శుక్రవారం విడుదలైన ఈ మూవీకి మిశ్రమ స్పందన లభించింది. మరి బాక్సాఫీసు వద్ద ఎలాంటి రిజల్డ్ ని తెచ్చుకుంటోంది అనేది చూస్తే.
కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ 4 రోజుల వసూళ్లు
`కామ్రేడ్ కళ్యాణ్` మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద వీకెండ్లో సత్తా చాటింది. ఊహించని విధంగా ఈ మూవీకి మంచి కలెక్షన్లు వచ్చాయి. వరుసగా సెలవులు ఉండటంతో ఆడియెన్స్ సినిమాని చూస్తున్నారు. అది ఈ చిత్రానికి కలిసి వచ్చింది. వీకెండ్లో మంచి కలెక్షన్లని రాబట్టిన ఈ చిత్రం సోమవారం మాత్రం డ్రాప్ అయ్యింది. నాల్గో రోజు రూ.1.55కోట్ల ఇండియన్ నెట్ని సాధించింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రెండో రోజు దాదాపు రెండు కోట్ల వరకు రాబట్టిందని చెప్పొచ్చు. ఇక నాల్గు రోజుల్లో ఈ చిత్రానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 13.19కోట్లు వచ్చాయి. ఓవర్సీస్లో రెండు కోట్లు వచ్చాయి. టోటల్ ఇండియా గ్రాస్ రూ.11.19, ఇండియా నెట్ రూ.9.70కోట్లు వచ్చినట్టు సాక్నిల్క్ సైట్ వెల్లడించింది.
హిట్ కావాలంటే కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ ఇంకా ఎంత చేయాలంటే?
ఈ సినిమాకి దాదాపు రూ.22 కోట్ల బడ్జెట్ అయ్యిందట. థియేట్రికల్ బిజినెస్ని రూ.11కోట్లుగా లెక్క కట్టారు. అంటే సుమారు రూ.22 కోట్ల గ్రాస్ రావాలి. ప్రస్తుతం రూ.13.19కోట్లు వచ్చాయి. ఇంకా దాదాపు 9 కోట్లు రావాలి. అయితే ఇప్పుడు సెలవులుండటంతో ఇది ఆ టార్గెట్ని రీచ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు. కలెక్షన్లు స్టడీగా ఉంటే సాధ్యమవుతుంది. పడిపోతే చెప్పలేం. ఇదిలా ఉంటే ఈ మూవీ మూడు రోజుల్లోనే రూ.19.80కోట్లకుపైగా వసూలు చేసినట్టు చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రటించింది. వారి లెక్కల ప్రకారం ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఈ చిత్రం బ్రేక్ ఈవెన్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు.