సంక్రాంతికి ముందు బాలయ్య అభిమానులకు అసలైన పండగ రానుంది. అఖండ 2 ఓటీటీలో రిలీజ్ కానుంది. అఖండ 2 తో పాటు పలు థ్రిల్లర్ సినిమాలు, రొమాంటిక్ చిత్రాలు ఓటీటీలో రిలీజ్ కానున్నాయి. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఈ వారం ఓటీటీ రిలీజ్లు
ఈ వారం ఓటీటీలో వైవిధ్యమైన కంటెంట్ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు రెడీ అవుతోంది. భారీ సీక్వెల్స్, సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్స్, హిస్టారికల్ డ్రామాలు, రొమాంటిక్ కథలు ఇలా అన్ని జానర్లకు సంబంధించిన సినిమాలు సిరీస్ లు ఈ వారం స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. అఖండ 2 – తాండవం, ఎ థౌజండ్ బ్లోస్ సీజన్ 2 వంటి భారీ అంచనాలున్న టైటిల్స్తో పాటు వెపన్స్, హిస్ అండ్ హర్స్ లాంటి ఉత్కంఠభరితమైన కథలు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేయనున్నాయి.
JioHotstar లో ఈ వారం రిలీజ్లు
ఎ థౌజండ్ బ్లోస్ – సీజన్ 2
మొదటి సీజన్లో జరిగిన విధ్వంసకర ఘటనల తర్వాత ఏడాది గడిచిన నేపథ్యంలో కథ మొదలవుతుంది. హీజెకియా మాస్కో జీవితం పూర్తిగా చీకటిలోకి జారిపోతుంది. లండన్ ఈస్ట్ ఎండ్లోని అండర్వర్ల్డ్, నేరసామ్రాజ్యాల మధ్య సాగుతున్న పోరాటమే కథా కేంద్రం.
ఎక్కడ చూడాలి: JioHotstar
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 9, 2026
ది పిట్ – సీజన్ 2
పిట్స్బర్గ్ ట్రామా మెడికల్ సెంటర్లో ఒకే ఒక్క షిఫ్ట్ను కేంద్రంగా తీసుకుని సాగే హైటెన్షన్ మెడికల్ డ్రామా ఇది. సైబర్ దాడి, అత్యవసర పరిస్థితులు, వైద్యుల వ్యక్తిగత సంఘర్షణలు కథను ఉత్కంఠగా నడిపిస్తాయి.
ఎక్కడ చూడాలి: JioHotstar
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 9, 2026
వెపన్స్
ఒక చిన్న పట్టణంలో ఒకేసారి 17 మంది పిల్లలు అదృశ్యమవడం సంచలనం సృష్టిస్తుంది. విచారణ సాగేకొద్దీ అంధవిశ్వాసాలు, రక్తపూజలు, అతీంద్రియ శక్తులు బయటపడతాయి. హారర్–మిస్టరీగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం చివరి వరకు టెన్షన్ను నిలబెడుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: JioHotstar రిలీజ్ డేట్: జనవరి 8, 2026
Netflix లో ఈ వారం రిలీజ్లు
అఖండ 2 – తాండవం
నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో వచ్చిన హై ఓల్టేజ్ యాక్షన్ మూవీ అఖండ 2. ఆధ్యాత్మిక అంశాలు ఉన్న ఈ కథలో బాలయ్య అఘోర పాత్రలో అఖండ గా నటించారు. డిసెంబర్ లో ఈ చిత్రం థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అయింది. జనవరి 9న ఓటీటీలో రిలీజ్ కి రెడీ అవుతోంది. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో అఖండ 2 స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభం కానుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 9, 2026
దే దే ప్యార్ దే 2
వయస్సు తేడాతో ప్రేమించిన అశీష్ – ఆయేషాల కథ మరో మలుపు తిరుగుతుంది. ఈసారి ఆయేషా కుటుంబాన్ని ఒప్పించాల్సిన సవాల్. కుటుంబ విలువలు, ద్వంద్వ ప్రమాణాలపై ఈ సినిమా ప్రశ్నలు వేస్తుంది. ఈ మూవీలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, అజయ్ దేవగన్, టబు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 9, 2026
హిస్ అండ్ హర్స్
ఒక హత్య కేసు… ఇద్దరు దంపతులు… ఇద్దరి వేర్వేరు కథనాలు. ఎవరు నిజం చెబుతున్నారు? ఎవరు అబద్ధం చెబుతున్నారు? అనే సందేహాలతో సాగే సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్.
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 8, 2026
పీపుల్ వీ మీట్ ఆన్ వెకేషన్
పది ఏళ్ల స్నేహం, ప్రయాణాలు, చెప్పుకోని భావాలు ప్రేమగా మారితే ఏమవుతుంది? టైమ్-జంప్ నరేషన్తో సాగే హృద్యమైన రొమాంటిక్ డ్రామా.
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 9, 2026
Prime Video లో ఈ వారం రిలీజ్లు
బాల్టీ
కబడ్డీ ఆటగాళ్ల జీవితాల్లోకి నేర ప్రపంచం చొరబడినప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా మారతాయి? స్నేహం, ద్రోహం, ప్రతీకారం చుట్టూ తిరిగే రఫ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్.
ఎక్కడ చూడాలి: Prime Video
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 9, 2026
ది నైట్ మేనేజర్ – సీజన్ 2
ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత జొనాథన్ పైన్ మళ్లీ గూఢచారి ప్రపంచంలోకి అడుగుపెడతాడు. అంతర్జాతీయ ఆయుధ వ్యాపారం, రాజకీయ కుట్రలు కథకు ప్రాణం.
ఎక్కడ చూడాలి: Prime Video
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 11, 2026
Sony LIV లో ఈ వారం రిలీజ్లు
ఫ్రీడమ్ ఎట్ మిడ్నైట్ – సీజన్ 2
భారత స్వాతంత్ర్యానంతర కాలంలో జరిగిన రాజకీయ, సామాజిక సంఘర్షణలను మానవ కోణంలో చూపించే చారిత్రక సిరీస్.
ఎక్కడ చూడాలి: Sony LIV
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 9, 2026
ZEE5 లో ఈ వారం రిలీజ్లు
హనీమూన్ సే హత్య
నిజ జీవిత హత్యల ఆధారంగా రూపొందిన ట్రూ క్రైమ్ డాక్యుసిరీస్. వివాహ బంధం వెనుక దాగి ఉన్న మానసిక చీకటి కోణాలను బయటపెడుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: ZEE5
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 9, 2026
మాస్క్
ఒక ప్రైవేట్ డిటెక్టివ్ జీవితంలో చిక్కుకునే రాజకీయ నేరాలు, మోసాల వలయం. ప్రతి పాత్ర వెనుక మరో ముఖం ఉంటుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: ZEE5
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 9, 2026
Sun NXT లో ఈ వారం రిలీజ్లు
అంగమ్మల్
సమాజపు మూసపద్ధతులకు ఎదురు నిలిచే ఓ మహిళ కథ. తరం మార్పులు, కుటుంబ సంఘర్షణలపై లోతైన చిత్రం.
ఎక్కడ చూడాలి: Sun NXT
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 9, 2026