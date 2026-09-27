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- Thriller Movies: ఒళ్లు గగుర్పొడిచే 5 థ్రిల్లర్ సినిమాలు.. క్లైమాక్స్ వరకు సస్పెన్స్ గ్యారెంటీ, ఎక్కడ చూడాలంటే?
Thriller Movies: ఒళ్లు గగుర్పొడిచే 5 థ్రిల్లర్ సినిమాలు.. క్లైమాక్స్ వరకు సస్పెన్స్ గ్యారెంటీ, ఎక్కడ చూడాలంటే?
Thriller Movies: పెద్దగా పాపులర్ కాని 5 అద్భుతమైన థ్రిల్లర్ సినిమాలు ఇవి. మర్డర్ మిస్టరీ, కిడ్నాప్, సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్, సీరియల్ కిల్లర్, హారర్.. ఇలా ప్రతి సినిమా మీకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. క్లైమాక్స్ వరకు సస్పెన్స్ గ్యారెంటీ, ఎక్కడ చూడాలంటే?
రొటీన్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు కాదు... ఈ 5 సినిమాలు చూశారా!
థ్రిల్లర్ సినిమాలు అనగానే రాక్షసన్, దృశ్యం, అంధాధున్ లాంటి పాపులర్ సినిమాలే మనకు గుర్తొస్తాయి. కానీ, ఆ లిస్ట్ దాటితే చివరి వరకు సస్పెన్స్ మెయింటైన్ చేసే అద్భుతమైన థ్రిల్లర్ సినిమాలు చాలానే ఉన్నాయి.
ఈ 5 సినిమాలు ఒకేలా ఉండవు. ఒక దాంట్లో మర్డర్ మిస్టరీ ఉంటే, ఇంకో దాంట్లో కిడ్నాప్ డ్రామా ఉంటుంది. మరొకటి సైకలాజికల్ పజిల్ అయితే, ఇంకోటి రియల్ లైఫ్ సీరియల్ కిల్లర్ స్టోరీ. ఇంకో సినిమా ఇంట్లో జరిగే హారర్ మిస్టరీ.
అందుకే రొటీన్ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు భిన్నంగా, కాస్త వెరైటీగా ఏదైనా చూడాలనుకుంటే ఈ 5 సినిమాలను మీరు కచ్చితంగా ట్రై చేయొచ్చు.
Manorama Six Feet Under: చిన్న ఎంక్వైరీ.. పెద్ద మిస్టరీగా మారుతుంది!
సంవత్సరం: 2007 | భాష: హిందీ
రాజస్థాన్లోని ఓ చిన్న ఊర్లో ఉండే ప్రభుత్వ ఇంజనీర్ సత్యవీర్, తనను తాను ఓ డిటెక్టివ్ నవలల రచయితగా ఊహించుకుంటాడు. ఒకరోజు ఓ మహిళ అతని దగ్గరికి వచ్చి, తన భర్త సీక్రెట్ పనుల గురించి ఆరా తీయమని అడుగుతుంది.
మొదట్లో ఇది చాలా సాధారణ ఎంక్వైరీలాగే అనిపిస్తుంది. కానీ విచారణ ముందుకు వెళ్లేకొద్దీ.. హత్య, మోసం, డబ్బు, రాజకీయం లాంటి ఎన్నో విషయాలు బయటపడతాయి. ఎంక్వైరీ చేస్తున్న సత్యవీర్ ప్రాణాలకే ముప్పు వస్తుంది.
ఈ సినిమా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే.. ప్రతి ఆధారం దొరికిన తర్వాత "ఇక నిజం తెలిసిపోయింది" అనుకునేలోపే కథ మరో మలుపు తిరుగుతుంది. క్రైమ్, నియో-నోయిర్, మిస్టరీ ఇష్టపడే వాళ్లకు ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
Vettah: ఎవరు నిజం చెబుతున్నారనేదే అసలు మిస్టరీ!
సంవత్సరం: 2016 | భాష: మలయాళం
ఓ మహిళా పోలీస్ ఆఫీసర్, తన తోటి అధికారితో కలిసి ఓ కేసును దర్యాప్తు చేస్తుంది. ఆ క్రైమ్తో సంబంధం ఉన్న ఓ వ్యక్తి వాళ్లకు దొరుకుతాడు. కానీ విచారణ జరిగేకొద్దీ.. అసలు నేరం ఎలా జరిగిందనే దానికంటే, వాళ్లు చెబుతున్నది నిజమా కాదా అనేదే పెద్ద ప్రశ్నగా మారుతుంది.
వేట్టా (Vettah) ఒక సైకలాజికల్ క్రైమ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్. కుంచాకో బోబన్, ఇంద్రజిత్ సుకుమారన్, మంజు వారియర్ నటించిన ఈ సినిమా 2016లో రిలీజ్ అయింది. ఇందులో "కిల్లర్ ఎవరు?" అనేది మాత్రమే సస్పెన్స్ కాదు.
"మనం చూస్తున్నది నిజమేనా? అసలు కథ మనకు అర్థమైందా?" అనే ప్రశ్న సినిమా చూస్తున్నంత సేపు మనల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటుంది.
Aithe: కిడ్నాప్ ప్లాన్.. కానీ సీన్ మొత్తం రివర్స్!
సంవత్సరం: 2003 | భాష: తెలుగు
ఈ సినిమా బేసిక్ స్టోరీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ముంబైకి చెందిన ఓ పవర్ఫుల్ గ్యాంగ్స్టర్ ఇండియా నుంచి పారిపోవాలని ప్లాన్ చేస్తాడు. అందుకోసం ఎలాంటి క్రైమ్ రికార్డ్ లేని నలుగురు కుర్రాళ్లను వాడుకుని విమానాన్ని హైజాక్ చేయాలనుకుంటాడు. కానీ ఇక్కడే కథ ఊహించని మలుపు తిరుగుతుంది.
మనం మొదట్లో ఒకటి అనుకుంటే, అక్కడ జరిగేది మరొకటి. ఎవరు ఎవరిని మోసం చేస్తున్నారు? ఎవరి ప్లాన్ వర్కవుట్ అవుతుంది? అనే ప్రశ్నలకు సినిమా మెల్లమెల్లగా సమాధానాలు చెబుతుంది.
2003లో వచ్చిన 'ఐతే' కేవలం హిట్ సినిమా మాత్రమే కాదు, ఆ ఏడాదికి గానూ ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా జాతీయ అవార్డును కూడా గెలుచుకుంది. ఎప్పుడో వచ్చిన సినిమా అయినా.. కిడ్నాప్, మోసం, ఊహించని ట్విస్టులతో సాగే ఈ స్క్రీన్ప్లే ఇప్పటికీ చాలా ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది.
The Stoneman Murders: రియల్ లైఫ్ స్టోరీ ఆధారంగా వచ్చిన క్రైమ్ మిస్టరీ!
సంవత్సరం: 2009 | భాష: హిందీ
1980ల నాటి ముంబై. రోడ్డు పక్కన పడుకునే అనాథలు వరుసగా హత్యకు గురవుతుంటారు. వాళ్ల తలల మీద బరువైన రాయితో కొట్టి చంపినట్లు పోలీసుల విచారణలో తెలుస్తుంది.
ఈ మిస్టరీ కిల్లర్కు మీడియా "స్టోన్మ్యాన్" అని పేరు పెడుతుంది. సస్పెండ్ అయిన పోలీస్ ఆఫీసర్ సంజయ్ షెలార్, ఈ కేసును తనంతట తానే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం మొదలుపెడతాడు. కానీ విచారణ సీరియస్ అయ్యేకొద్దీ, కిల్లర్ను వెతుకుతున్న అతని మీదే అందరికీ అనుమానం వస్తుంది.
1980ల్లో ముంబై, కోల్కతాలో నిజంగా జరిగిన స్టోన్మ్యాన్ హత్యల ఆధారంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. రియల్ లైఫ్లో ఆ కిల్లర్ ఎవరనేది ఇప్పటికీ ఓ మిస్టరీనే. అందుకే సినిమా చూస్తున్నప్పుడు "అసలు ఆ స్టోన్మ్యాన్ ఎవరు?" అనే ప్రశ్న మనల్ని వెంటాడుతుంది. చివరి వరకు ఆ సస్పెన్స్ను మెయింటైన్ చేయడమే ఈ సినిమా బలం.
13B: టీవీలో వచ్చే కథ.. ఇంట్లో నిజంగా జరిగితే?
సంవత్సరం: 2009 | భాష: హిందీ / తమిళం
ఓ కుటుంబం కొత్తగా ఓ అపార్ట్మెంట్లోకి మారుతుంది. అక్కడ వాళ్లకు ఓ వింత అనుభవం ఎదురవుతుంది. ఆ ఫ్యామిలీ టీవీలో ఓ సీరియల్ చూడటం మొదలుపెడుతుంది. అందులో కనిపించే కుటుంబం అచ్చం వీళ్ల ఫ్యామిలీ లాగే ఉంటుంది.
మొదట్లో అదంతా కాకతాళీయం అనుకుంటారు. కానీ టీవీ సీరియల్లో జరిగే సంఘటనలు, వాళ్ల నిజ జీవితంలోనూ అలాగే జరగడం మొదలవుతుంది. మంచి సంఘటనలు కాస్తా భయంకరంగా మారడంతో, ఆ సీరియల్ వెనక ఉన్న మిస్టరీని హీరో ఛేదించడం మొదలుపెడతాడు.
ఇందులో థ్రిల్లర్ మాత్రమే కాదు.. హారర్, సైకలాజికల్ మిస్టరీ కూడా మిక్స్ అయి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా "రేపు జరగబోయేది ఈరోజే మీ టీవీలో కనిపిస్తే?" అనే బేసిక్ పాయింట్ సినిమాను ఆసక్తికరంగా మారుస్తుంది.
ఈ 5 సినిమాల్లో…
మనోరమ సిక్స్ ఫీట్ అండర్ — నియో-నోయిర్ మిస్టరీ
వేట్టా — సైకలాజికల్ క్రైమ్
ఐతే — కిడ్నాప్, మోసం
ది స్టోన్మ్యాన్ మర్డర్స్ — సీరియల్ కిల్లర్ మిస్టరీ
13B — హారర్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్
ఇప్పటికే చాలాసార్లు చూసిన పాపులర్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను పక్కనపెట్టి, కొత్తగా ఏదైనా చూడాలనుకుంటే ఈ లిస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి.