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- Paradise Collection: పెరిగిన ప్యారడైజ్ కలెక్షన్స్, నాని సినిమా 4వ రోజు ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
Paradise Collection: పెరిగిన ప్యారడైజ్ కలెక్షన్స్, నాని సినిమా 4వ రోజు ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
Paradise Collection: నాని హీరోగా నటించిన 'ది ప్యారడైజ్' బాక్సాఫీస్ దగ్గర తన జోరు కొనసాగిస్తోంది. ఆదివారం (4వ రోజు) ఈ సినిమా ఇండియాలో రూ.15.70 కోట్ల నెట్ వసూలు చేసింది. దీంతో ఈ యాక్షన్ డ్రామా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంత కలెక్ట్ చేసిందంటే?
ఆదివారం ప్యారడైజ్ వసూళ్లు..
నాని, కాయదు లోహర్ జంటగా నటించిన 'ది ప్యారడైజ్' మొదటి ఆదివారం కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర నిలకడగా రాణించింది. సాక్నిల్క్ డేటా ప్రకారం, 4వ రోజు ఈ సినిమా ఇండియాలో రూ.15.70 కోట్ల నెట్ వసూలు చేసింది.
ఆదివారం నాడు 6,764 షోలు ప్రదర్శించగా, 35.7% ఆక్యుపెన్సీ నమోదైంది. శనివారం వచ్చిన రూ.15.25 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది కొంచెం మెరుగైన వసూళ్లు.
నాని సినిమా వసూళ్లలో పెరుగుదల
శనివారం రూ.15.25 కోట్లు రాగా, ఆదివారం అది రూ.15.70 కోట్లకు చేరింది. అంటే ఇండియా నెట్ కలెక్షన్లలో 3% పెరుగుదల కనిపించింది. ఆక్యుపెన్సీ కూడా శనివారం 33.4% నుంచి ఆదివారం 35.7%కి పెరిగింది.
ఈ పెరుగుదల మరీ భారీగా లేకపోయినా, ప్రేక్షకుల్లో మిశ్రమ స్పందన వచ్చినా కూడా ఓపెనింగ్ వీకెండ్లో 'ది ప్యారడైజ్' నిలకడగా వసూళ్లు రాబట్టింది.
ఇండియాలో గ్రాస్ ఎంతంటే?
4వ రోజు వసూళ్లతో కలుపుకుంటే, 'ది ప్యారడైజ్' ఇండియాలో రూ.109 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ సాధించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే ఈ నాని యాక్షన్ డ్రామా రూ.138.25 కోట్లు రాబట్టి బాక్సాఫీస్ దగ్గర స్ట్రాంగ్గా నిలబడింది.
ఓపెనింగ్ వీకెండ్ తర్వాత వచ్చే వర్కింగ్ డేస్లో ఈ సినిమా ఏ మేరకు వసూళ్లు రాబడుతుందనే దానిపైనే దీని అసలు సక్సెస్ ఆధారపడి ఉంటుంది.