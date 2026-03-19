పెళ్లి అనేది పర్సనల్ మ్యాటర్, అందుకే పబ్లిసిటీ జిమ్మిక్కులు చేయడం లేదు.. తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డ అనుష్క
అనుష్క శెట్టి పెళ్లి గురించి ఇటీవల వార్తలు వచ్చాయి. అనుష్క బెంగుళూరుకి చెందిన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకోబోతోంది అంటూ వార్తలు వచ్చాయి. ఈ వార్తలపై అనుష్క టీం తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చింది.
లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు
అనుష్క శెట్టి పాన్ ఇండియా వ్యాప్తంగా తిరుగులేని క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. అయితే ఇటీవల అనుష్క శెట్టి సినిమాల వేగం తగ్గించింది. అప్పుడప్పుడూ లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు మాత్రం చేస్తోంది. అయితే అనుష్క గురించి ఎప్పుడు ప్రస్తావన వచ్చినా ఆమె పెళ్లి గురించి కూడా నెటిజన్లు మాట్లాడుకుంటారు. ఆమె వయసు ప్రస్తుతం 44 ఏళ్ళు. దీనితో అనుష్క పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటుంది అని నెటిజన్లు ఆసక్తికరా ఎదురుచూస్తున్నారు.
అనుష్క వివాహం ?
ఈ క్రమంలో ఆమె పెళ్లి గురించి ఎలాంటి రూమర్ వచ్చినా క్షణాల్లో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇటీవల అనుష్క బెంగుళూరుకి చెందిన ఓ వ్యాపార వేత్తని వివాహం చేసుకోబోతోంది అంటూ వార్తలు వచ్చాయి. దీనితో అనుష్క వయసు కూడా ప్రస్తావనకు వచ్చింది. ఈ రూమర్స్ పై అనుష్క తీవ్రంగా మనస్తాపానికి గురైనట్లు సమాచారం.
రూమర్స్ ని ఖండిస్తూ
ఆ రూమర్స్ ని ఖండిస్తూ తాజాగా అనుష్క శెట్టి టీం క్లారిటీ ఇచ్చింది. వ్యక్తిగత గోప్యతని ఎవరూ భంగం కలిగించకూడదు. నిర్ధారించుకోకుండా పుకార్లు పుట్టిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అనుష్క వయసుని గుర్తు చేస్తూ అవమానకరమైన కథనాలు రాస్తున్నారు అంటూ ఆమె టీం మండిపడింది.
అనుష్క వయసు
ప్రతిసారి అనుష్క వయసు 44 ఏళ్ళు అని గుర్తు చేస్తూ కథనాలు రాయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది అని ఘాటుగా ప్రశ్నించారు. ప్రతిసారి ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఏజ్ షేమింగ్ చేయడం ఎంత వరకు కరెక్ట్ ? వయసు అంత పెద్ద విషయం అయితే హీరోల విషయంలో కూడా ఇలాగే ఎందుకు ప్రశ్నించరు అని అనుష్క టీం చురకలంటించింది.
పీఆర్ జిమ్ముక్కులు
అనుష్క ఎంతో కష్టపడి తన కెరీర్ ని నిర్మించుకుంది. ఎప్పుడూ పీఆర్ జిమ్ముక్కులు ప్రదర్శించలేదు. తన వ్యక్తిగత విషయాన్ని ప్రైవేట్ గానే ఉంచుకుంది. పబ్లిసిటీ కోసం పాకులాడలేదు. ఆమె నిర్ణయాన్ని గౌరవించాలి అని అనుష్క టీం పేర్కొంది.