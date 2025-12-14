- Home
రానా దగ్గుబాటి కెరీర్ లో టాప్ 10 సినిమాలు, అస్సలు మిస్ కాకూడదు.. ఇలాంటి పాత్రలు చేయగలిగిన ఏకైక నటుడు
సౌత్ యాక్టర్ రానా దగ్గుబాటికి 41 ఏళ్లు నిండాయి. ఆయన 1984 డిసెంబర్ 14న చెన్నైలో పుట్టారు. రానా సౌత్ సినిమాలతో పాటు బాలీవుడ్ సినిమాల్లో కూడా నటించారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన కెరీర్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల గురించి తెలుసుకుందాం.
బాహుబలి 2
2017లో వచ్చిన రానా దగ్గుబాటి సినిమా 'బాహుబలి 2: ది కన్క్లూజన్' ఆయన కెరీర్లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమా. ఈ సినిమా 1814 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీని బడ్జెట్ 250 కోట్లు. సినిమా బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది.
బాహుబలి: ది బిగినింగ్
2015లో వచ్చిన రానా దగ్గుబాటి సినిమా 'బాహుబలి: ది బిగినింగ్' కూడా ఆయన హిట్ సినిమాల్లో ఒకటి. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద 650 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది. దీని బడ్జెట్ 180 కోట్లు. ఇది బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది.
హౌస్ఫుల్ 4
రానా దగ్గుబాటి సినిమా 'హౌస్ఫుల్ 4' కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద సత్తా చాటింది. 2019లో వచ్చిన ఈ సినిమా 292 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీని బడ్జెట్ 125 కోట్లు. ఈ సినిమా హిట్గా నిలిచింది.
భీమ్లా నాయక్
2022లో వచ్చిన రానా దగ్గుబాటి సినిమా 'భీమ్లా నాయక్' బాక్సాఫీస్ వద్ద 158 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది. సినిమా బడ్జెట్ 90 కోట్లు. ఇది యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ వసూళ్లు సాధించింది.
బేబీ
రానా దగ్గుబాటి సినిమా 'బేబీ' 2015లో విడుదలైంది. 75 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 143 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది. ఈ సినిమా సెమీ హిట్గా నిలిచింది.
రుద్రమదేవి
2015లో వచ్చిన రానా దగ్గుబాటి సినిమా 'రుద్రమదేవి' బాక్సాఫీస్ వద్ద 87 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది. 60 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా యావరేజ్గా నిలిచింది.
ది ఘాజీ ఎటాక్
2017లో వచ్చిన 'ది ఘాజీ ఎటాక్' సినిమా బడ్జెట్ 25 కోట్లు. రానా దగ్గుబాటి నటించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద 63 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది. ఇది సూపర్హిట్గా నిలిచింది.
దమ్ మారో దమ్
రానా దగ్గుబాటి సినిమా 'దమ్ మారో దమ్' 2011లో విడుదలైంది. 35 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 51 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ సినిమా ఫ్లాప్గా నిలిచింది.
నేనే రాజు నేనే మంత్రి
రానా దగ్గుబాటి సినిమా 'నేనే రాజు నేనే మంత్రి' 2017లో విడుదలైంది. 20 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద 48 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది. ఈ సినిమా హిట్గా నిలిచింది.
ఎన్టీఆర్ మహానాయకుడు
2019లో వచ్చిన రానా దగ్గుబాటి సినిమా 'ఎన్టీఆర్ మహానాయకుడు' బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్గా నిలిచింది. 60 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 39 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసింది.