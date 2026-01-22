- Home
అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ తో రికార్డ్స్ సృష్టించిన టాప్ 5 ఇండియన్ సినిమాలు ఇవే.. అందులో తెలుగు సినిమాలే 4
సన్నీ డియోల్ సినిమా 'బోర్డర్ 2' అడ్వాన్స్ బుకింగ్తో మంచి వసూళ్లు రాబడుతోంది. కానీ అడ్వాన్స్ బుకింగ్తో అత్యధికంగా సంపాదించిన టాప్ 5 భారతీయ సినిమాలు ఏవో మీకు తెలుసా? ఈ జాబితాలో ధురంధర్ లేదా 'బోర్డర్ 2' లేవు. టాప్ 5 సినిమాల జాబితా చూడండి...
5. కల్కి 2898 AD (2024)
ఈ ఎపిక్ సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాకి నాగ్ అశ్విన్ దర్శకుడు. ఈ తెలుగు సినిమాలో ప్రభాస్, అమితాబ్ బచ్చన్, దీపికా పదుకొణె, కమల్ హాసన్ లాంటి నటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇండియాలో ఈ సినిమా మొదటి రోజు రూ.95.3 కోట్లు, లైఫ్టైమ్ రూ.646.31 కోట్లు సంపాదించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా కలెక్షన్ రూ.1042.25 కోట్లుగా ఉంది.
4. RRR (2022)
ఇది ఒక తెలుగు ఎపిక్ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా సినిమా. దీనికి ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా, అజయ్ దేవగన్, అలియా భట్ లాంటి నటులు కూడా కనిపించారు. ఈ సినిమా ఇండియాలో మొదటి రోజు రూ.133 కోట్లు, లైఫ్టైమ్ రూ.782.2 కోట్లు వసూలు చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రూ.1230 కోట్లు సంపాదించింది.
3. KGF చాప్టర్ 2 (2022)
ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ కన్నడ పీరియడ్ యాక్షన్ సినిమాలో యశ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. సంజయ్ దత్, రవీనా టాండన్, శ్రీనిధి శెట్టి లాంటి నటులు కూడా కనిపించారు. ఈ సినిమా ఇండియాలో మొదటి రోజు రూ.116 కోట్లు, లైఫ్టైమ్ రూ.859.7 కోట్లు సంపాదించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా కలెక్షన్ రూ.1215 కోట్లుగా ఉంది.
2. పుష్ప 2: ది రూల్ (2024)
ఇది ఒక తెలుగు యాక్షన్ డ్రామా సినిమా. దీనికి సుకుమార్ దర్శకత్వం వహించారు. అల్లు అర్జున్, రష్మిక మందన్న, ఫహద్ ఫాజిల్, విజయ్ సేతుపతి నటించిన ఈ సినిమా ఇండియాలో మొదటి రోజు రూ.174.9 కోట్లు సంపాదించింది. దీని లైఫ్టైమ్ కలెక్షన్ రూ.1234.1 కోట్లు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రూ.1742.1 కోట్లు వసూలు చేసింది.
1. బాహుబలి 2: ది కన్క్లూజన్ (2017)
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ ఎపిక్ యాక్షన్ తెలుగు సినిమాలో ప్రభాస్, రానా దగ్గుబాటి, అనుష్క శెట్టి, సత్యరాజ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమా ఇండియాలో మొదటి రోజు రూ.121 కోట్లు, లైఫ్టైమ్ రూ.1030 కోట్లు వసూలు చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీని సంపాదన రూ.1788.06 కోట్లుగా ఉంది.