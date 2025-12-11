- Home
Suriya: కంగువతో విమర్శలు, హ్యాట్రిక్ హిట్లు కొట్టేందుకు ప్లాన్.. సూర్య చేస్తున్న 3 సినిమాలు ఇవే
Suriya Movies: తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న సూర్యకు 2026 సంవత్సరం కొత్తగా ఉండబోతోంది. ఆ ఏడాది రాబోయే 3 సినిమాలు హ్యాట్రిక్ హిట్ ఇస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
కంగువ విమర్శలు
కంగువ, రెట్రో సినిమాలతో వరుసగా విమర్శలు ఎదుర్కొన్న సూర్య, ఇప్పుడు ప్రతి సినిమాను జాగ్రత్తగా ఎంచుకుంటున్నాడు. శివ దర్శకత్వంలో వచ్చిన కంగువ 2024 నవంబర్ 14న విడుదలై నెగెటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది.
రూ.350 కోట్ల బడ్జెట్ రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్
రూ.350 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన కంగువ సగం కూడా వసూలు చేయలేదు. రెట్రో కూడా ఫ్లాప్ అయింది. ఇప్పుడు సూర్య 3 సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'కరుప్పు' చివరి దశలో ఉంది.
కరుప్పు అప్డేట్
ఈ సినిమాలోని 'గాడ్ మోడ్' పాట లిరికల్ వీడియోకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఆధ్యాత్మిక, యాక్షన్ కథాంశంతో వస్తున్న ఈ సినిమాలో సూర్య ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నట్టు సమాచారం. త్రిష, యోగి బాబు నటిస్తున్నారు.
సూర్య 45 : కరుప్పు అప్డేట్
ఇది సూర్య 45వ సినిమా. ఎస్.ఆర్. ప్రభుకు చెందిన డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తోంది. యువ సంగీత దర్శకుడు సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఇతని పాటే ట్రెండింగ్లో ఉంది.
సూర్య 46 అప్డేట్
'కరుప్పు' షూటింగ్ చివరి దశలో ఉంది. 2026లో విడుదల కావచ్చు. అలాగే సూర్య 46, 47 సినిమాల్లో నటిస్తున్నాడు. సూర్య 46కి వెంకీ అట్లూరి దర్శకుడు. జీవీ ప్రకాష్ సంగీతం. ఈ సినిమా కూడా 2026లోనే రానుంది.
సూర్య 47 అప్డేట్
'కరుప్పు', 'సూర్య 46' తర్వాత 'సూర్య 47' సినిమా మొదలైంది. 'ఆవేశం' ఫేమ్ జిత్తు మాధవన్ దర్శకుడు. నజ్రియా నజీమ్ రీ-ఎంట్రీ ఇస్తోంది. ఈ సినిమాలో సూర్య పోలీస్ ఆఫీసర్గా కనిపించనున్నాడు.
ఒకేసారి 3 సినిమాలు, హ్యాట్రిక్ హిట్ కొట్టేందుకు ప్లాన్
ఇలా ఒకేసారి 3 సినిమాల్లో నటిస్తున్న సూర్యకు 2026 సంవత్సరం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. ఈ 3 సినిమాలతో హ్యాట్రిక్ హిట్ కొట్టి రికార్డు సృష్టిస్తాడని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.