Sreeleela Viral Video: పవన్ కళ్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ఈవెంట్‌లో శ్రీలీల, కమెడియన్ మహేశ్ అచంట మధ్య ఏదో జరిగిందంటూ ఓ వీడియో తెగ వైరల్ అయింది. స్టేజ్‌పై తన వెనుక ఉన్న మహేశ్‌ను శ్రీలీల సీరియస్‌గా చూసినట్టు ఆ వీడియోలో ఉంది. అసలు నిజం ఏంటి?

శ్రీలీల, మహేశ్ అచంట వైరల్ వీడియో!

సెలబ్రిటీల ప్రతి కదలికపైనా కెమెరా కళ్లు ఎప్పుడూ ఓ కన్నేసి ఉంచుతాయి. ఇక సోషల్ మీడియా వచ్చాక, ఏ చిన్న క్లిప్ దొరికినా చాలు, దానికి రకరకాల కథలు అల్లేసి వైరల్ చేయడం నెటిజన్లకు అలవాటైపోయింది. రీసెంట్‌గా 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమా ఈవెంట్‌లో జరిగిన ఓ సంఘటన కూడా ఇలాగే పెద్ద రచ్చకు దారితీసింది. నటి శ్రీలీల, కమెడియన్ మహేశ్ అచంటకు సంబంధించిన ఓ వీడియో క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో కాక రేపింది.

అసలేం జరిగింది? రచ్చ ఎలా మొదలైంది?

పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా, హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమా ఈవెంట్ హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా జరిగింది. స్టేజ్‌పై నటీనటులందరూ వరుసగా నిల్చుని ఉన్నారు. పవన్‌ కళ్యాణ్‌ మాట్లాడుతున్నారు. ఆ సమయంలో శ్రీలీల ఉన్నట్టుండి వెనక్కి తిరిగి, అక్కడ నిల్చున్న మహేశ్ అచంట వైపు సీరియస్‌గా చూసింది. వెంటనే మహేశ్ నవ్వడం ఆపి సైలెంట్ అయిపోయాడు. ఈ పది సెకన్ల వీడియో క్లిప్ ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవ్వగానే, మహేశ్‌పై శ్రీలీల కోప్పడిందంటూ వార్తలు మొదలయ్యాయి.

పుకార్లు మామూలుగా లేవుగా:

ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు ఒక్కొక్కరూ ఒక్కోలా విశ్లేషించడం స్టార్ట్ చేశారు. `పవన్ కళ్యాణ్ స్పీచ్ ఇస్తుంటే మహేశ్ మొబైల్‌లో సౌండ్ పెట్టుకుని వీడియోలు చూస్తున్నాడు, అందుకే శ్రీలీలకు కోపం వచ్చింది` అని కొందరు కామెంట్ చేశారు. `కాదు, శ్రీలీల ఫోన్ మహేశ్ దగ్గర ఉంది, అది అడగడానికే అలా తిరిగింది` అని మరికొందరు వాదించారు. ఇంకొందరైతే ఒక అడుగు ముందుకేసి, వాళ్లిద్దరి మధ్య పెద్ద గొడవే జరిగిందని ప్రచారం చేశారు.

నిజం చెప్పిన మహేశ్ అచంట:

ఈ గందరగోళానికి తెరదించడానికి, నటుడు మహేశ్ అచంటనే స్వయంగా రంగంలోకి దిగి క్లారిటీ ఇచ్చాడు. తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అదే వైరల్ వీడియోను షేర్ చేస్తూ, `దయచేసి తప్పుడు ప్రచారాలు చేయకండి. ఆ రోజు స్టేజ్‌పై అలాంటిదేమీ జరగలేదు. శ్రీలీల గారు సీరియస్ అవ్వలేదు. నిజానికి, మా వెనకాల ఉన్న పెద్ద ఎల్ఈడీ స్క్రీన్‌పై ఏదో ప్లే అవుతుంటే, అది చూడటానికి శ్రీలీల వెనక్కి తిరిగారు అంతే. ఆమె ఎవరినీ అవమానించలేదు, ఎవరి మీదా కోప్పడలేదు` అని రాసుకొచ్చాడు.

మహేశ్ ఇచ్చిన ఈ క్లారిటీతో ఈ రచ్చకు ఫుల్‌స్టాప్ పడింది. ప్రస్తుతం శ్రీలీల అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. సోషల్ మీడియాలో కనిపించేదంతా నిజం కాదని ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది. మార్చి 19న రిలీజ్ కానున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.

