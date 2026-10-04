Nani: ఇక జీవితంలో బిగ్ బాస్ జోలికి వెళ్లను..నాని సంచలన కామెంట్స్, కారణం ఏంటంటే?
Nani: ప్యారడైజ్ సినిమాతో అభిమానులను పలకరించాడు నేచురల్ స్టార్ నాని. డిఫరెంట్ సినిమాలతో ఆడియన్స్ ను అలరిస్తన్న ఈ హీరో.. గతంలో బిగ్ బాస్ హోస్ట్ గా సందడి చేశాడు. కానీ మరోసారి జీవితంలో బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్లనంటూ.. సంచలన కామెంట్స్ చేశాడు. కారణం ఏంటి?
అత్యధిక టిఆర్పి సాధించే రియాలిటీ షో..
తెలుగు బుల్లితెరపై అత్యధిక టిఆర్పి సాధించే రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్. ఈ షో అంటే ఇష్టపడనివారంటూ ఉండరు. ప్రతి సీజన్ ప్రారంభంలోనూ, వీకెండ్ ఎపిసోడ్లలోనూ ఈ షో ఏదో ఒక వివాదంతో లేదా రసవత్తరమైన సన్నివేశాలతో వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్ నాచురల్ స్టార్ నాని బిగ్ బాస్ షో గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలోనూ, సినీ వర్గాల్లోనూ తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
బిగ్ బాస్ సీజన్ 2 హోస్ట్గా నాని ప్రయాణం
తెలుగు బిగ్ బాస్ మొదటి సీజన్ను యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ విజయవంతంగా నడిపించగా, సీజన్ 2కు హోస్ట్గా నాచురల్ స్టార్ నాని వ్యవహరించారు. నాచురల్ స్టార్గా తనకున్న ఇమేజ్, హుందాతనంతో.. కామన్ మ్యాన్ తరహా వ్యవహార శైలితో సీజన్ 2లో కంటెస్టెంట్లకు మార్గదర్శనం చేస్తూ షోను రక్తికట్టించారు.
ఆ సీజన్లో నాని హోస్టింగ్, ఆయన టైమింగ్ మరియు హౌస్మేట్స్కు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్కు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. కానీ ఈ సీజన్ లో నాని చాలా విమర్శలను కూడా ఫేస్ చేశాడు. ఆ సీజన్ లో కౌశల్ ఫ్యాన్స్.. ఆర్మీగా తయారయ్యి.. నానిపై సోషల్ మీడియాలో గట్టిగా ట్రోల్ చేశారు.
హోస్టింగ్లోని సవాళ్లు - ట్రోలింగ్
బిగ్ బాస్ వంటి పెద్ద రియాలిటీ షోకు హోస్టింగ్ చేయడం అనేది సాధారణ విషయం కాదు. ఒకవైపు షో ఫార్మాట్, మరోవైపు కంటెస్టెంట్ల అభిమానుల అభిప్రాయాలను బ్యాలెన్స్ చేయడం పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది. సీజన్ 2 సమయంలో నాని కొందరు కంటెస్టెంట్లకు అనుకూలంగా, కొందరికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో తీవ్రస్థాయిలో ట్రోలింగ్ జరిగింది.
ఒక నటుడిగా తన సినిమాలకు లభించే ఆదరణ వేరు అని, కానీ ఒక రియాలిటీ షో హోస్ట్గా అందరినీ సంతృప్తి పరచడం అసాధ్యమని నాని ఆ సమయంలోనే గ్రహించారు. ఈ తీవ్రమైన ఒత్తిడి, ట్రోలింగ్ కాన్సెప్ట్ కారణాల వల్లనే తాను మళ్లీ బిగ్ బాస్ హోస్టింగ్కు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
నాని లేటెస్ట్ కామెంట్స్
తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూ లో బిగ్ బాస్ షో గురించి ప్రస్తావన రాగా, నాని స్పందిస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. బిగ్ బాస్ అనేది ఒక ప్రత్యేకానుభవమని, అయితే ఒక నటుడిగా తనకు సినిమాలపైనే పూర్తి దృష్టి పెట్టడం ఇష్టమని స్పష్టం చేశారు. రియాలిటీ షోలు ఇచ్చే పాపులారిటీ కంటే, తన నటన ద్వారా ప్రేక్షకులను అలరించడమే తనకు ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు. హోస్టింగ్ అనుభవం తనకు ఎన్నో విషయాలను నేర్పించిందని, కానీ మళ్లీ అలాంటి ఫార్మాట్లో కనిపించడం కష్టమేనని పరోక్షంగా వెల్లడించారు.
నాని చేసిన ఈ కామెంట్స్ పై నెటిజన్లు, బిగ్ బాస్ అభిమానులు విభిన్న రీతిలో స్పందిస్తున్నారు. "నాని సీజన్ 2ను చాలా హోమ్లీగా, నేచురల్గా నడిపించారు" అని కొందరు గుర్తు చేసుకుంటుంటే, మరికొందరు ఆయన సినిమాల వైపు ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపించడమే సరైన నిర్ణయమని మద్దతు తెలుపుతున్నారు. ఏది ఏమైనా, నాచురల్ స్టార్ నాని బిగ్ బాస్ షోపై చేసిన ఈ కామెంట్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.