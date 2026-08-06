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- Varanasi Leak: సింహాంలా కదిలిన మహేష్ బాబు.. పూనకాలు తెప్పిస్తోన్న `వారణాసి` లీక్ వీడియో
Varanasi Leak: సింహాంలా కదిలిన మహేష్ బాబు.. పూనకాలు తెప్పిస్తోన్న `వారణాసి` లీక్ వీడియో
Varanasi Leak: మహేష్ బాబు, రాజమౌళి కాంబినేషన్తో రూపొందుతున్న `వారణాసి` సినిమా నుంచి మరో వీడియో లీక్ అయ్యింది. ఇందులో మహేష్ బాబుని చూస్తే పూనకాలు రావాల్సిందే.
అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న వారణాసి మూవీ
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో `వారణాసి` మూవీ రూపొందుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇండియన్ సినిమాలోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న చిత్రాల్లో ఇదొకటి. దీన్ని గ్లోబల్ ఫిల్మ్ గా తెరకెక్కిస్తున్నారు రాజమౌళి. ఇందులో ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ వంటి వారు నటిస్తున్నారు. ఈచిత్రం వచ్చే ఏడాది విడుదల కానుంది. ప్రపంచ సాహసికుడి కథ ప్రధానంగా సినిమా సాగుతుందని, అదే సమయంలో టైమ్ ట్రావెల్ అంశాలుంటాయని తెలుస్తోంది.
రామాయణం ఎపిసోడ్ హైలైట్గా వారణాసి
అందులో భాగంగానే రామాయణం ఎపిసోడ్ని చూపించబోతున్నారు. హనుమంతుడు లంక దహనం ఎపిసోడ్ హైలైట్గా ఉండబోతుందని తెలుస్తోంది. ఇందులో రుద్ర అనే పాత్రలో మహేష్ బాబు కనిపించబోతున్నారు. ఆయన ఏడు కాలాల్లోకి వెళ్లొస్తాడనే ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది. ఇవన్నీ సినిమాపై అంచనాలను పెంచాయి. అయితే సినిమా చిత్రీకరణ విషయంలో రాజమౌళి చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు. సెల్ ఫోన్లకు అనుమతి ఉండదు. అయినా కొన్నిసార్లు లీక్ అవుతుంటాయి. ఈ సినిమాకి సంబంధించిన షూటింగ్ ప్రారంభంలోనే ఓ సీన్ లీక్ అయ్యింది. అది సినిమాకి మైనస్ కంటే ప్లస్సే అయ్యింది.
వారణాసి సెట్లో మహేష్ లుక్ లీక్
మధ్యలో మరో సీన్ లీక్ అయ్యింది. చిత్ర బృందంలోని ఎవరో ఒకరు చాటుగా వీడియో తీశారు. అప్పట్లో రాజమౌళి టీమ్ అలర్ట్ అయి నష్టనివారణ చర్యలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు మళ్లీ లీక్ ల బెడద తప్పలేదు. తాజాగా మరో వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది. ఇందులో మహేష్ బాబు డీ గ్లామర్ లుక్లో, యాక్షన్ లుక్లో కనిపిస్తున్నారు. ఆయన నడక ఒక సింహలా ఉంది. యాక్షన్కి సంబంధించిన సన్నివేశాలు చిత్రీకరిస్తున్నట్టుగా ఈ వీడియో చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది. మహేష్ పై రక్తం మరకలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు ఆయన ఒక గుడిలోని నీటి కొలనుకోకి దిగే సీన్ ఉంది. ఆ పక్కనే శివలింగాలున్నాయి. నీటిలోకి దిగిన మహేష్ లుక్ సైతం గూస్ బంమ్స్ తెప్పిస్తుంది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. సినిమాకిది మైనస్ కావడం కంటే ప్లస్ అయ్యిందనే చెప్పాలి. ఇది నేషనల్ వైడ్గా ట్రెండ్ అవుతుంది.
ఏప్రిల్ 7న వారణాసి రిలీజ్
మొత్తంగా రాజమౌళి చాలా గట్టిగానే ప్లాన్ చేస్తున్నారని, రాజీపడటం లేదని అర్థమవుతుంది. అదే సమయంలో మహేష్ బాబు కూడా డూప్ లేకుండా స్వయంగా యాక్షన్ సీన్లలో పాల్గొంటున్నట్టు ఈ లీక్ అయిన సీన్లు చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది. ఈ ఏడాది చివరి వరకు చిత్రీకరణ పూర్తి చేసి వచ్చే ఏడాది సమ్మర్లో ఏప్రిల్ 7న ఈ మూవీని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.