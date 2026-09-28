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- Srinidhi Shetty: తన వయసు కంటే పెద్ద పాత్రలో కేజీఎఫ్ హీరోయిన్.. ఆదర్శ కుటుంబం లో శ్రీనిధి శెట్టి పాత్ర ఏంటో తెలుసా?
Srinidhi Shetty: తన వయసు కంటే పెద్ద పాత్రలో కేజీఎఫ్ హీరోయిన్.. ఆదర్శ కుటుంబం లో శ్రీనిధి శెట్టి పాత్ర ఏంటో తెలుసా?
Srinidhi Shetty: కన్నడ బ్యూటీ శ్రీనిధి శెట్టి ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా 'ఆదర్శ కుటుంబం' పైనే ఆశలు పెట్టుకుంది. వెంకటేష్ సరసన నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో శ్రీనిధి తన నిజమైన వయసు కంటే పెద్ద వయసున్న మహిళ పాత్రలో కనిపించబోతోంది.
ఆశించిన స్థాయిలో రాని అవకాశాలు
కన్నడతో పాటు తెలుగులోనూ తనకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది శ్రీనిధి శెట్టి. 'కేజీఎఫ్' సినిమాతో ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ భామ.. మొదటి సినిమాతోనే భారీ సక్సెస్ అందుకుంది. కానీ, ఆ తర్వాత ఆమె టాలెంట్కు తగ్గ అవకాశాలు మాత్రం రాలేదనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
'కేజీఎఫ్' తర్వాత పెరిగిన అంచనాలు!
శ్రీనిధి శెట్టి మొదటి సినిమా 'కేజీఎఫ్' బాక్సాఫీస్ దగ్గర భారీ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. యష్ సరసన హీరోయిన్గా మెరిసిన శ్రీనిధి దేశవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. దీంతో 'కేజీఎఫ్' తర్వాత ఆమె కెరీర్ జెట్ స్పీడ్తో దూసుకుపోతుందని అంతా అనుకున్నారు. కానీ, ఆ తర్వాత వచ్చిన కొన్ని సినిమాలు ఆమెకు ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ ఇవ్వలేదు.
'ఆదర్శ కుటుంబం' పైనే ఫోకస్!
ప్రస్తుతం శ్రీనిధి శెట్టి చేతిలో ఉన్న క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ తెలుగు సినిమా 'ఆదర్శ కుటుంబం'. ఈ సినిమాతో మరోసారి భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవాలని ఆమె చూస్తోంది. ఇందులో విశేషం ఏంటంటే.. ఈ సినిమాలో ఆమె సీనియర్ హీరో వెంకటేష్తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటోంది.
శ్రీనిధికి దక్కిన పాత్ర ఏంటి?
'ఆదర్శ కుటుంబం' అనేది ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. ఇందులో శ్రీనిధి శెట్టి తన నిజమైన వయసు కంటే పెద్ద వయసున్న మహిళ పాత్రలో నటిస్తుండటం విశేషం. ఈ డిఫరెంట్ షేడ్ ఉన్న క్యారెక్టర్లో ఆమె ఎలా కనిపించబోతోందనే ఆసక్తి అందరిలోనూ మొదలైంది.
త్రివిక్రమ్ డైరెక్షన్.. రిలీజ్ ఎప్పుడు?
'ఆదర్శ కుటుంబం' సినిమాకు స్టార్ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. వెంకటేష్ లీడ్ రోల్ చేస్తున్న ఈ ఫ్యామిలీ మూవీ అక్టోబర్ 9న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. 'కేజీఎఫ్' తర్వాత ఓ పెద్ద హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న శ్రీనిధి శెట్టికి.. ఈ 'ఆదర్శ కుటుంబం' ఎలాంటి టర్నింగ్ పాయింట్ ఇస్తుందో చూడాలి.