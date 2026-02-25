- Home
- Entertainment
- Top 10 Netflix Movies : నెట్ఫ్లిక్స్లో దుమ్మురేపిన టాప్ 10 సినిమాలు.. నంబర్ 1 ఏదో తెలుసా?
Top 10 Netflix Movies : నెట్ఫ్లిక్స్లో దుమ్మురేపిన టాప్ 10 సినిమాలు.. నంబర్ 1 ఏదో తెలుసా?
నెట్ఫ్లిక్స్లో అత్యధికంగా చూసిన సినిమాల లిస్ట్ వచ్చేసింది. ఈ టాప్ 10 జాబితాలో బాలీవుడ్ నుంచి సౌత్ సినిమాల వరకు ఉన్నాయి. మరి నంబర్ వన్ స్థానంలో ఏ సినిమా ఉందో చూద్దాం.
110
Image Credit : instagram
10. అజయ్ దేవగణ్ 'షైతాన్'
నెట్ఫ్లిక్స్లో అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన సినిమాల లిస్ట్లో పదో స్థానంలో అజయ్ దేవగణ్ 'షైతాన్' నిలిచింది. ఈ సినిమాను 25.2 మిలియన్ల సార్లు చూశారు.
210
Image Credit : instagram
9. హృతిక్ రోషన్ 'ఫైటర్'
హృతిక్ రోషన్ నటించిన 'ఫైటర్' సినిమా ఈ లిస్ట్లో 9వ స్థానంలో ఉంది. ఈ మూవీని నెట్ఫ్లిక్స్లో 27.8 మిలియన్ల సార్లు వీక్షించారు.
310
Image Credit : instagram
8. విజయ్ సేతుపతి 'మహారాజ'
సౌత్ స్టార్ విజయ్ సేతుపతి నటించిన 'మహారాజ' సినిమా 8వ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ చిత్రాన్ని ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో 28.1 మిలియన్ల సార్లు చూశారు.
410
Image Credit : instagram
7. 'క్రూ' సినిమా
కరీనా కపూర్, టబు, కృతి సనన్ నటించిన 'క్రూ' సినిమా ఈ లిస్ట్లో 7వ స్థానంలో ఉంది. ఈ మూవీని 28.8 మిలియన్ల సార్లు వీక్షించారు.
510
Image Credit : instagram
6. లక్కీ భాస్కర్
దుల్కర్ సల్మాన్ నటించిన 'లక్కీ భాస్కర్' సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో అత్యధికంగా చూసిన చిత్రాల జాబితాలో ఆరో స్థానంలో ఉంది. ఈ సినిమాను 29.5 మిలియన్ల సార్లు చూశారు.
610
Image Credit : instagram
5. 'లాపతా లేడీస్'
కిరణ్ రావు డైరెక్ట్ చేసిన 'లాపతా లేడీస్' సినిమాను ప్రేక్షకులు బాగా ఇష్టపడ్డారు. ఈ సినిమా లిస్ట్లో 5వ స్థానంలో ఉంది. దీన్ని 31.1 మిలియన్ల సార్లు చూశారు.
710
Image Credit : instagram
4. అలియా భట్ 'గంగూబాయి కతియావాడి'
అలియా భట్ నటించిన 'గంగూబాయి కతియావాడి' ఈ జాబితాలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ సినిమాను నెట్ఫ్లిక్స్లో 31.14 మిలియన్ల సార్లు వీక్షించారు.
810
Image Credit : instagram
3.యానిమల్
రణ్బీర్ కపూర్ నటించిన బ్లాక్బస్టర్ 'యానిమల్' కూడా ఈ లిస్ట్లో ఉంది. ఈ సినిమా మూడో స్థానంలో నిలిచింది. దీన్ని 31.4 మిలియన్ల సార్లు చూశారు.
910
Image Credit : instagram
2. జవాన్
షారుఖ్ ఖాన్ బ్లాక్బస్టర్ ఫిల్మ్ 'జవాన్' ఈ లిస్ట్లో రెండో స్థానంలో ఉంది. ఈ సినిమాను నెట్ఫ్లిక్స్లో 33.7 మిలియన్ల సార్లు వీక్షించారు.
1010
Image Credit : instagram
1. టాప్ లో నిలిచిన RRR
నెట్ఫ్లిక్స్లో అత్యధికంగా చూసిన సినిమాల జాబితాలో టాప్ ప్లేస్లో, అంటే నంబర్ వన్గా రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన 'RRR' నిలిచింది. ఈ సినిమాను 45.05 మిలియన్ల సార్లు చూశారు.
Latest Videos