- Home
- Entertainment
Rajinikanth వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన క్షణం... సూపర్ స్టార్ కన్నీళ్ల వెనుక కథ ఏంటో తెలుసా?
ప్రపంచం మెచ్చిన నటుడు సూపర్ స్టార్' రజినీకాంత్ వెనుక ఓ సాధారణ ఎమోషనల్ పర్సన్ కూడా ఉన్నాడు. రజినీకాంత్ ని నటుడిగా తీర్చిదిద్దింది కె. బాలచందర్. తన గురువును కౌగిలించుకుని రజినీ వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన ఘటన గురించి మీకు తెలుసా? కారణం ఏంటంటే?
కండక్టర్ నుంచి సూపర్ స్టార్ గా..
సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో 'సూపర్ స్టార్' స్థాయికి ఎదిగిన నటుడు రజినీకాంత్. కానీ ఆ స్టార్డమ్ వెనుక ఉన్న భయం, ఒత్తిడి చాలామందికి తెలియదు. సాధారణ బస్ కండక్టర్గా ఉన్న శివాజీ రావును ప్రపంచం మెచ్చిన రజినీగా మార్చింది దర్శకుడు కె. బాలచందర్. ఈ గురుశిష్యుల బంధంలోని ఓ ఎమోషనల్ సంఘటన ఇప్పటికీ అభిమానులను కదిలిస్తుంది.
స్టార్డమ్ తెచ్చిన ఒత్తిడి?
సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో రజినీకాంత్ జీవితం వేగంగా మారిపోయింది. 'అపూర్వ రాగంగళ్' సినిమాతో పరిచయమైన ఆయన, తన ప్రత్యేకమైన నటన, స్టైల్తో అభిమానులను ఆకట్టుకున్నారు. సూపర్ స్టార్ కెరీర్ సూపర్ ఫాస్ట్ గా ఎదుగుతుండటంతో.. ఆయనలో ఓ రకమైన భయాన్ని కూడా సృష్టించిందని అంటారు. కీర్తి మనిషిని పైకి తీసుకెళ్తుంది, కానీ అదే సమయంలో భరించలేని ఒత్తిడిని కూడా ఇస్తుంది.
గురువును కలిసిన శిష్యుడు
సున్నిత మనసున్న రజినీకాంత్!
కీర్తి శిఖరాల్లో ఉండటానికి కారణం ఇదే!
ఆ సంఘటన తర్వాత, రజినీకాంత్ తన మనసును, జీవితాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవడం మొదలుపెట్టారని ఆయన సన్నిహితులు అంటుంటారు. ధ్యానం, ఆధ్యాత్మికత, నిరాడంబరమైన జీవితం.. ఇవన్నీ ఆయన్ని స్థిరమైన వ్యక్తిగా మార్చాయని ఆయన స్నేహితులు చెబుతుంటారు. అందుకే ఈ రోజుకీ ఆయన కీర్తి శిఖరాల్లో ఉన్నా, వినయాన్ని వీడలేదు.