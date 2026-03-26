1000 Crore Club: వీళ్ళు హీరోలు కాదు.. అయినా 1000 కోట్ల క్లబ్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన టాప్ 5 నటులు
తమిళ సినిమాకు వెయ్యి కోట్ల వసూళ్లు ఇంకా అందని ద్రాక్షే. కానీ, కొందరు తమిళ నటులు ఇతర భాషల్లోని వెయ్యి కోట్ల సినిమాల్లో నటించి సత్తా చాటారు. ఆ స్టార్స్ ఎవరో చూద్దాం.
వెయ్యి కోట్ల సినిమాల్లో నటించిన టాప్ 5 నటులు
పాన్ ఇండియా ట్రెండ్ మొదలయ్యాక సౌత్ సినిమాలకు దేశవ్యాప్తంగా క్రేజ్ పెరిగింది. 'పుష్ప 2, RRR, బాహుబలి, KGF 2' వంటి సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద వెయ్యి కోట్ల మార్క్ను దాటాయి. తమిళంలో రజినీ, విజయ్, అజిత్ లాంటి స్టార్స్ ఉన్నా, ఏ సినిమా ఈ మార్క్ను అందుకోలేదు. కానీ, ఇతర భాషల్లోని వెయ్యి కోట్ల సినిమాల్లో కొందరు తమిళ నటులు భాగమయ్యారు. ఆ జాబితా ఇదే.
సత్యరాజ్
దక్షిణ భారతదేశంలో వెయ్యి కోట్లు వసూలు చేసిన తొలి చిత్రం 'బాహుబలి 2'. ఈ సినిమాలో సత్యరాజ్ పోషించిన కట్టప్ప పాత్రే అతిపెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్. కట్టప్ప పాత్రకు సత్యరాజ్ సరైన ఎంపిక అని నిరూపించుకున్నారు. ఈ సినిమా తర్వాత ఆయనకు పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు వచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఎన్నో పాన్ ఇండియా సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు.
సముద్రఖని
దర్శకుడు సముద్రఖని ఇప్పుడు బిజీ నటుడిగా మారిపోయారు. తమిళం కంటే తెలుగులోనే ఆయనకు డిమాండ్ ఎక్కువ. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన బ్లాక్బస్టర్ 'RRR'లో ఈయన పోలీస్ అధికారిగా నటించారు. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెయ్యి కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది.
విజయ్ సేతుపతి
మక్కల్ సెల్వన్ విజయ్ సేతుపతి తమిళంతో పాటు హిందీ, తెలుగు, మలయాళం భాషల్లో నటిస్తున్నారు. హీరో పాత్రల కన్నా ఆయన చేసే విలన్ పాత్రలకే ఎక్కువ క్రేజ్ ఉంది. అలా, అట్లీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'జవాన్' సినిమాలో షారుఖ్ ఖాన్కు విలన్గా అదరగొట్టారు. 2023లో విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద వెయ్యి కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి రికార్డు సృష్టించింది.
కమల్ హాసన్
ఈ జాబితాలో లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ కూడా ఉన్నారు. ఆయన విలన్గా నటించిన 'కల్కి 2898 ఏడీ' సినిమా వెయ్యి కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. 2024లో విడుదలైన ఈ చిత్రంలో కమల్ 'యాస్కిన్' అనే విలన్ పాత్రలో కనిపించారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా రెండో భాగం కూడా తెరకెక్కుతోంది. అందులోనూ కమల్ నటిస్తున్నారు.
మాధవన్
వెయ్యి కోట్ల క్లబ్లో చేరిన మరో తమిళ నటుడు మాధవన్. గతేడాది డిసెంబర్లో హిందీలో విడుదలై సంచలనం సృష్టించిన 'ధुरంధర్' సినిమాతో ఈయన ఈ జాబితాలో చేరారు. ఇందులో మాధవన్ 'అజయ్ సన్యాల్' అనే ఇంటెలిజెన్స్ అధికారి పాత్రలో నటించారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా రెండో భాగం కూడా విడుదలై విజయవంతంగా నడుస్తోంది.
