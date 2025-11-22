- Home
సౌత్ సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ హారర్ కామెడీ సినిమా 'ది రాజా సాబ్' త్వరలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సందడి చేయబోతోంది. ఈ సినిమా కోసం ప్రభాస్ ఎంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నాడో తెలుసా? ప్రభాస్ తో పాటు 6 స్టార్స్ హీరోల పారితోషికం ?
ప్రభాస్ రెమ్యునరేషన్
ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన సినిమా 'ది రాజా సాబ్' . ఈ సినిమా పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్న క్రమంలో ప్రభాస్ ఈ సినిమా ఎంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నాడో తెలుసా? మీడియా కథనాల ప్రకారం, ఈ సినిమా కోసం ప్రభాస్కు నిర్మాతలు రూ.100 కోట్లు ఇచ్చినట్టు సమాచారం.
సంజయ్ దత్
'ది రాజా సాబ్' సినిమాలో సంజయ్ దత్ ప్రభాస్తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోనున్నారు. ఈ సినిమా కోసం సంజయ్ దత్కు ని5 నుంచి 6 కోట్లు ఇచ్చినట్టు సమాచారం. ఈ సినిమాలో సంజయ్ దత్ విలన్ గా నటించారు.
నిధి అగర్వాల్
'ది రాజా సాబ్' సినిమాలో ప్రభాస్ జోడీగా నటించింది నిధి అగర్వాల్. ఈసినిమాలో ఏంజల్ లుక్ లో మెరిసిపోబోతోంది. ఈసినిమా కోసం నిథి దాదాపు 1.2-1.5 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నట్టు సమాచారం.
మాళవిక మోహనన్
'ది రాజా సాబ్' సినిమాలో మాళవిక మోహనన్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఈ సినిమా కోసం ఆమె 2 కోట్ల వరకు రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది.
అనుపమ్ ఖేర్
ఈ సినిమాలో అనుపమ్ ఖేర్ కూడా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇందులో నటించినందుకు ఆయనకు రూ.1 కోటి పారితోషికం తీసుకున్నట్టు సమాచారం.
బ్రహ్మానందం
దక్షిణాది సినిమాల్లో స్టార్ కమెడియన్ గా వెలుగు వెలిగిన బ్రహ్మానందం.. రాజాసాబ్ లో సందడి చేయబోతున్నారు. బ్రహ్మానందం 'ది రాజా సాబ్' సినిమా కోసం 80 లక్షలు తీసుకుంటున్నట్టు సమాచారం.
యోగి బాబు
సౌత్ లో చాలా తక్కువ టైమ్ లో కమెడియన్ గా ఎదిగాడు యోగి బాబు. 'ది రాజా సాబ్' సినిమా లో కామెడీ తో మెరుపులు మెరిపించబోతున్నాడు. ఈ సినిమా కోసం యోగిబాబు 60 లక్షల వరకూ ఛార్జ్ చేసినట్టు సమాచారం.