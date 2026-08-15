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- NTR: బాబూ మన సినిమాకి థియేటర్లు బద్దలైపోతున్నాయ్, హీరోకి అనుచరులు చెప్పిన ఫస్ట్ షో టాక్..రియాలిటీ తుస్సు
NTR: బాబూ మన సినిమాకి థియేటర్లు బద్దలైపోతున్నాయ్, హీరోకి అనుచరులు చెప్పిన ఫస్ట్ షో టాక్..రియాలిటీ తుస్సు
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కెరీర్ లో భారీ అంచనాలతో విడుదలైన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి. చిరంజీవి, బాలయ్య లకు ఇండస్ట్రీ హిట్లు ఇచ్చిన దర్శకుడితో తారక్ సినిమా చేశారు. ఆ మూవీ రిజల్ట్ గురించి నటుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Jr NTR
యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ కెరీర్ బిగినింగ్ లో కొట్టిన మాస్ హిట్లు మరే ఇతర హీరోకి సాధ్యం కాలేదు అంటే అతిశయోక్తి కాదు. స్టూడెంట్ నెంబర్ 1, ఆది చిత్రాలు తారక్ కి క్రేజ్ తీసుకువచ్చాయి. ఆ తర్వాత వచ్చిన సింహాద్రి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఒక్క దెబ్బతో తారక్ టాలీవుడ్ టాప్ లీగ్ లోకి వెళ్లిపోయారు. టాలీవుడ్ అగ్ర హీరోలతో పోటీ పడే రేంజ్ సొంతం చేసుకున్నారు.
బి గోపాల్ దర్శకత్వంలో నరసింహుడు
సింహాద్రి రీ సౌండింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. సింహాద్రి తర్వాత తారక్ కి వరుస ఫ్లాపులు ఎదురయ్యాయి. అప్పటి భారీ చిత్రాల దర్శకుడు బి గోపాల్ దర్శకత్వంలో తారక్ నరసింహుడు అనే చిత్రంలో నటించారు. భారీ స్థాయిలో, కనీ వినీ ఎరుగని అంచనాలతో ఆ చిత్రం తెరకెక్కింది. బి గోపాల్ అంటే సమర సింహారెడ్డి, నరసింహ నాయుడు, ఇంద్ర లాంటి అద్భుతమైన చిత్రాలు గుర్తుకు వస్తాయి.
రిలీజ్ రోజు టెన్షన్
దీనితో నరసింహుడు మూవీపై కూడా ఆ రేంజ్ లో అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. నరసింహుడు మూవీ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి కమెడియన్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇండస్ట్రీలో తారక్ తో సన్నిహితంగా ఉండే వారిలో శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఒకరు. నరసింహుడు సినిమాపై ప్రతి ఒక్కరిలో భారీ అంచనాలు ఉండడంతో మేమంతా రిలీజ్ రోజు తారక్ ఇంట్లోనే ఉన్నాం.
బాబూ మాములుగా లేదు అంటూ ఒక రేంజ్ లో చెప్పారు
ఫస్ట్ షో రిపోర్ట్ కోసం అందరం ఎదురు చూస్తున్నాం. నాకు ముందుగా ఖమ్మం నుంచి రిపోర్ట్ వచ్చింది. తారక్ గదిలోకి వెళ్ళా. ఈ విధంగా మన సినిమాకి బ్యాడ్ రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పా. కాసేపటికి మరో ఆర్టిస్ట్ లోపలి వచ్చాడు. అతడి పేరు అనవసరం. అతడు వచ్చి.. బాబూ మన సినిమాకి థియేటర్లు బద్దలైపోతున్నాయ్.. మీరు విలన్ దగ్గరికి వెళ్లి పులిలాగా గాండ్రిస్తుంటే మామూలుగా లేదట అంటూ ఒక రేంజ్ లో చెప్పాడు.
రియాలిటీ వేరు, సినిమా ఫ్లాప్
కానీ తారక్ కి రిజల్ట్ అర్థం కావడంతో అతడు చెప్పింది నమ్మలేదు. రియాలిటీ అది కాకపోవడంతో పగలబడి నవ్వేశాడు. సినిమా హిట్ ఫ్లాప్ అనేది పక్కన పడితే ఆ సంఘటనతో తారక్ లో ఉన్న టెన్షన్ తొలిగిపోయింది అని శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు.