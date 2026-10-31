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- Highest Grossing Telugu Movies: తెలుగు సినిమా చరిత్రలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 5 సినిమాలు ఏవి?
Highest Grossing Telugu Movies: తెలుగు సినిమా చరిత్రలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 5 సినిమాలు ఏవి?
Highest Grossing Telugu Movies: తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 5 సినిమాలు ఏవో మీకు తెలుసా? వసూళ్లు మాత్రమే కాదు తెలుగు సినిమా రేంజ్ మార్చి బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేశాయి. ఆ సినిమాల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
తెలుగు సినిమా రేంజ్ మార్చిన టాప్ 5 బాక్సాఫీస్ హిట్స్ ఇవే
ఒకప్పుడు మన తెలుగు సినిమాలు కేవలం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకే పరిమితం అనుకునేవారు. కానీ, ఈ ఆలోచనను పూర్తిగా మార్చేస్తూ మన టాలీవుడ్ రేంజ్ ఇప్పుడు గ్లోబల్ లెవెల్కి చేరింది. ప్రాంతీయ హద్దులు దాటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వందల, వేల కోట్ల రూపాయల వసూళ్లు సాధిస్తూ భారతీయ సినీ రంగాన్ని మన తెలుగు సినిమాలు ఏలుతున్నాయి.
విజువల్ వండర్స్, పవర్ ప్యాక్డ్ యాక్షన్, అద్భుతమైన కథనాలతో టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సునామీ సృష్టిస్తోంది. ముఖ్యంగా పాన్ ఇండియా మార్కెట్ విస్తరించడంతో మన సినిమాలు రూ.1,000 కోట్ల మార్కును చాలా సులువుగా దాటేస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించి చరిత్ర సృష్టించిన ఆ టాప్ 5 తెలుగు సినిమాలు ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
1. బాహుబలి 2: ది కన్క్లూజన్
తెలుగు సినిమా సామర్థ్యం ఏంటో ప్రపంచానికి చాటిచెప్పిన మొదటి చిత్రం 'బాహుబలి 2'. దర్శకధీరుడు ఎస్. ఎస్. రాజమౌళి విజువల్ మేజిక్, రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ అద్భుతమైన నటన ఈ చిత్రాన్ని భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే ఒక సంచలనంగా నిలబెట్టాయి.
దర్శకుడు: ఎస్. ఎస్. రాజమౌళి
హీరో: ప్రభాస్
ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్ వసూళ్లు: దాదాపు ₹1,810 కోట్లు.
తెలుగు సినీ చరిత్రలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన నంబర్ 1 చిత్రంగా బాహుబలి 2 ఇప్పటికీ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇది సృష్టించిన రికార్డులు దాదాపు అసాధ్యమనే స్థాయిలో నిలిచాయి.
2. పుష్ప 2: ది రూల్
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'పుష్ప 2: ది రూల్' బాక్సాఫీస్ వద్ద దండయాత్ర చేసింది. తగ్గేదే లే అంటూ గ్లోబల్ వైడ్గా కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టించింది.
దర్శకుడు: సుకుమార్
హీరో: అల్లు అర్జున్
ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్ వసూళ్లు: దాదాపు ₹1,642 - ₹1,800 కోట్లు
నార్త్ ఇండియా మార్కెట్తో పాటు ఓవర్సీస్లోనూ ఊహించని రీతిలో వసూళ్లు రాబట్టి తెలుగు సినిమాల్లో ఆల్టైమ్ సెకండ్ హైయెస్ట్ గ్రాసర్గా ఈ చిత్రం రికార్డులకెక్కింది.
3. ఆర్ఆర్ఆర్
యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కాంబోలో రాజమౌళి తెరకెక్కించిన మరో దృశ్యకావ్యం 'ఆర్ఆర్ఆర్'. భారతీయ బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేయడమే కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆస్కార్ అవార్డును కూడా గెలుచుకుని తెలుగు సినిమా పేరును విశ్వవ్యాప్తం చేసింది.
దర్శకుడు: ఎస్. ఎస్. రాజమౌళి
హీరోలు: ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్
ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్ వసూళ్లు: దాదాపు **₹1,300 - ₹1,387 కోట్లు
జపాన్, అమెరికా వంటి విదేశీ మార్కెట్లలో సైతం సంచలన వసూళ్లు సాధించి ఈ చిత్రం మూడో స్థానంలో నిలిచింది.
4. కల్కి 2898 ఏడీ
యంగ్ డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ విజన్, డార్లింగ్ ప్రభాస్ క్రేజ్ కలిసి సృష్టించిన ఫ్యూచరిస్టిక్ సైన్స్ ఫిక్షన్ వండర్ 'కల్కి 2898 ఏడీ'. పురాణాలు, భవిష్యత్తును జోడించి తీసిన ఈ వినూత్న చిత్రం ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసింది.
దర్శకుడు: నాగ్ అశ్విన్
హీరో: ప్రభాస్
ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్ వసూళ్లు: దాదాపు ₹1,042 - ₹1,100 కోట్లు
ఈ సినిమా సాధించిన కలెక్షన్లతో ప్రభాస్ ఖాతాలో మరో ₹1,000 కోట్ల సినిమా చేరింది, అలాగే టాలీవుడ్ టాప్ 4లో చోటు దక్కించుకుంది.
5. సలార్: పార్ట్ 1 – సీజ్ఫైర్
యాక్షన్ మేకర్ ప్రశాంత నీల్, డార్లింగ్ ప్రభాస్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'సలార్: పార్ట్ 1 – సీజ్ఫైర్'. మాస్ ఎలివేషన్స్, యాక్షన్ సీన్లతో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ హంగామా చేసింది.
దర్శకుడు: ప్రశాంత్ నీల్
హీరో: ప్రభాస్
ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్ వసూళ్లు: దాదాపు ₹614 - ₹702 కోట్లు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ కలెక్షన్లు సాధించి ఈ చిత్రం ఆల్టైమ్ టాప్ 5 తెలుగు సినిమాల జాబితాలో నిలిచింది.
గమనిక: బాక్సాఫీస్ వసూళ్లకు సంబంధించి ఒకే అధికారిక ఆడిట్ డేటాబేస్ ఉండదు. నిర్మాతలు, ట్రేడ్ అనలిస్టులు, బాక్సాఫీస్ ట్రాకర్లు ఇచ్చే గణాంకాల ఆధారంగా ఇవి అంచనా వేసిన సంఖ్యలు మాత్రమే.