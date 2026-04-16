Jr NTR Transformation: 7 వారాల్లో 9.5 కిలోలు మాయం, కండలు తిరిగిన తారక్ బాడీ సీక్రెట్ ఇదే
ప్రశాంత్ నీల్ 'డ్రాగన్' సినిమా కోసం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సన్నగా మారిపోయి అభిమానులకు షాకిచ్చారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆయన పోస్ట్ చేసిన కొత్త లుక్ వైరల్ అవుతోంది. కేవలం 7 వారాల్లోనే తారక్ చేసిన అతి పెద్ద సాహసం ఏంటో తెలుసా?
అభిమానులకు షాక్ ఇచ్చిన ఎన్టీఆర్..
ఒక హీరో ఫిజికల్ మేకోవర్ అయితే, ఆ టాపిక్ వెంటనే వైరల్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా, ఒక రకమైన ఇమేజ్తో కనిపించిన నటుడు ఉన్నట్టుండి సన్నగా, షార్ప్గా కనిపిస్తే అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు. ప్రస్తుతం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ విషయంలో కూడా అదే జరుగుతోంది. తారక్ తన లుక్ ను ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటై అభిమానులకు షాక్ ల మీద షాకులిస్తున్నాడు.
డ్రాగన్' సినిమా కోసం..
ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న 'డ్రాగన్' సినిమా కోసం ఆయన ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టిన కొత్త ఫోటో చూసి జనం అవాక్కవుతున్నారు. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నిజంగా షాకింగ్గా ఉంది.
డబుల్-బైసెప్స్ పోజ్లో ఎన్టీఆర్
ఈ ఫోటో చాలా సింపుల్గా ఉన్నా, పవర్ఫుల్గా ఉంది. ఇందులో ఎన్టీఆర్ డబుల్-బైసెప్స్ పోజ్లో వెనక నుంచి కనిపిస్తున్నారు. వీపు, చేతులు, భుజాలు... అన్నీ చాలా టైట్గా, కండలు తిరిగినట్టు స్పష్టంగా ఉన్నాయి.
కొన్నది కాదు... కష్టపడి సంపాదించింది
ఆయన లేత గ్రే రంగు ట్రైనింగ్ షార్ట్స్తో జిమ్లో నిలబడి ఉన్నారు. బ్యాక్గ్రౌండ్ కొద్దిగా బ్లర్గా ఉన్నా, జిమ్ పరికరాలు కనిపిస్తున్నాయి. 'కొన్నది కాదు. కష్టపడి సంపాదించింది' అని ఈ ఫోటోకు క్యాప్షన్ పెట్టారు.
ఏడు వారాల్లో 9.5 కిలోల రికార్డు..
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ట్రైనర్ కుమార్ మన్నవ చెప్పిన ప్రకారం, ఎన్టీఆర్ కేవలం ఏడు వారాల్లో 9.5 కిలోల కండరాలను తగ్గించుకున్నారు. కొవ్వు కాదు, కండరాలు! డెక్కన్ క్రానికల్ సమాచారం ప్రకారం, ఈ పాత్ర కోసం సన్నగా, చురుకైన బాడీ అవసరం. అందుకే భారీ కండలు పెంచే వర్కౌట్లు తగ్గించి, ఫంక్షనల్ ట్రైనింగ్, కార్డియో, మోస్తరు రెసిస్టెన్స్ ఎక్సర్సైజ్లపై దృష్టి పెట్టారు.
తారక్ కఠినమైన నియమలు..
ట్రైయినర్ మాట్లాడుతూ… ఆయన షెడ్యూల్ చాలా టైట్గా ఉండేది. రోజూ ఉదయాన్నే 45 నుంచి 90 నిమిషాల పాటు కఠినంగా శ్రమించేవారు. డైట్లో కూడా భారీ మార్పులు చేశారు. కండలు పెంచే హై-ప్రోటీన్ డైట్కు బదులుగా, లో-ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకున్నారు. ఇది ఆయన కండరాలను తగ్గించడంలో సహాయపడింది. వినడానికి సింపుల్గా ఉన్నా, ఏడు వారాల పాటు ఈ క్రమశిక్షణ పాటించడం చాలా కష్టం. ఆ కష్టానికి ఫలితమే ఈ ఫోటో.