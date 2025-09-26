- Home
ఎస్పీ బాలు కోసం నెలరోజులు ఎదురుచూసి ఇళయరాజా పాడించిన మాస్టర్ పీస్ సాంగ్.. అదీ గాన గంధర్వుడి రేంజ్
S. P. Balasubrahmanyam : దివంగత గాయకుడు ఎస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం 5వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన కోసం ఇళయరాజా నెలరోజులు ఎదురుచూసి రికార్డ్ చేసిన పాట గురించి తెలుసుకుందాం.
SPB Song Secret
మరణించినా తన సంగీతంతో ప్రజల గుండెల్లో జీవించే గాయకుడు ఎస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం. ఆయన 2020లో కరోనాతో కన్నుమూశారు. తన పాటల ద్వారా ఇప్పటికీ ప్రజల మనసుల్లో నిలిచిపోయారు. ఎస్పీబీ కెరీర్లో ఇళయరాజా సంగీతంలో ఎన్నో సూపర్ హిట్ పాటలు పాడారు. వీరి కాంబోకి ప్రత్యేక అభిమానులున్నారు. అలా వారి కాంబోలో వచ్చిన ఓ మాస్టర్పీస్ పాట గురించే ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎస్పీబీనే పాడాలని కండిషన్
ఒకసారి ఎస్పీబీ విదేశాలకు వెళ్లడంతో, ఆయన కోసం ఇళయరాజా నెలరోజులు ఎదురుచూసి ఒక పాటను రికార్డ్ చేశారు. దీనికి కారణం దర్శకుడు ఆర్.వి. ఉదయకుమార్. ఆయన తన సినిమా కోసం రాసిన పాటను ఇళయరాజాకు ఇచ్చి, ఈ పాటను ఎస్పీబీనే పాడాలని కండిషన్ పెట్టారు. ఇళయరాజా ఎస్పీబీకి ఫోన్ చేయగా, ఆయన విదేశాల్లో ఉన్నారని తెలిసింది.
దర్శకుడు ఉదయకుమార్ ఒప్పుకోలేదు
ఎస్పీబీ రావడానికి నెల పడుతుందని తెలియడంతో, వేరే గాయకుడితో పాడించాలనుకున్నారు ఇళయరాజా. కానీ దర్శకుడు ఉదయకుమార్ ఒప్పుకోలేదు. ఎస్పీబీ కోసమే నెలరోజులు ఎదురుచూసి రికార్డ్ చేసిన ఆ పాటే కార్తీక్ 'కిళక్కు వాసల్' సినిమాలోని 'పచ్చమల పూవు'. ఈ మాస్టర్పీస్ పాట కోసం ఇళయరాజా నెలరోజులు ఆగారు.
ప్రజల గుండెల్లో నిలిచిపోయింది
హీరోయిన్ను నిద్రపుచ్చడానికి హీరో పాడే ఈ జోలపాటను ఎస్పీబీ గొంతులో వింటే ఎవరైనా మైమరచిపోతారు. జోలపాటకు ఆయన తేనెలొలికే గొంతు సరిగ్గా సరిపోయింది. ఇంత అద్భుతమైన పాట కోసం నెల కాదు, ఏడాదైనా ఎదురుచూడొచ్చు అనిపించేలా పాడారు. ఆయన గొంతు వల్లే ఆ పాట ఇప్పటికీ ప్రజల గుండెల్లో నిలిచిపోయింది.