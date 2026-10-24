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- Top 5 Movies: నెంబర్ 1 దిశగా `జైలర్ 2`.. అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 5 తమిళ సినిమాలు
Top 5 Movies: నెంబర్ 1 దిశగా `జైలర్ 2`.. అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 5 తమిళ సినిమాలు
కోలీవుడ్ సినిమా ఇప్పటి వరకు వెయ్యి కోట్లు దాటలేదు. `జైలర్2`పైనే ఆశలున్నాయి. కానీ అది సాధ్యమా అనేది ప్రశ్న. ఈ క్రమంలో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన టాప్ 5 తమిళ చిత్రాలేంటో చూద్దాం.
అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన చిత్రాలు
తమిళ సినిమా పరిశ్రమ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన మార్కెట్ను విస్తరించుకుంటూ బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్, దళపతి విజయ్ వంటి అగ్ర కథానాయకుల సినిమాలు భారీ వసూళ్లతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. భారీ బడ్జెట్, అద్భుతమైన విజువల్స్, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, స్టార్ హీరోల క్రేజ్తో కొన్ని సినిమాలు వందల కోట్ల వసూళ్లను సాధించాయి. కాకపోతే ఇప్పటి వరకు ఒక్క సినిమా కూడా వెయ్యి కోట్లు సాధించలేదు. ఇప్పుడు `జైలర్ 2`పైనే ఆశలున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఐఎండీబీ లెక్కల ప్రకారం అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 5 తమిళ చిత్రాలేంటో చూద్దాం.
1. 2.0 – రూ.750 కోట్లు
శంకర్ దర్శకత్వంలో రజనీకాంత్, అక్షయ్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం ‘2.0’. భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా రోబోట్, టెక్నాలజీ, పర్యావరణ పరిరక్షణ వంటి అంశాలను మిళితం చేసింది. అమీ జాక్సన్ హీరోయిన్గా నటించగా, ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించారు. అద్భుతమైన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలతో ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.750 కోట్ల వసూళ్లతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
2. Jailer 2 – రూ.628 కోట్లు
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్, దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన ‘జైలర్ 2’ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. తొలి భాగంలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్ పాత్రలో రజనీకాంత్ మరోసారి మెప్పించారు. భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలు, స్టార్ నటీనటుల సందడి, అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఈ చిత్రం 9 రోజుల్లో రూ.628 కోట్లు సాధించింది. కోలీవుడ్ లో అత్యధిక వసూళ్లని రాబట్టిన చిత్రాల్లో రెండో స్థానంలో ఉంది. అయితే మొదటి భాగం `జైలర్` సినిమా కలెక్షన్లని ఈ చిత్రం దాటేయడం విశేషం. ఇప్పుడు మొదటి స్థానంలో ఉన్న `2.0` రికార్డు బ్రేక్ చేసే దిశగా వెళ్తోంది. ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలవబోతుందని చెప్పొచ్చు.
3. Jailer – రూ.625 కోట్లు
2023లో విడుదలైన ‘జైలర్’ రజనీకాంత్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది. నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో రిటైర్డ్ జైలర్గా రజనీకాంత్ నటన ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. రమ్యకృష్ణ, వినాయకన్, యోగిబాబు తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. మోహన్లాల్, శివరాజ్ కుమార్ క్యామియో రోల్స్ హైలైట్గా నిలిచాయి. అనిరుధ్ సంగీతం, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, కథలోని మలుపులు సినిమాకు బలంగా నిలిచాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది రూ.625కోట్లు వసూళ్లు సాధించి, రజనీకాంత్ సత్తా ఏంటో కోలీవుడ్ కి చూపించింది.
4. Leo – రూ.618 కోట్లు
దళపతి విజయ్, దర్శకుడు లోకేశ్ కనగరాజ్ కలయికలో తెరకెక్కిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘లియో’. 2023లో విడుదలైన ఈ సినిమా విజయ్ అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలను నెలకొల్పింది. త్రిష కథానాయికగా నటించగా, సంజయ్ దత్, అర్జున్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. కుటుంబ నేపథ్యం, గతానికి సంబంధించిన రహస్యాలు, ఉత్కంఠభరితమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలు కథకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. లోకేశ్ కనగరాజ్ దర్శకత్వ శైలి, విజయ్ మాస్ ఇమేజ్ సినిమాకు పెద్ద బలంగా మారాయి. ఇది రూ.618 కోట్ల వసూళ్లతో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. అయితే యావరేజ్ టాక్తోనే ఇది ఈ స్థాయి వసూళ్లని రాబట్టింది. అదే బాగుంటే ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచేది.
5. Coolie – రూ.519 కోట్లు
రజనీకాంత్ హీరోగా, లోకేశ్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘కూలీ’ భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైంది. యాక్షన్, క్రైమ్ అంశాలతో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో నాగార్జున, ఉపేంద్ర, సౌబిన్ షాహిర్ వంటి నటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. రజనీకాంత్ స్టైలిష్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, భారీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్లు, అనిరుధ్ సంగీతం సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచాయి. బహుభాషా విడుదలతో దేశీయంగానే కాకుండా విదేశీ మార్కెట్లలోనూ వసూళ్లు సాధించింది. ఈ చిత్రం సుమారు రూ.519 కోట్లు వసూలు చేసి ఐదో స్థానంలో నిలిచింది.
వెయ్యి కోట్లు అనేది కోలీవుడ్కి కలేనా?
మొత్తంగా చూస్తే.. తమిళ సినిమా పరిశ్రమలో రజనీకాంత్ ఆధిపత్యం ఎంత బలంగా ఉందో ఈ జాబితా స్పష్టం చేస్తోంది. టాప్ 5లో ఆయన నటించిన నాలుగు సినిమాలు ఉండటం విశేషం. మరోవైపు విజయ్ నటించిన ‘లియో’ కూడా భారీ వసూళ్లతో తన సత్తా చాటింది. అయితే ఇప్పటి వరకు తమిళం నుంచి వెయ్యి కోట్లు సాధించిన సినిమా లేదు. కానీ `జైలర్ 2` విడుదలైనప్పుడు ఇది వెయ్యి కోట్ల రికార్డ్ ని బ్రేక్ చేస్తుందని భావించారు. కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఈ మూవీ వెయ్యి కోట్లకు చేరడం కష్టమనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. కోలీవుడ్కి వెయ్యి కోట్లు అనేది కలేనా? ఈ సినిమా నిరూపిస్తుందా అనేది చూడాలి.