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- చిరంజీవితో జంటగా డ్యాన్స్ చేయాని కోరిక.. రెండు ఆఫర్లను వదులుకున్న హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
చిరంజీవితో జంటగా డ్యాన్స్ చేయాని కోరిక.. రెండు ఆఫర్లను వదులుకున్న హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
మెగాస్టార్ చిరంజీవికి చెల్లిగా నటించమని రెండు ఆఫర్లు వస్తే.. లేదు ఆయనతో డ్యాన్స్ చేయాలి, జంటగా నటించాలని పెద్ద సినిమాల ఛాన్స్ లు వదిలేసుకుంది ఓ హీరోయిన్. చివరకి ఆమె కోరిక తీరిందా? లేదా? ఎవరా నటి?
చిరంజీవితో సినిమా అంటే పండగే..
టాలీవుడ్ సినీ పరిశ్రమలో ఎంతోమంది హీరోయిన్లు తమ నటన, గ్లామర్తో ప్రేక్షకులను అలరించారు. అందులో చాలామంది మెగాస్టార్ చిరంజీవి జంటగా నటించారు. ఆయనతో సినిమాలు చేయని వారు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. మెగాస్టార్ జంటగా నటించాలని కెరీర్ మొత్తం ఎదురుచూసిన హీరోయిన్లు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఒక హీరోయిన్ అయితే.. ఆయన జంటగా నటించి, ఒక్క సాంగ్ లో అయినా చిరుతో కలిసి డ్యాన్స్ చేయాలని కలలు కన్నది. అందుకోసం ఆయన చెల్లెలుగా రెండు సినిమా ఆఫర్లు వచ్చినా.. నో చెప్పింది. ఇంతకీ ఆ హీరోయిన్ ఎవరో కాదు ఇంద్రజ.
మెగాస్టార్ తో నటించాలని కలలు కన్న హీరోయిన్..
90స్ లో తెలుగు ఆడియన్స్ ను అలరించిన హీరోయిన్లలో ఇంద్రజ ఒకరు. 'యమలీల' వంటి బ్లాక్బస్టర్ సినిమాతో టాలీవుడ్కి పరిచయమైన ఈ తార.. తనదైన సహజ నటనతో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత అనేక సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో నటించి మెప్పించారు. అయితే ప్రతి ఒక్క నటికి తమ కెరీర్లో ఏదో ఒక కల ఉంటుంది. పాత్ర విషయంలో కానీ.. హీరోల విషయంలో కానీ.. ఇలా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. అలానే ఇంద్రజకు కూడా మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కలసి నటించాలనేది ఒక పెద్ద ఆశ. ఆయనతో కలిసి ఒక్క పాటకు అయినా డ్యాన్స్ చేయాలని కలలు కనేది.
మెగాస్టార్తో డ్యాన్స్ చేయాలనే బలమైన ఆశ
చిరంజీవితో సినిమా అంటే హీరోయిన్లు పోటీపడుతుంటారు. ఆయనతో సినిమా చేస్తే తమ కెరీర్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుందని అప్పట్లో హీరోయిన్లు భావించేవారు. ఆయన డాన్స్, ఆయన టైమింగ్, నటన, వ్యక్తిత్వానికి భారీగా అభిమానులు ఉండేవారు. చిరంజీవి పక్కన హీరోయిన్ గా నటించి, ఆయనతో కలిసి ఒక్క పాటకైనా డ్యాన్స్ వేయాలనేది ఇంద్రజకు ఉన్న అతిపెద్ద కల. ఈ ఆశతోనే ఆమె రెండు పెద్ద సినిమాల ఆఫర్లను వదులుకున్నారట. ఈ విషయాన్ని రీసెంట్ గా జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె వెల్లడించారు.
సిస్టర్ క్యారెక్టర్ కు నో చెప్పిన ఇంద్రజ
చిరంజీవితో హీరోయిన్ గా నటించాలని ఎదురుచూస్తోన్న ఇంద్రజకు అల్లుడా మజాకా సినిమాలో చిరంజీవి చెల్లెలి పాత్ర కోసం అడిగారట. కానీ ఆ సమయంలో చిరంజీవి జోడీగా నటించాలని, ఆయనతో స్టెప్పులేయాలని ఆమె మనసులో బలంగా ఉండటంతో చెల్లెలి పాత్ర చేస్తే భవిష్యత్తులో ఆయన పక్కన హీరోయిన్గా నటించే అవకాశం రాదేమోనని భావించి ఆ ఆఫర్ను తిరస్కరించారట. ఆ తర్వాత ఆ పాత్రను నటి ఊహ చేశారు. ఈ సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయ్యిందో అందరికి తెలిసిందే.
రెండో అవకాశం ఎలా చేజారింది?
అలాగే ఎడిటర్ మోహన్ నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన బ్లాక్బస్టర్ మూవీ 'హిట్లర్' లోనూ ఒక చెల్లెలి పాత్ర ఆఫర్ ఇంద్రజ దగ్గరకొచ్చింది. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి పెద్ద చెల్లెలుగా, రాజేంద్ర ప్రసాద్ జంగా ఇంద్రజను అడిగారు. అయితే ఆ సమయంలో వేరే ప్రాజెక్ట్లతో (తమిళంలో రామ్కి తో సినిమా షూటింగ్) డేట్స్ అడ్జస్ట్ కాకపోవడం, చిరంజీవి కి చెల్లెలిగా చేయకూడదనే ఉద్దేశంతో ఆ ఛాన్స్ కూడా చేజారిపోయింది.
కోరిక తీరలేదు కానీ నేర్చుకున్నది చాలా ఉంది
చిరంజీవి గారితో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవాలనే కోరిక తీరనప్పటికీ, ఆయన నుంచి ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నానని ఇంద్రజ చెప్పారు. చిరంజీవి గారు అందరితో మాట్లాడే విధానం, ఎంత కోపం ఉన్నా మాటల్లో జాగ్రత్త వహించే తీరు, అందరినీ పరామర్శించే గుణం తనను ఎంతగానో ప్రభావితం చేశాయని పేర్కొన్నారు. చిరంజీవితో ఒక్క పాటకైనా డ్యాన్స్ చేయాలనే ఆశ ఇప్పటికీ తన మనసులో ఉండిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.