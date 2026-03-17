Malaika Arora: పింక్ చీరలో దేవ కన్యలా.. మల్లికా కట్టిన ఈ చీర ధర ఎంతో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వాల్సిందే
Malaika Arora: మొన్నటి వరకు డేటింగ్ వార్తలతో హాట్ టాపిక్గా మారిన మలైకా ఇప్పుడు తన స్టైలిష్ లుక్తో వార్తల్లో నిలిచింది. ఓ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్లో ఆమె ధరించిన పింక్ చీర ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
పెళ్లి వేడుకలో సందడి
నటి క్రితికా కమ్రా, టీవీ హోస్ట్ గౌరవ్ కపూర్లో పెళ్లి వేడుకను సింపుల్గా నిర్వహించారు. మార్చి 11న జరిగిన ఈ కార్యక్రమం ముంబైలోని బాంద్రాలో జరిగింది. పెద్దగా హడావుడి లేకుండా కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరైన ఈ వేడుక చాలా సింపుల్గా సాగింది.
హైలైట్గా మారిన మలైకా
ఈ వేడుకకు పలువురు సెలబ్రిటీలు వచ్చినప్పటికీ మలైకా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఎప్పటిలాగే తన ఫ్యాషన్ సెన్స్తో అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ట్రెడిషనల్ లుక్లోనే క్లాసిక్, ఎలిగెంట్ స్టైల్లో కనిపించారు. లైట్ డస్ట్ పింక్ కలర్ చీరలో ఆమె చాలా అందంగా కనిపించారు.
చీర ధర ఎంతో తెలిస్తే..
మలైకా ధరించిన ఈ చీర ప్రముఖ డిజైనర్ బ్రాండ్ గౌరీ అండ్ నానికా రూపొందించారు. ఈ చీర ధర సుమారు రూ. 2.79 లక్షలు అని సమాచారం. ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత ఈ అవుట్ఫిట్పై మరింత చర్చ మొదలైంది. ఒక చీర ధర రూ. 3 లక్షలు ఉండడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.
చీర డిజైన్ ప్రత్యేకత
ఈ చీర డిజైన్ కూడా చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది. బోర్డర్పై గోల్డ్ లేస్ ఎంబ్రాయిడరీ ఉండగా, మొత్తం చీరపై లాటిస్ ప్యాటర్న్తో మల్టీకలర్ వర్క్ కనిపించింది. చిన్న చిన్న సీక్విన్స్, ఫ్లోరల్ బీడ్ వర్క్ చీరకు ప్రత్యేక మెరుపును ఇచ్చాయి. మలైకా చీరను సంప్రదాయంగా డ్రేప్ చేసి, పల్లూను లాంగ్గా వదిలేయడంతో డిజైన్ మరింత హైలైట్ అయింది.
జువెలరీ, మేకప్
మలైకా సింపుల్గానే చాలా స్టైలిష్ లుక్లో కనిపించారు. కుందన్ చోకర్, మ్యాచ్ అయ్యే ఇయర్రింగ్స్ ధరించారు. చేతుల్లో కుందన్ కడలు, కొన్ని స్టేట్మెంట్ రింగ్స్ వేసుకుంది. హెయిర్ స్టైల్గా సెంటర్ పార్టింగ్తో లో బన్ పెట్టుకుంది. మేకప్ విషయానికి వస్తే సాఫ్ట్ స్మోకీ ఐస్, లైట్ బ్లష్, గ్లోసీ లిప్ షేడ్తో ఆమె లుక్ మరింత ఆకర్షణీయంగా మారింది.