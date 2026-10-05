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- Paradise 11 Days Collection: ప్యారడైజ్కి నష్టాలు తప్పవా?, 11వ రోజు షాకింగ్ కలెక్షన్లు, నానికి అసలు పరీక్ష స్టార్ట్
Paradise 11 Days Collection: ప్యారడైజ్కి నష్టాలు తప్పవా?, 11వ రోజు షాకింగ్ కలెక్షన్లు, నానికి అసలు పరీక్ష స్టార్ట్
నాని హీరోగా నటించిన `ది ప్యారడైజ్` మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద సత్తా చాటుతోంది. ఈ చిత్రం ఆదివారం నుంచి రియాలిటీలోకి వచ్చింది. మరి సండే కలెక్షన్లు ఎలా ఉన్నాయనేది చూస్తే.
బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ రాబట్టుకున్న నాని ప్యారడైజ్
నాని, కయాదు లోహర్ జంటగా శ్రీకాంత్ ఓడెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం `ది ప్యారడైజ్`. మోహన్ బాబు విలన్గా, సంపూర్ణేష్ బాబు, ఈశ్వరీ రావు, సోనాలి కులకర్ణి, విషిక, ప్రియదర్శి, సత్యరాజ్ వంటి వారు కీలక పాత్రలు పోషించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 24న విడుదలైంది. ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ పతాకంపై చెరుకూరి సుధాకర్ నిర్మించిన ఈ మూవీ మిక్స్ డ్ టాక్తో స్టార్ట్ అయ్యింది. అయినా కలెక్షన్లు మాత్రం అదిరిపోయాయి. నాని కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ ని రాబట్టుకుంది.
ప్యారడైజ్ మూవీకి నష్టాలు తప్పవా?
మొదటి వీకెండ్లోనే దుమ్మురేపే కలెక్షన్లని సాధించిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు బాక్సాఫీసు వద్ద స్ట్రగుల్ అవుతుంది. ఇంకా బ్రేక్ ఈవెన్ కాలేదు. నైజాంలో బ్రేక్ ఈవెన్ అయ్యింది. కానీ ఏపీలో మాత్రం బ్రేక్ ఈవెన్కి చాలా దూరంలో ఉంది. అక్కడ నష్టాలు తప్పేలా లేవని ట్రేడ్ పండితులు, పలువురు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు చెబుతున్నారు. ఏపీలో దాదాపు నలభై శాతం లాస్ ఉంటుందంటున్నారు. మరి ఇప్పటి వరకు ఈ చిత్రానికి ఎంత కలెక్షన్లు వచ్చాయి. ఈ ఆదివారం(11వ) రోజు ఎంత వచ్చాయనేది చూస్తే.
ప్యారడైజ్ మూవీ 11 రోజుల కలెక్షన్లు
ప్యారడైజ్ మూవీకి ఆదివారం డీసెంట్ వసూళ్లు వచ్చాయి. దీనికి ఇండియాలో రూ.2.40కోట్ల గ్రాస్ వచ్చింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.2.50కోట్లు రాబట్టింది. ఓవర్సీస్లో ఇప్పటి వరకు రూ.31కోట్లు వచ్చాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దీనికి రూ.166.80 కోట్ల కలెక్షన్లు రావడం విశేషం. ఇంకా దాదాపు రూ.33కోట్ల గ్రాస్ రావాలి. ఈ సోమవారంతో వచ్చే కలెక్షన్లని బట్టి ఈ మూవీ భవిష్యత్ ఆధారపడి ఉంటుంది.
సోమవారం నుంచి నానికి అసలు పరీక్ష
ఇదిలా ఉంటే శనివారం వరకు పెరిగిన టికెట్ రేట్లతో సినిమా రన్ అయ్యింది. దీంతో మంచి వసూళ్లు వచ్చాయి. ఆదివారంతో రెగ్యూలర్ టికెట్ రేట్లతో రన్ అవుతుంది. అందుకే ఆదివారం అయినా కూడా ఈ చిత్రానికి చాలా తక్కువ కలెక్షన్లు వచ్చాయి. గత వారం విడుదలైన మూవీస్లో ఒక్కటి కూడా బాగా లేకపోయినా, వీకెండ్ కావడంతో ఆడియెన్స్ ఇలాంటి పెద్ద సినిమాలకు ప్రయారిటీ ఇచ్చినా కూడా ఈ మూవీకి ఈ స్థాయిలో కలెక్షన్లు వచ్చాయంటే సినిమా ఇక చివరి దశకు చేరుకుందని చెప్పొచ్చు. ఇక సోమవారం ఈ వసూళ్లు మరింతగా పడిపోయే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది. ఏదేమైనా నానికి అసలు పరీక్ష ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ కాబోతుందని చెప్పొచ్చు. అయితే మిశ్రమ స్పందనతోనూ, ఏపీలో పెద్దగా ఆదరణ లేకపోయినా కూడా ఈ స్థాయి కలెక్షన్లు రావడం గొప్ప విషయంగానూ చెప్పొచ్చు.