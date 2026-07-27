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- Chiranjeevi: ఆ హీరో కోసం తమ్ముడి సినిమానే పక్కన పెట్టిన చిరు, దెబ్బకు ఫ్లాప్ కావాల్సిన మూవీ బిగ్గెస్ట్ హిట్
Chiranjeevi: ఆ హీరో కోసం తమ్ముడి సినిమానే పక్కన పెట్టిన చిరు, దెబ్బకు ఫ్లాప్ కావాల్సిన మూవీ బిగ్గెస్ట్ హిట్
ఓ క్రేజీ హీరో కోసం చిరంజీవి తన తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాని కూడా పక్కన పెట్టేశారు. చిరంజీవి ఇచ్చిన హెల్పింగ్ హ్యాండ్ తో ఆ చిత్రం బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది. ఇంతకీ ఆ హీరో ఎవరు ? ఆ సినిమా ఏంటి ? అనేది ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Chiranjeevi
డైలాగ్ కింగ్ సాయి కుమార్ తన అద్భుతమైన వాయిస్, పవర్ ఫుల్ డైలాగ్ డెలివరీతో పాపులర్ అయ్యారు. ఎన్నో సినిమాల్లో హీరోగా విలన్ గా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా సాయి కుమార్ నటించారు. సాయి కుమార్ నేను తన 66వ జన్మదిన వేడుకలు సెలెబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా సాయి కుమార్ కెరీర్ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఓ ఇంటర్వ్యూలో సాయి కుమార్ తన కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ అయిన పోలీస్ స్టోరీ మూవీ గురించి, మెగాస్టార్ చిరంజీవితో తనకున్న అనుబంధం గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సాయి కుమార్ కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ హిట్
1996లో సాయి కుమార్ నటించిన పోలీస్ స్టోరీ చిత్రం ఆయన కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్. ఆ మూవీలో సాయి కుమార్ పోలీస్ గెటప్, పవర్ ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్, డైలాగులు హైలైట్ గా నిలిచాయి. ఈ చిత్రం కన్నడలో అఖండ విజయం సాధించింది. తెలుగులో కూడా రిలీజ్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు. కానీ సినిమాపై ఎలాంటి బజ్ లేదు.
అంతా ఫ్లాప్ అన్నారు
ఎందుకంటే పోలీస్ స్టోరీ మూవీ అనేది సీరియస్ గా సాగే కథ. అందులో కామెడీ కానీ, పాటలు కానీ ఉండవు. దీనితో బయ్యర్లు అంతా ఇక్కడా ఈ సినిమా ఆడదు. మన ఆడియన్స్ కి ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి అని చేతులెత్తేశారట. చాలా తక్కువ ధరకు ఈ చిత్రాన్ని కొనుక్కున్నారు. సినిమాపై ఎలాగైనా బజ్ పెంచాలి అని సాయికుమార్ భావించారు.
చిరంజీవిని సాయం అడిగిన సాయి కుమార్
దీనితో మెగాస్టార్ చిరంజీవిని సాయి కుమార్ హెల్ప్ అడిగారు. చిరంజీవిని సాయి కుమార్ ప్రేమగా అన్నయ్య అని పిలుస్తారు. ఇద్దరి మధ్య మంచి అనుబంధం ఉంది. దీనితో సాయి కుమార్ తన మూవీ గురించి పాజిటివ్ గా మీడియాతో మాట్లాడమని చిరంజీవిని కోరారు. అయితే చిరంజీవి ఒప్పుకోలేదు. నేను సినిమా బావుందని చెబితే నన్ను నమ్మి ఆడియన్స్ థియేటర్ కి వెళతారు. అక్కడ వాళ్ళు డిసప్పాయింట్ అయితే బాగోదు అని అన్నారు.
తమ్ముడి సినిమాని కూడా పక్కన పెట్టిన చిరు
పవన్ కళ్యాణ్ అక్కడ అమ్మాయి ఇక్కడ అబ్బాయి మూవీ కూడా అదే టైంలో రిలీజ్ అవుతోంది. ఆ మూవీ గురించి కూడా మాట్లాడమని అడిగారు. నేను వద్దని చెప్పా అని చిరంజీవి గారు అన్నారు. దీనితో నేను ఒక్క మాట చెప్పా. సరే అన్నయ్యా.. అయితే మీరు ముందుగా సినిమా చూడండి. నచ్చితే మీడియాతో మాట్లాడండి. నచ్చకపోతే సైలెంట్ గా ఉండండి అని కోరా. అప్పుడు ఆయన సినిమా చూశారు. ఆయనకి విపరీతంగా నచ్చేసింది. మరుసటి రోజు మీడియాతో మాట్లాడారు. ఒక్కసారిగా సినిమాపై బజ్ అమాంతం పెరిగిపోయింది. చిరంజీవికి నచ్చిన సినిమా అని తెగ పబ్లిసిటీ వచ్చింది. 30 లక్షల బడ్జెట్ తో తీసిన పోలీస్ స్టోరీ చిత్రం ఏకంగా 7 కోట్ల వరకు కలెక్షన్స్ రాబట్టింది అని సాయి కుమార్ తెలిపారు.