SPB Ilaiyaraaja: ఈ పాట రికార్డింగ్ అయ్యాక ఇళయరాజాను ముద్దుపెట్టుకున్న ఎస్పీబాలు.. అసలేం జరిగిందంటే
కిళక్కు వాసల్ సినిమాలోని 'పచ్చమల పూవు' పాట ఓ అద్భుతం. ఇళయరాజా, ఆర్.వి. ఉదయకుమార్, ఎస్పీబీ కాంబోలో వచ్చిన ఈ క్లాసిక్ సాంగ్.. రికార్డింగ్ అయ్యాక సాక్షాత్తూ బాలునే కదిలించింది. ఆయన్ను అంతగా భావోద్వేగానికి గురిచేసిన ఆ పాట వెనుక కథేంటో చూద్దాం.
ఎస్పీ బాలు తన గాత్రంతో మాయ చేసిన పాట
కార్తీక్, రేవతి జంటగా `కిళక్కు వాసల్` మూవీ
1990లో వచ్చిన 'కిళక్కు వాసల్' సినిమాకు ఆర్.వి. ఉదయకుమార్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో కార్తీక్, రేవతి జంటగా నటించారు. ఈ తమిళ మూవీ పల్లెటూరి జీవితం, ప్రేమ, సామాజిక నేపథ్యాన్ని సహజంగా చూపించింది. ఈ సినిమాలోని అన్ని పాటలూ హిట్టయినా, 'పచ్చమల పూవు' మాత్రం ప్రేక్షకుల గుండెల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది.
పల్లెటూరి ప్రేమని మనసుకి హత్తుకునేలా చేసిన పాట
ఈ పాట బలం దాని సాహిత్యంలోని సింప్లిసిటీ, డెప్త్. దర్శకుడు ఆర్.వి. ఉదయకుమారే రాసిన ఆ పాటలోని పదాలు పల్లెటూరి ప్రేమను నేరుగా మనసులోకి తీసుకెళ్తాయి. 'పచ్చమల పూవు' అనే మొదటి లైన్తోనే ప్రకృతి, ప్రేమ కలిసిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది.
మ్యాజిక్ చేసిన ఇళయరాజా మ్యూజిక్
పాటకి ప్రాణం పోసిన ఎస్పీబాలు గొంతు
ఇళయరాజాకి ముద్దు పెట్టిన బాలసుబ్రమణ్యం
పాట రికార్డింగ్ పూర్తయ్యాక, స్టూడియోలో కొన్ని క్షణాలు నిశ్శబ్దం. తర్వాత, ఎస్పీ బాలు లేచి దర్శకుడు ఆర్.వి. ఉదయకుమార్ను కౌగిలించుకుని మెచ్చుకున్నారు. ఆయన కళ్లలోని భావోద్వేగమే ఆ పాట గొప్పతనానికి సాక్ష్యం. తర్వాత తన స్నేహితుడు ఇళయరాజాను కూడా హత్తుకుని ముద్దు పెట్టారట. దానికి ఇళయరాజా సరదాగా 'పోరా పో' (వెళ్లు) అని అన్నారని చెబుతారు. 'పచ్చమల పూవు' కేవలం పాట కాదు, అదొక అనుభూతి, జ్ఞాపకం. ఇదిలా ఉంటే ఈ మూవీని తెలుగులో `చిలకపచ్చ కాపురం` పేరుతో రీమేక్ చేశారు. జగపతిబాబు, మీనా నటించారు. ఆ మ్యాజిక్ తెలుగులో వర్కౌట్ కాలేదు.