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- DDLJ: 30 ఏళ్లుగా ఒకే ఒక్క థియేటర్లో నడుస్తున్న సినిమా, 4 కోట్ల బడ్జెట్ పెడితే 100 కోట్లు కలెక్ట్ చేసిన మూవీ ఏదో తెలుసా?
DDLJ: 30 ఏళ్లుగా ఒకే ఒక్క థియేటర్లో నడుస్తున్న సినిమా, 4 కోట్ల బడ్జెట్ పెడితే 100 కోట్లు కలెక్ట్ చేసిన మూవీ ఏదో తెలుసా?
DDLJ: 30 ఏళ్లుగా థియేటర్ లో రన్ అవుతున్న సినిమా గురించి మీకు తెలుసా? మూడు దశాబ్దాల క్రితం చాలా తక్కువ బడ్జెట్ తో రూపొంది బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలనం సృష్టించిందీ మూవీ. ఇంతకీ ఏంటా సినిమా?
3 దశాబ్దాలుగా ప్రదర్శించబడుతున్న సినిమా..
ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ హిస్టరీలో కొన్ని చిత్రాలు కేవలం బాక్సాఫీస్ విజయాన్ని మాత్రమే కాకుండా, తరాలు మారినా ప్రేక్షకుల మనస్సుల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకుంటాయి. అటువంటి అరుదైన, ఐకానిక్ చిత్రాలలో బాలీవుడ్ క్లాసిక్ 'దిల్వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే' మొదటి వరుసలో నిలుస్తుంది. 1995లో విడుదలైన ఈ సినిమా, మూడు దశాబ్దాలు పూర్తయినా నేటికీ థియేటర్లో ప్రదర్శించబడుతుండటం సినీ ప్రపంచంలో ఒక అద్భుతం.
తక్కువ బడ్జెట్ సంచలన వసూళ్లు..
ఆదిత్య చోప్రా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో 'కింగ్ ఖాన్' షారూఖ్ ఖాన్ - కాజోల్ జంటగా నటించారు. ఆ రోజుల్లో కేవలం రూ. 4 కోట్ల స్వల్ప బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ సినిమా, విడుదలయ్యాక ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి ఆనాటి బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఇప్పటికీ ప్రేమికుల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకుంది మూవీ.
మరాఠా మందిర్లో ఆల్-టైమ్ రికార్డు
ఈ సినిమా సాధించిన అత్యంత అసాధారణ ఘనత ఏమిటంటే— ముంబైలోని ప్రఖ్యాత 'మరాఠా మందిర్' థియేటర్లో ఇది నిరంతరం ప్రదర్శించబడుతుండటం. ప్రతీరోజూ ఉదయం 11:30 గంటలకు ఈ సినిమా షో క్రమం తప్పకుండా ప్రదర్శించబడుతుంది. భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే ఒకే థియేటర్లో ఇన్ని దశాబ్దాల పాటు ఒకే చిత్రం ఆగకుండా ఆడడం ఒక అరుదైన ప్రపంచ రికార్డు.
తక్కువ టికెట్ ధరలు - అభిమానుల ప్రేమాభిమానాలు
మరాఠా మందిర్లో ఇప్పటికీ సామాన్య ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోనే టికెట్ ధరలను ఉంచడం విశేషం. ప్రస్తుతం అక్కడ బాల్కనీ టికెట్ ధర సుమారు ₹50 గాను, జనరల్ సీట్ టికెట్ ధర ₹30 గా నడుస్తుంది. ఇది సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులో ఉండే రేటు. 2015వ సంవత్సరంలో ఈ సినిమా ప్రదర్శనను నిలిపివేయాలని థియేటర్ యాజమాన్యం భావించినప్పటికీ, ఆ వార్త తెలిసిన వెంటనే ప్రేక్షకులు, అభిమానుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో ప్రదర్శనను అలాగే కొనసాగించారు. ప్రేమ, కుటుంబ విలువల కలబోతగా వచ్చిన 'DDLJ' మూవీ.. ముంబై వచ్చే పర్యాటకులకు కూడా ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారి ఇప్పటికీ భారతీయ సినీ వైభవానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది.