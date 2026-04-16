సెలబ్రిటీ బాడీగార్డ్ల జీతం కోట్లలో ఉంటుందా? షారుఖ్ ఖాన్ మాజీ బాడీగార్డ్ చెప్పిన అసలు నిజం..
బాలీవుడ్ హీరోల బాడీగార్డ్లకు కోట్లలో జీతాలు వస్తాయని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ అందులో నిజం ఎంత? షారుఖ్ ఖాన్ దగ్గర పనిచేసిన మాజీ బాడీగార్డ్ బయటపెట్టిన అసలు నిజాలేంటో చూద్దాం.
సెలబ్రిటీ బాడీగార్డ్ల జీతాలు..
సెలబ్రిటీ బాడీగార్డ్లు ఏటా కోట్లు సంపాదిస్తారని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ అది నిజం కాదని యాసీన్ ఖాన్ అంటున్నారు. అనుభవం ఉన్నవాళ్లకు కూడా నెలకు సుమారు రూ.1 లక్ష మాత్రమే వస్తుందని ఆయన చెప్పారు. షేరా, రవి సింగ్ లాంటి హై-ప్రొఫైల్ బాడీగార్డ్ల జీతాల గురించి వస్తున్న వార్తలను కూడా ఆయన కొట్టిపారేశారు. ఇండస్ట్రీలో అంత సీన్ లేదని స్పష్టం చేశారు.
ఊహించినంత భారీగా ఉండవు..
చాలామంది బాడీగార్డ్లు నెలవారీ కాంట్రాక్టుల మీదే పనిచేస్తారు. వాళ్ల జీతాలు స్థిరంగా ఉంటాయి కానీ, ఊహించినంత భారీగా ఉండవు. సినిమా షూటింగ్లు లేదా ప్రత్యేక ఈవెంట్లప్పుడు కొన్నిసార్లు అదనపు బోనస్లు ఇస్తారు. కానీ అవి గ్యారెంటీ కాదు. కాలక్రమేణా, సినిమా పనులకు పక్కా కాంట్రాక్టులు రావడం వల్ల ఈ రంగంలో ప్రొఫెషనలిజం పెరిగిందని యాసీన్ వివరించారు.
పదేళ్లకు పైగా షారుఖ్ ఖాన్ బాడీ గార్డ్ గా అనుభవం..
యాసీన్ ఖాన్ పదేళ్లకు పైగా షారుఖ్ ఖాన్ దగ్గర పనిచేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన వ్యాపారవేత్తగా మారారు. 2015లో ముంబైలో 'వైకే ప్రోసెక్' (YK PROSEC) పేరుతో సొంతంగా సెక్యూరిటీ సంస్థను ప్రారంభించారు. ఆయన కంపెనీ ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ, సచిన్ టెండూల్కర్ వంటి ప్రముఖులకు, పెద్ద ఈవెంట్లకు భద్రతా సేవలు అందిస్తోంది. ఈ రంగంలోని అనుభవం ఎలా విజయవంతమైన వ్యాపారానికి దారితీస్తుందో ఆయన ప్రయాణం చూపిస్తుంది.
