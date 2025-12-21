- Home
Top 10 Heroines : ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో టాప్ 10 హీరోయిన్ల లిస్ట్ ను ఓర్మాక్స్ మీడియా సంస్థ రిలీజ్ చేసింది. నవంబర్ లో టాప్ లో నిలిచిన హీరోయిన్లలో మరోసారి సమంత మొదటి స్థానం సంపాదించి, రష్మిక మందన్నకు షాక్ ఇచ్చింది.
1 సమంత
ఓర్మాక్స్ లిస్ట్ ప్రకారం టాప్ 10 ఇండియాన్ హీరోయిన్ల లిస్ట్ లో సమంత మొదటిస్థానంలో ఉంది. ఇటు టాలీవుడ్ లో.. అటు బాలీవుడ్ లో వరుస సక్సెస్ లతో దూసుకుపోతూ.. నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నను కూడా వెనక్కి నెట్టింది సమంత. వరుసగా రెండోసారి కూడా ఆమెమొదటి స్థానం సంపాదించడం విశేషం. రీసెంట్ గా ఆమె ఫ్యామిలీ మెన్ దర్శకుడు రాజ్ నడిమోరును పెళ్లాడింది. నిర్మాత అవతారం ఎత్తి.. వరుసగా సినిమాలు తెరకెక్కిస్తోంది.
2 ఆలీయా భట్
ఇండియన్ టాప్ 10 హీరోయిన్ల లిస్ట్ లో ఆలియా భట్ సెకండ్ ప్లేస్ ను సాధించింది. వరుసగా టాప్ లో ఉంటూ వస్తోన్న ఆలియా భట్.. ఈరెండు నెలలుగా మాత్రం సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంటోంది. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాతో టాలీవుడ్ లోకి కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ బ్యూటీ.. వరుస సినిమాలతో పాటు.. బిజినెస్ లో కూడా రాణిస్తోంది. అంతే కాదు ఎక్కువగా కమర్షియల్ యాడ్స్ లో ఎక్కువగా కనిపనిస్తోంది. మోడల్ గా కూడా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తోంది ఆలియా భట్.
3. రష్మిక మందన్న
ఓర్మాక్స్ మీడియా ప్రకటించిన టాప్ 10 హీరోయిన్ల లిస్ట్ లో నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న మూడో స్థానానికే పరిమితం అయ్యింది. వరుసగా పాన్ ఇండియా సినిమాలు చేస్తూ.. ఈ లిస్ట్ లో మాత్రం ఆమె మెరుగైన స్థానం సంపాదించలేకపోయింది. ఈమధ్య గర్ల్ ఫ్రెండ్ లాంటి సినిమాలతో సందడి చేసింది బ్యూటీ.. త్వరలో 2026 లో పాన్ ఇండిమా సినిమాలతో హడావిడి చేయడానికి రెడీ అవుతోంది.
4. కాజల్ అగర్వాల్
అక్టోబర్ లో టాప్ 10 హీరోయిన్ల లిస్ట్ లో మూడో ప్లేస్ లో ఉన్న కాజల్ అగర్వాల్.. ఈసారి మాత్రం నాలుగో స్థానానికి పడిపోయింది. పెళ్లి, పిల్లల తరువాత పెద్దగా సినిమాలు చేయడంలేదు కాజల్. బిజినెస్ చూసుకుంటూ.. యాడ్స్ లో ఎక్కవగా నటిస్తోంది. అవకాశం ఉన్నప్పుడు మాత్రం సినిమాల్లో కనిపిస్తోంది.
5. త్రిష
టాప్ 10 హీరోయిన్ల లిస్ట్ లో త్రిష మాత్రం తన స్థానాన్ని కాపాడుకుంటోంది. 42 ఏళ్ల ఈ హీరోయిన్.. ఇప్పటికీ వరుస సినిమాలతో, వరుస సక్సెస్ లతో దూసుకుపోతోంది. స్టార్ హీరోల సరసన భారీ బడ్డెట్ సినిమాలు చేస్తూ దూసుకుపోతోంది. ఓర్మాక్స్ లిస్ట్ లో త్రిష 5 వ ప్లేస్ లో కొనసాగుతోంది.
6. దీపికా పదుకొణె
ఈమధ్య కాలంలో సౌత్ మూవీస్ లో ఎక్కువగా కనిపించిన దీపికా పదుకొణె.. టాప్ 10 లిస్ట్ లో 6వ ప్లేస్ లోనే కొనసాగుతోంది. రీసెంట్ గా 8 గంటల పనివేళల విషయంలో హాట్ టాపిక్ గా మారిన దీపికా.. కల్కీ2, స్పిరిట్ సినిమాలలో అవకావాలను వదులుకుంది. ప్రస్తుతం ఓర్మాక్స్ టాప్ 10 హీరోయన్ల లిస్ట్ లో 6 వ స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
7. నయనతార
సౌత్ ఇండియాన్ లేడీ సూపర్ స్టార్ గా నయనతారకు పేరుంది. 40 ఏళ్లు దాటినా.. ఏమాత్రం చెక్కుచెదరని అందంతో నయన్ దూసుకుపోతోంది. వరుసగా సినిమాలు కూడా చేస్తోంది. ప్రస్తుతం చిరంజీవి జంటగా మన శంకర వరప్రసాదుగారు సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈమూవీ సంక్రాంతి కానుకగా రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈమూవీతో పాటు బాలకృష్ణ సరసన నాలుగో సారి నటించబోతుందట నయన్. ఓర్మాక్స్ లిస్ట్ లో నయనతార 7 వ ప్లేస్ లో కొనసాగుతోంది.
8 సాయి పల్లవి
అక్టోబర్ లో టాప్ 7 గా ఉన్న సాయి పల్లవి.. ఈసారి 8వ ప్లేస్ కు పడిపోయింది. ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ లో తెరకెక్కుతోన్న రామయణ్ సినిమాలో సీతగా నటిస్తోంది సాయి పల్లవి. ఈసినిమా కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదరుచూస్తున్నారు.
9 శ్రీలీల
కెరీర్ బిగినింగ్ లో వరుస సక్సెస్ లు చూసిన శ్రీలీల.. ప్రస్తుతం వరుస పరాజయాలు ఫేస్ చేస్తోంది. దాంతో ఆమె గ్రాఫ్ పడిపోతూ వస్తోంది. ఓర్మాక్స్ టప్ 10 హీరోయిన్ల లిస్ట్ లో ఆమె 9వ ప్లేస్ లో కొనసాగుతోంది.
10 అనుష్క శెట్టి
సినిమాలు ఉన్నా లేకున్నా.. టాప్ హీరోయిన్ గా కొనసాగుతోంది అనుష్క శెట్టి. ప్రస్తుతం ఆమె పెద్దగా సినిమాలు చేయడంలేదు. అయినా సరే ఓర్మాక్స్ టాప్ 10 హీరోయిన్ల లిస్ట్ లో 10 వ స్థానంలో నిలిచింది. గతంలో ఈ ప్లేస్ లో తమన్నా ఉండగా.. తాజాగా ఆమెను పక్కకు నెట్టి.. ఈ ప్లేస్ లో అనుష్క శెట్టి చేరింది.