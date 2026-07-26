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- Villain Ajay: తన భార్యపై నటుడు అజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..ఖుషి అప్పుడే మొదలు, విక్రమార్కుడు ఆమె వల్లే వచ్చింది
Villain Ajay: తన భార్యపై నటుడు అజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..ఖుషి అప్పుడే మొదలు, విక్రమార్కుడు ఆమె వల్లే వచ్చింది
విలన్ గా రాణిస్తున్న నటుడు అజయ్ తన భార్య శ్వేత గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన భార్య వల్లే కెరీర్ టర్న్ అయింది అని అజయ్ పేర్కొన్నారు. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో ఉన్నాయి.
Actor Ajay
టాలీవుడ్ లో యంగ్ విలన్ గా నటుడు అజయ్ దూసుకుపోతున్నారు. 2000 సంవత్సరంలో కౌరవుడు అనే చిత్రంతో అజయ్ టాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత ఖుషి, వర్షం లాంటి పెద్ద చిత్రాల్లో అజయ్ కి అవకాశాలు దక్కాయి. కానీ బలమైన పాత్ర పడలేదు. తన కెరీర్ ని టర్న్ చేసే పాత్ర కోసం అజయ్ ఆరేళ్ళు ఎదురుచూడాల్సి వచ్చింది.
కెరీర్ ని మలుపు తిప్పిన చిత్రం
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన విక్రమార్కుడు మూవీలో అజయ్ టిట్లా భాయ్ అనే భయంకర విలన్ గా నటించాడు. ఈ పాత్ర అజయ్ కెరీర్ ని మలుపు తిప్పేసింది. టాలీవుడ్ లో క్రేజీ విలన్ గా నిలబెట్టింది. అజయ్ మాట్లాడుతూ విక్రమార్కుడు ముందు వరకు కూడా నేను పెద్ద సినిమాల్లో నటించాను. కానీ స్ట్రాంగ్ రోల్ పడలేదు. దీనితో ఎలాంటి సినిమాలు చేయాలి అనే కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది.
నా భార్య వల్లే అదృష్టం
విక్రమార్కుడు మూవీ నా కన్ఫ్యూజన్ ని పూర్తిగా చెరిపివేసింది. నేను ఎలాంటి సినిమాలో చేయాలో నాకు క్లారిటీ వచ్చింది. ఇక్కడ మీకో విషయం చెప్పాలి. నా భార్య శ్వేతతో పరిచయం ఏర్పడినప్పుడు ఖుషి మూవీలో ఛాన్స్ వచ్చింది. ఆమెని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత విక్రమార్కుడు సినిమాలో ఛాన్స్ వచ్చింది. నా భార్య నాకు అదృష్టం తెచ్చిపెట్టింది. విక్రమార్కుడు తర్వాత నా రెమ్యునరేషన్ పెరిగింది. బాగా సంపాదించాను. అదంతా నా భార్య వల్ల వచ్చిన అదృష్టమే అని అజయ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఆమె ఫ్యాషన్ డిజైనర్
అజయ్ భార్య శ్వేతా మోడల్ గా కూడా రాణించారు. బ్యూటీ పెజెంట్ లలో పాల్గొన్నారు. పెళ్లయ్యాక ఫ్యాషన్ డిజైనర్ గా చేస్తున్నారు. కానీ అది సంపాదన కోసం కాదు. ఒక హాబీ లాగా మాత్రమే చేస్తున్నారు. ఇంటి పనులు మొత్తం తానే మేనేజ్ చేస్తుంది అని అజయ్ పేర్కొన్నారు. మా ఇద్దరిదీ లవ్ మ్యారేజ్. ఖుషి చిత్రం నుంచే ఆమెతో ట్రావెల్ స్టార్ట్ అయింది అని అజయ్ గుర్తు చేసుకున్నారు.
అజయ్ సినిమాలు
విక్రమార్కుడు తర్వాత అజయ్ ఇష్క్, గబ్బర్ సింగ్, బృందావనం, సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్ సేల్, అ..ఆ, భలే భలే మగాడివోయ్, జనతా గ్యారేజ్ లాంటి అద్భుతమైన సినిమాల్లో నటించాడు.