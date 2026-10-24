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- SS Rajamouli: రాజమౌళి కి హాలీవుడ్ ఆఫర్, తన డ్రీమ్ నెరవేరబోతుందా?.. జక్కన్న ఏం చెప్పాడంటే?
SS Rajamouli: రాజమౌళి కి హాలీవుడ్ ఆఫర్, తన డ్రీమ్ నెరవేరబోతుందా?.. జక్కన్న ఏం చెప్పాడంటే?
'ఆర్ఆర్ఆర్' హిట్ తర్వాత రాజమౌళి కి హాలీవుడ్ నుంచి చాలా ఆఫర్లు వచ్చాయట. కానీ, ప్రస్తుతం మహేష్ బాబుతో తీస్తున్న 'వారణాసి' సినిమాపైనే జక్కన్న పూర్తి ఫోకస్ పెట్టారు.
రాజమౌళి కి హలీవుడ్ ఆఫర్
రాజమౌళి సినిమాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంత క్రేజ్ ఉందో అందరికీ తెలిసిందే. 'బాహుబలి' సిరీస్తో ఇండియన్ సినిమా రేంజ్ను గ్లోబల్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లిన ఆయన.. 'ఆర్ఆర్ఆర్'తో ఆస్కార్ స్టేజ్పై భారతీయ సినిమా సత్తా చాటారు.
ఇప్పుడు రాజమౌళి తర్వాతి సినిమా 'వారణాసి'పై సినీ అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ గ్యాప్లో హాలీవుడ్ నుంచి తనకు చాలా ఆఫర్లు వచ్చాయని జక్కన్న చెప్పడం ఆసక్తిగా మారింది. అంతేకాదు, 'వారణాసి' షూటింగ్ గురించి కూడా ఆయన ఓ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు.
హాలీవుడ్ సినిమా డైరెక్ట్ చేయాలని ఉంది- రాజమౌళి
'బాహుబలి', 'ఆర్ఆర్ఆర్' లాంటి బ్లాక్బస్టర్ హిట్ల తర్వాత రాజమౌళి హాలీవుడ్లో సినిమా చేస్తారా అనే చర్చ చాలా రోజులుగా నడుస్తోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా రాజమౌళి బ్రెజిల్లో జరిగిన 50వ సావో పాలో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా హాలీవుడ్ ఎంట్రీపై ఆయన తన మనసులోని మాట బయటపెట్టారు. అక్కడి ఓ ప్రముఖ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. హాలీవుడ్లో సినిమా డైరెక్ట్ చేయాలనే కోరిక తనకు కూడా ఉందని చెప్పారు.
ప్రపంచంలోని చాలా మంది డైరెక్టర్ల లాగే తనకు కూడా హాలీవుడ్లో కనీసం ఒక్క సినిమా అయినా చేయాలని బలంగా ఉందన్నారు. అక్కడి వర్క్ కల్చర్, ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్, ప్రొఫెషనల్ స్టాండర్డ్స్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉందన్నారు. హాలీవుడ్ ప్రొడక్షన్ స్టైల్లో పనిచేయడం తనకు ఇష్టమేనని రాజమౌళి స్పష్టం చేశారు.
హాలీవుడ్ ఆఫర్లు.. రాజమౌళి రియాక్షన్ ఇదే
'ఆర్ఆర్ఆర్' సినిమా గ్లోబల్ లెవెల్లో హిట్ అయ్యాక హాలీవుడ్ నుంచి తనకు చాలా ఆఫర్లు వచ్చాయని రాజమౌళి రివీల్ చేశారు. అందులో కొన్ని అవకాశాలు ఇంకా ఓపెన్గానే ఉన్నాయని చెప్పారు.
కానీ, ఆ టైమ్లో తన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అయిన 'వారణాసి' సినిమా ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఆయన పూర్తిగా బిజీగా ఉన్నారట. ఒకేసారి రెండు వేర్వేరు సినిమాలపై ఫోకస్ చేయడం తన వల్ల కాదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.
ఒక పని పూర్తిగా అయిపోయాకే మరో పని గురించి ఆలోచించడం తన అలవాటు అని చెప్పారు. అందుకే అప్పట్లో హాలీవుడ్ నుంచి వచ్చిన ఆఫర్లను పక్కన పెట్టాల్సి వచ్చిందని రాజమౌళి వివరించారు.
'వారణాసి' పై బిగ్ అప్డేట్
ప్రస్తుతం రాజమౌళి పూర్తి ఫోకస్ అంతా సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా నటిస్తున్న 'వారణాసి' సినిమాపైనే ఉంది. భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ ఎపిక్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ మూవీపై అభిమానుల్లో రోజురోజుకూ అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి.
రాజమౌళి ఈ సినిమా షూటింగ్ గురించి మాట్లాడుతూ.. మేజర్ పార్ట్ షూటింగ్ ఇప్పటికే పూర్తయిందని, ఇంకా కేవలం 10 రోజుల షూటింగ్ మాత్రమే బ్యాలెన్స్ ఉందని చెప్పారు. ఇండియన్ మైథాలజీ, అద్భుతమైన విజువల్స్, ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్ కలయికతో ఈ సినిమా రాబోతోందని చెప్పారు.
'వారణాసి' సినిమా 2027 ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమా పనులు పూర్తయ్యాకే హాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్లపై ఆయన ఫోకస్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. హాలీవుడ్లో సినిమా చేయాలనే కలను రాజమౌళి వదులుకోలేదు. కానీ, ప్రస్తుతానికి ఆయన ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మాత్రం 'వారణాసి' సినిమానే. మహేష్ బాబు, రాజమౌళి కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమా సిల్వర్ స్క్రీన్పై ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేస్తుందో చూడాలి. ఇందులో ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్గా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ విలన్గా నటిస్తున్నారు. ప్రకాష్రాజ్ కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు.