రాజా సాబ్ వారం రోజుల కలెక్షన్స్, ప్రభాస్ సినిమా 7వ రోజు ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
ఈ సంక్రాంతికి, రెండు పెద్ద సినిమాలు — ప్రభాస్ ది రాజా సాబ్, చిరంజీవి, నయనతారల మన శంకర వరప్రసాద్ గారు బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ పడ్డాయి. 3 రోజుల తేడాతో విడుదలైన ఈ సినిమాల్లో, ప్రభాస్ సినిమా .. వారం రోజులకుగాను ఎంత కలెక్ట్ చేసిందంటే?
బాక్సాఫీస్ దగ్గర కష్టపడుతోన్న రాజాసాబ్..
ప్రభాస్ 'ది రాజా సాబ్' ఇప్పుడు బాక్సాఫీస్ వద్ద కష్టపడుతోంది. ఈ సినిమా 100 కోట్లకు పైగా భారీ వసూళ్లతో మొదలైంది, కానీ దాని కలెక్షన్లు త్వరలోనే 10 కోట్ల రూపాయల కంటే కిందకి పడిపోయాయి. విడుదలైన నాలుగో రోజు, సోమవారం, ఈ సినిమా 6.6 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించింది. ఆ తర్వాతి రోజుల్లో సినిమా కలెక్షన్లు మరింత తగ్గాయి.
సంక్రాంతి సెలవు ఉన్నప్పటికీ...
సాక్నిల్క్ ప్రకారం, మకర సంక్రాంతి సెలవు ఉన్నప్పటికీ, ప్రభాస్ 'ది రాజా సాబ్' బుధవారం 5.25 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే వసూలు చేసింది. విడుదలైన ఆరు రోజుల్లో దీని మొత్తం దేశీయ వసూళ్లు 125.12 కోట్ల రూపాయలు.
200 కోట్లకు చేరువలో రాజాసాబ్..
రాజాసాబ్ సినిమా ఇప్పుడు 200 కోట్ల రూపాయల మార్కును దాటడానికి కష్టపడుతోంది. సాక్నిల్క్ నివేదిక ప్రకారం, ఆరు రోజుల్లో థియేటర్లలో ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్త వ్యాపారం 182 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్కు చేరుకుంది.
అనుకున్నటార్గెట్ సాధిస్తుందా?
'ది రాజా సాబ్' 300 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్తో తీశారని సమాచారం. సినిమా తన బడ్జెట్ తిరిగి రాబట్టుకోవాలంటే ఇంకా ఎక్కువ కలెక్షన్లు సాధించాల్సి ఉంది. కానీ, ప్రస్తుత ట్రెండ్ చూస్తుంటే అది కష్టంగానే కనిపిస్తోంది.
గురువారం ఇంకా 4 కోట్లు సంపాదించిందా?
ది రాజా సాబ్ సినిమా గురువారం ఇంకా 4 కోట్ల రూపాయల మార్కును దాటలేదు. ట్రేడ్ ట్రాకర్ సాక్నిల్క్ ప్రకారం, ప్రభాస్ సినిమా 'ది రాజా సాబ్' గురువారం సాయంత్రం 6 గంటల వరకు సుమారు 3.7 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే సంపాదించింది.
300 కోట్ల బడ్జెట్ మూవీ..
నివేదికల ప్రకారం, 'ది రాజా సాబ్' బడ్జెట్ సుమారు 300 కోట్ల రూపాయలు. ఈ సినిమా వారంలో మొత్తం 125 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే, థియేటర్ల నుంచిో పెట్టిన బడ్జెట్ తిరిగి రావడం కష్టమే అనిపిస్తోంది. మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్, సంజయ్ దత్, బోమన్ ఇరానీ, ఇతరులు కూడా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.