- Home
- Entertainment
- The Paradise Teaser: దసరా మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందా? నాని ప్యారడైజ్ టీజర్ ఎలా ఉందంటే?
The Paradise Teaser: దసరా మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందా? నాని ప్యారడైజ్ టీజర్ ఎలా ఉందంటే?
The Paradise Teaser: 'దసరా' లాంటి బ్లాక్బస్టర్ హిట్ తర్వాత నాని, డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబోలో వస్తున్న కొత్త పాన్-ఇండియా సినిమా 'ది ప్యారడైజ్'. ఇందులో నాని 'జదాల్' అనే మాస్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా టీజర్ తాజాగా రిలీజైంది.
ది ప్యారడైజ్ టీజర్ రిలీజ్..
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో నేచురల్ స్టార్ నాని, డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో వస్తున్న పాన్-ఇండియా సినిమా 'ది ప్యారడైజ్'. ఈ మూవీ టీజర్ను మేకర్స్ తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. 'దసరా' లాంటి బ్లాక్బస్టర్ హిట్ తర్వాత నాని-శ్రీకాంత్ ఓదెల టీమ్ మళ్లీ ఈ సినిమా కోసం కలిసింది. శ్రీలక్ష్మి వెంకటేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఆగస్ట్ 6న ఈ సినిమా టీజర్ను అఫీషియల్ గా రిలీజ్ చేశారు.
పవర్ ఫుల్ మాస్ క్యారెక్టర్లో నాని..
ఈ సినిమాలో నాని జదాల్ అనే ఒక పవర్ ఫుల్ మాస్ క్యారెక్టర్లో కనిపించబోతున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన నాని లుక్కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. కొద్ది రోజుల క్రితం, ఈ సినిమాలో విలన్గా నటిస్తున్న బాలీవుడ్ యాక్టర్ రాఘవ్ జుయల్ క్యారెక్టర్ గ్లింప్స్ వీడియోను కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో రాఘవ్ 'విక్రమ్ మాలిక్' అనే నెగటివ్ రోల్లో నటిస్తున్నాడు. అంతకుముందు రిలీజైన 'ఆయా షేర్' అనే ఫస్ట్ సాంగ్ గ్లోబల్గా ట్రెండ్ అయ్యింది. ఈ పాటలో నాని వేసిన ఐకానిక్ హుక్ స్టెప్ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ అయింది. ఈ పాటకు అనిరుధ్ రవిచందర్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. 'జెర్సీ', 'గ్యాంగ్ లీడర్' తర్వాత నాని, అనిరుధ్ కాంబోలో వస్తున్న మూడో సినిమా ఇది.
8 భాషల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్..
నాని కెరీర్లోనే 'ది ప్యారడైజ్' అతిపెద్ద రిలీజ్గా రాబోతోందని సమాచారం. సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు, 'స్పార్క్ ఆఫ్ ప్యారడైజ్' పేరుతో వచ్చిన గ్లింప్స్ వీడియోకు సోషల్ మీడియాలో అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అభిమానులు, సినీ ప్రియులు ఈ సినిమా కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ నటుడు రాఘవ్ జుయల్తో పాటు సంపూర్ణేష్ బాబు, మోహన్ బాబు, సోనాలి కులకర్ణి, ఈశ్వరి రావు, రాజ రవీంద్ర, తనికెళ్ల భరణి, ఎం.ఎస్. చౌదరి, రామ్ జగన్ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ, బెంగాలీ, తమిళం, ఇంగ్లీష్, స్పానిష్తో కలిపి మొత్తం 8 భాషల్లో విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.